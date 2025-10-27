1 בלעדי: המנכ"ל החדש במועדון הצרכנות של מעיין אדם

מועדון הצרכנות של מעיין אדם, MAMI, ממנה מנכ"ל חדש: אופיר יוסף, שכיהן עד לפני שנה כמנכ"ל אפליקציית חיפוש העסקים easy. קודם לכן ייסד את PhotoMania, שירות שיתוף ועריכת תמונות עם עשרות מיליוני משתמשים ברחבי העולם, וכיהן בתפקידי מו"פ וטכנולוגיה באינטל ובסמסונג.

● הפתרון היצירתי של am:pm לבעיית פינוי הקרטונים

● כ-24 מיליון שקל: קרן עזריאלי תורמת למרכז שיקום ילדים בבית החולים רמב"ם

"אופיר אמור להיות ה-2.0 של MAMI, שהופך לפלטפורמה שהיא שילוב של סושיאל וקומרס, עם פינטק, ביטוח ואשראי", מסבירה אדם. "הוא איש מבריק ומנהל מוכשר, טכנולוג, יזם והמנכ"ל שיצעיד את מאמי למחוזות הדמיון".

"אני רואה את MAMI כבית של הצרכנית הדיגיטלית בישראל", אומר יוסף. "התוכנית שלנו היא לקחת את הכוח הצרכני והאמון של חברות המועדון, וליצוק לתוכו הרבה מאוד תוכן. קוראים לזה סושיאל קומרס (צרכנות חברתית), ויש מעט מאוד שחקנים שנמצאים שם. לא נעצור רק בקהילה שלנו, ונאפשר לעוד קהילות להצטרף ולהפוך לפלטפורמה קמעונאית, לצד הכוח שיש להן בסושיאל".

MAMI הוקם לפני כשנתיים כמועדון צרכנות פתוח, שאינו דורש דמי מנוי קבועים, והוא כולל כ-300 אלף חברות פעילות. בימים אלה מרחיבה אדם את הפעילות לתחומים נוספים, בהם ביטוח אשראי ונדל"ן. כך, ביולי האחרון יצאה בשיתוף-פעולה עם שלמה סיקס לרכב חדש בליסינג פרטי תפעולי, והחודש נכנסה לשוק הדירות להשקעה עם EWAVE נדל"ן.

במסגרת המהלך הזה מציעה אדם דירות להשקעה במתחם סייברוס ואלי בקפריסין, שיכלול בריכות, מסעדה ובר, מתחם ספא, חדר כושר ומתחם כנסים, ואחד הבניינים בו ייקרא "הבניין של MAMI". האכלוס צפוי בעוד כשנתיים, כשלדברי אדם, תוך חמישה ימים נמכרו 80% מהדירות.

מהלך נוסף של המועדון הוא לקראת ימי הקניות של נובמבר: תחת המיתוג "מאמי פלוס" מוצע לחברות המועדון לשלם 100 שקל ולקבל בתמורה הנחות משמעותיות על מוצרים ושוברים.

"MAMI הוקם מהתשוקה שלי לגעת בדברים שאין להם מענה באינסטגרם - רכב, מוצרי צריכה ודירות, ולא רק קוסמטיקה", מסבירה אדם. "מועדוני הצרכנות סגורים לאוכלוסייה מסוימת, כמו מורים, הייטקיסטים, שוטרים, אנשי קבע וכו', ולרבים אין מענה, ואין גב צרכני.

"רציתי להיות בית צרכני שמשתמש בכוח שלו להוריד מחירים, וזה עבד כמו כדור שלג. ככל שגדלנו, נתנו לנו הטבות יותר שוות; וככל שההטבות היו יותר שוות, הצטרפו עוד אנשים. היום הכוח הצרכני של MAMI עצום, זה המועדון הצומח ביותר בישראל. עסק שעובד איתנו מקבל טראפיק מטורף, ל-MAMI יש רווחיות מבית העסק, והלקוחה מרוויחה הטבה שאין בשום מקום אחר.

