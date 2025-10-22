1 האלוף שיצטרף לחברת מערכות האימון הצבאיות הגדולה

האלוף (במיל') יואל סטריק, לשעבר מפקד פיקוד צפון ומפקד זרוע היבשה, מצטרף לרשימת האלופים לשעבר שנכנסים בשנה האחרונה לתעשיית הדיפנס-טק, ומתמנה לנשיא חברת הסימולטורים הצבאיים בגירה ישראל - כך נודע לגלובס.

● בית הקפה הוותיק נמכר תמורת 14 מיליון שקל. מה יוקם במקומו?

● בעלי הסטוק רוכש 13% מהום סנטר

המינוי נעשה כחלק ממהלך ארגוני בחברה הישראלית, הכולל הקמת חברות בנות לפעילות מקומית, לצד חברות בהולנד, צ'כיה, אנגליה וגרמניה. במקביל ישמש סטריק גם כחבר הנהלה בכיר בחברת האם, בגירה מערכות.

בגירה היא חברה פרטית שנוסדה על ידי יו"ר תע"ש וקצין תותחנים ראשי לשעבר אריה מזרחי ובניו שגיא וירון, האחרון משמש כמנכ"ל. זוהי החברה הגדולה בישראל בתחום מתקני סימולטורים מבוססי טכנולוגיה לחילות היבשה - בדגש על יחידות רגלים, תותחנים ומודיעין שדה. החברה מפעילה כ-50 מתקני אימונים באתרים כמו בא"ח גבעתי ובסיס צאלים, ומעסיקה כ-400 עובדים שמאמנים את חיילי צה"ל בתסריטים של לוחמה בשטח בנוי, ירי נ"ט, או הפעלת תותחים.

2 מינויים חדשים

איתן ברקוביץ, 44, מונה למנכ"ל קבוצת יניר מערכות, יבואנית המותג Fujicom בישראל. בשנתיים האחרונות כיהן כסמנכ"ל המכירות של הקבוצה.

איתן ברקוביץ / צילום: פרטי

שרון ברוקנר מונה לסמנכ"ל השיווק של קבוצת טמבור. בשלוש השנים האחרונות כיהן כמנהל התקשורת השיווקית והדיגיטל בחברה, ולפני כן כמנהל אגף תקשורת שיווקית בפרטנר. בתפקידיו הקודמים היה סמנכ"ל דיגיטל במשרד הפרסום אדלר חומסקי, ומנהל פיתוח עסקי במשרד הפרסום מקאן.

מירי יעקובי הורוביץ מונתה למנכ"לית עמותת "עטופים באהבה" של מודי כידון, שהוקמה למען ילדים וצעירים שהתייתמו ב-7 באוקטובר. היא תחליף בתפקיד את ליאור קרנכל, שתישאר כחברה בוועד המנהל.

3 ישראל מתגייסת

עם פרוץ המלחמה יצא לדרך מיזם "לזרוע אור" שיזמה ד"ר הדס למדני איטקין, שבמסגרתו מתנדבים מגדלים צמחים ומוסרים אותם לטובת מפונים, חיילים, מילואימניקים ופצועי צה"ל. לאחרונה שיקמו המתנדבים את הגינה הטיפולית של המכון הלאומי לשיקום נוירו-פסיכולוגי בת"א, יחד עם עובדי נטפים (בתמונה) שהקימו את תשתית ההשקיה.

הגינה היא חלק מתהליך השיקום של המטופלים במרכז, בהם גם חיילים שנפצעו במלחמת חרבות ברזל. פרויקטים נוספים של "לזרוע אור" הם הקמת גינות קהילתיות למפוני עוטף עזה, גני ילדים ששוקמו בגבול הצפון, חלוקת עציצים לפצועי צה"ל, דירות של חיילים בודדים ועוד. כיום מונה הארגון מעל 1,400 מתנדבים, ומאז הקמתו חילק כ-61 אלף עציצים במסגרת 680 אירועי מסירה ברחבי הארץ.

מיזם ''לזרוע אור'' עם עובדי נטפים / צילום: יח''צ