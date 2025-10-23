1 התרומה של קרן עזריאלי לרמב"ם

קרן עזריאלי תורמת כ-24 מיליון שקל לבניית מרכז שיקום ילדים ראשון באזור חיפה - שיפעל בקומה חדשה שתוקם מעל בית החולים לילדים ברמב"ם. השבוע הונחה אבן הפינה, והתוכנית היא לפתוח את המרכז כבר באביב 2026. בראש רמב"ם עומד המנכ"ל פרופ' מיקי הלברטל.

בטקס שנערך במקום לקחו חלק נעמי ושרון עזריאלי, לצד חברי דירקטוריון קרן עזריאלי קנדה וקרן עזריאלי ישראל - כאשר באופן רשמי, התרומה הוענקה לארגון הקנדי של ידידי רמב"ם. "בכל שנה, מאות ילדים ובני נוער ישראלים ניצבים בפני דרך ארוכה להחלמה לאחר פציעה, מחלה או טראומה, ועד כה היה פער קריטי בשירותי שיקום ילדים בצפון הארץ", מסבירה ד"ר נעמי עזריאלי, יו"ר ומנכ"לית קרן עזריאלי קנדה. "התרומה תסייע לילדים אלו ולמשפחותיהם לקבל את הטיפול הדרוש להם כדי לשפר את איכות חייהם".

לפני כחודשיים העניקו בני הזוג ענת וד"ר שמואל חרל"פ תרומת ענק, חסרת תקדים, בהיקף של כ-600 מיליון שקל לבניית מרכז לרפואת לב ומוח בבית החולים בילינסון. בחודש יולי תרמה קרן כהן-חזון, בעלת השליטה בתורפז, 1% ממניות החברה מתוך החזקותיה האישיות לבתי החולים בילינסון, שיבא וסורוקה - שווי התרומה הוערך אז בכ-47 מיליון שקל.

2 ב-freeTV נפרדים מהפרסומאי גדעון עמיחי. מה הלאה?

אחרי שלוש שנים של עבודה משותפת, שהחלה עוד טרום ההשקה בפועל, בפלטפורמת הסטרימינג freeTV החליטו להיפרד ממשרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי.

בחברה, שבבעלות קשת 12, הוחלט שלא לבחור משרד פרסום חדש, אלא לרכז את עבודת הפרסום "אין האוס" - כפי שנעשה בקמפיין האחרון, שעלה בסוף ספטמבר, והיה כולו ב-AI. אמנם עם עליית הקמפיין אמרו בחברה כי בקנה כבר נמצאות פרסומות חדשות שבהן יטפל המשרד, אולם כעת כאמור מתברר אחרת.

נציין כי בסוף אוגוסט אישרה הרשות השנייה כי הבעלות על free TV תהפוך להיות של קשת בלבד, לאחר ש-RGE תמכור לה את אחזקותיה בשותפות. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מינואר 2025 ועד היום עמד תקציב הפרסום על 61 מיליון שקל, כאשר כ-85% ממנו הופנו לטלוויזיה, ובעיקר לערוץ קשת 12.

לדברי עמיחי, "היינו שותפים להשקה של המותג בישראל, ויצרנו למעלה מ-400 סרטים לטלוויזיה ולטיקטוק - חלקם במהלכים שכללו החלפת גרסת סרט בכל יום, כחלק מהקמפיין. אנו גאים בעבודה שנעשתה, ובשפה התקשורתית המזוהה והמובחנת.

"זכות גדולה היא להשיק מותגים, ובפרט בשוק התקשורת והטלוויזיה התחרותי והמאתגר. אנחנו רוצים להודות ליעקב נדבורני, על הבחירה בנו להיות שותפים למהלך מהיום הראשון, וכן לאבי ניר".

בשנים האחרונות בחרו לא מעט מותגים בארץ לעבוד ללא משרדי פרסום, בהם ליברה (שנמצאת אף היא בבעלות חלקית של קשת 12), סלקום, קסטרו, קרולינה למקה, רמי לוי ועוד.

קמפיין free TV / צילום: צילום מסך

3 שת"פ גלובלי

חברת ההפקות גרין פרודקשנס של רועי קורלנד וגל גרינשפן, המתמחה בהפקות קולנוע וטלוויזיה בישראל, ממזגת את פעילותה באוסטרליה ובניו זילנד עם חברת ההפקות האוסטרלית MOFA. החברה המשותפת תפעל בתחום הפרסום, ותעבוד עם המותגים הגדולים ביבשת, ביניהם סמסונג, נייקי, טויוטה והייניקן. MOFA גם מייצגת במאים הפועלים בתעשיית הפרסום הגלובלית.

לדברי גרינשפן, שמכהן כמנכ"ל משותף ב-MOFA, "אנחנו לא מקימים כאן עוד חברת הפקה, אלא פלטפורמה בינלאומית שבה רעיונות גדולים יכולים לצמוח. ישראל ואוסטרליה הופכות לגשר קריאייטיבי חדש לעולם".

רועי קורלנד וגל גרינשפן / צילום: מנחם רייס

4 מינויים חדשים

איתי ענבר מונה לשותף בקרן הצמיחה Greenfield Partners.

איתי ענבר / צילום: גרינפילד פרטנרס

מירית וולמן מונתה לסמנכ"לית הכספים של קבוצת קליל, לאחר שבשנים אחרונות כיהנה כסמנכ"לית הכספים בנייר חדרה ובא.א פוליטיב. איילת צרפתי רוזן (לשעבר מנכ"לית איידיגיטל) ושלמה שלו מונו לדירקטורים בקבוצה.

בריאן גרדינר, 56, מונה למנכ"ל סיקס סנסס שחרות של רוני דואק. לגרדינר ניסיון בן שיותר משני עשורים בענף מלונות היוקרה, ובתפקידו האחרון שימש כדירקטור בחברת היייעוץ TrainingWorks, הפועלת במלדיביים ובדרום אפריקה.