"בתחומים מסוימים אנשים היו סקפטיים לגבי יכולת ההצלחה שלנו, אבל השארנו את כולם בהלם. ברכב עשינו סקיילים גבוהים יותר מהארגונים החזקים במשק, והשבוע פתחנו מכירה ראשונה של נדל"ן להשקעה, ותוך חמישה ימים נשארו רק הפנטהאוזים ודירות הגן".

2 שיווק

ממתקי עלית מקבוצת שטראוס משיקה מהדורה נוסטלגית של שוקולד "חייל חיילת", שיוצר במקור בשנות ה-50 של המאה הקודמת (והושק מחדש גם בשנת היובל למדינה), במטרה להעלות את המודעות ולגייס תמיכה לשיקומם של פצועי ופצועות צה"ל. המהלך מתבצע בשיתוף אגודת ידידי ארגון נכי צה"ל, וחלק מההכנסות ממכירת השוקולד ייתרמו לעמותה. ניתן לתרום גם ישירות באמצעות סריקת קוד QR המופיע על האריזה.

המהלך מלווה גם בקמפיין תוכן דיגיטלי עם הפניה לפודקאסט "גיבורים מספרים"- שבו גיבורי וגיבורות ישראל מספרים את סיפורם האישי. מיזם זה נוצר בשיתוף ארגון נכי צה"ל, מפעל הפיס והרשויות המקומיות בישראל.

שטראוס משיקה מהדורה נוסטלגית של שוקולד ''חייל חיילת'' / צילום: סטודיו שטראוס

3 אופנה

ערב הגאלה של שבוע האופנה ה-15, שיזם והפיק מוטי רייפ, התקיים במשכן החדש במתחם קרמניצקי של חברת ישראל קנדה, נותנת החסות הראשית. בתמונה: המפיק מוטי רייפ, מנכ"לית האופרה הישראלית טלי ברש-גוטליב, רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג ומנכ"ל ומבעלי חברת ישראל קנדה ברק רוזן.

המפיק מוטי רייפ, מנכ''לית האופרה טלי ברש-גוטליב, רעיית הנשיא מיכל הרצוג, ומנכ''ל ומבעלי ישראל קנדה ברק רוזן / צילום: שוקה כהן

4 מינויים חדשים

דפנה כהן-אשר מונתה למנכ"לית ליקורד, יצרנית תוספי תזונה ומרכיבי מזון שבבעלות חברת אדמה. כהן-אשר הצטרפה לאדמה ב-2017, ובתפקידה האחרון שימשה כמנהלת המיזוגים והרכישות. קודם לכן כיהנה כדירקטורית בכירה לפיתוח עסקי בטבע.

דפנה כהן-אשר / צילום: יח''צ

שירה רז-מייזנר מונתה לסמנכ"לית השיווק ב-Deloitte ישראל. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית השיווק של מטריקס.

בן ארבל מונה לסמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת אבטחת המידע וטריק.

5 ישראל מתגייסת

מתוך רצון לקדם את שיקום ותקומת יישובי עוטף עזה, פירמת הייעוץ וראיית החשבון BDO יזמה כנס במועצה האזורית שער הנגב, בהשתתפות בכירי המשק והתעשייה. כל ההכנסות מהכנס יוקדשו לעמותת "הניצנים של אופיר", לזכר ניצן ואופיר ליבשטיין ז"ל מקיבוץ כפר עזה, שמובילה פרויקט מלגות לצעירי שער הנגב. בתמונה: חדר האוכל של כפר עזה.

חדר האוכל של כפר עזה / צילום: הילה שגיא

המהלך בא גם על רקע סיפורה האישי של הדס אפשטיין, שותפה ומנהלת חטיבת אסטרטגיה צמיחה וחדשנות בפירמה, שאיבדה ארבעה מבני משפחה ב-7 באוקטובר. בכפר עזה. לדבריה, "כל ההכנסות יופנו לעמותה שקרובה לליבי מאוד, והוקמה על שם בני משפחתי אופיר וניצן ליבשטיין ז"ל, ביוזמת הצעירים של כפר עזה".