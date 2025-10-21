תשואה של פי 3 מאנבידיה: הקאמבק השקט של מניית אינטל

מתחילת השנה רושמת מניית אינטל צמיחה מרשימה של 90%, תופעה שלא נראתה בחברה לפחות מאז שנות הקורונה שבהם רבים רכשו מחשבים כדי לעבוד מהבית בזמן הסגרים. למעשה, מי שרכש את המניה בתחילת ינואר, נהנה מתשואה עודפת כמעט על כל חברת שבבים. אנבידיה עלתה באותה התקופה בכ־35%, ברודקום ב־50% ומארוול בכלל ירדה ב־22%. רק AMD נהנתה מזינוק חד יותר מזה של אינטל בשל עסקת ענק עם OpenAI בתחילת החודש.

העלייה של אינטל הוסיפה לשוויה יותר מ־80 מיליארד דולר והופכת אותה לאחת ממניות השבבים הלוהטות של השנה, אחרי משבר שנמשך שנים ופיגור עקבי אחרי השוק. האם אנחנו חוזים בקאמבק של מי שהייתה ענקית השבבים של העשור הקודם? או שההייפ בדרך לדעוך?

תודה לטראמפ, ולא רק לו

נראה שאינטל חייבת את התודה שלה בין היתר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הזינוק הגדול במניה התחיל עם הדיווחים שהממשל האמריקאי בדרך לרכוש כ־10% מחברת השבבים. זמן קצר לאחר מכן רוכשת נוספת נכנסה למשחק, כשאינטל גייסה 2 מיליארד דולר מסופטבנק, אחת השושבינות בפרויקט הפריסה של חוות שרתים בארה"ב. מיד אחר כך הממשל סגר את העסקה שלו והזרים לה 5.7 מיליארד דולר תמורת עשירית מהחברה. אם כל זה לא מספיק, בחודש שעבר אנבידיה, היריבה של אינטל, הסכימה להשקיע בה 5 מיליארד דולר תמורת כ־4% מהחברה.

ביממה האחרונה (ג') נשמעות הערכות אופטימיות על שותפה מפתיעה נוספת: הממלכה הסעודית. מנכ"ל החברה ליפ-בו טאן בדרכו להיפגש עם שר התקשורת והטכנולוגיה של סעודיה - מדינה שחתמה על עסקאות ענק מוקדם יותר השנה עם המתחרות אנבידיה ו־AMD. שותפות בהשקעה או אפילו באספקת שבבים לסעודיה, יכולה להציב את אינטל במקום אחר לגמרי בתעשייה.

בנוסף, החברה נהנתה לאחרונה ממזומנים מהחברות הבנות שלה באמצעות מכירה של מניות מובילאיי בכמעט מיליארד דולר, והכנסות צפויות של 3.5 מיליארד דולר ממכירת השליטה בחברה הבת אלטרה.

אבל כל החדשות הטובות הללו לא פותרות את בעיית הליבה של אינטל - מפעל הייצור שלה עדיין אינו יודע להתחרות בזה של TSMC (יצרנית השבבים הגדולה בעולם מטייוואן), לא בהיקף התפוקה ולא בחדשנות שלו.

בשבועות האחרונים אינטל העלתה הילוך עם השקות בקצב גבוה במיוחד של מעבדים חדשים למחשבים אישיים, שרתי ענן ומחשוב AI. לפני שבועיים הדהימה את השוק כשלמרות התחזיות הפסימיות, הצליחה לייצר לראשונה בייצור המוני את מעבדי ה־18A, שבבים במעגלים הנמוכים מ־2 ננומטר, דרישה מקדימה לייצור שבבי AI, ענן או מכשירי קצה. עם זאת, אינטל אמנם לא פרסמה את נתוני התפוקה של סדרת הייצור הזו (Yield), אבל ההערכות בשוק הן שהיא לא תוכל לספק תפוקה גבוהה. בשבוע שעבר אף הציגה מעבד גרפי לשרתי AI שמתעלה, לטענתה, על המתחרים במונחים של ביצועים אל מול צריכת חשמל, ובמקביל היא ממשיכה לשווק את המאיץ הגרפי גאודי 3 המבוסס על הטכנולוגיה של הבאנה הישראלית, כרגע ללא הצלחה ברכישת נתחי שוק.

האנליסטים לא השתכנעו

בינתיים, שיתופי הפעולה וההשקות לא הצליחו לשכנע את המומחים: "גם אם אינטל הוכיחו שהצליחו לייצר שבבים בפחות מ־2 ננומטר, ההערכות הן שהתפוקה (Yield) של פסי הייצור שלה עדיין נמוכה למדי, מה שלא מאפשר לה עדיין להרוויח עליהם", אומר לגלובס סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט טכנולוגיה בבית ההשקעות אופנהיימר, שלא שינה את המלצתו לקניית מניות אינטל למרות החדשות האחרונות - וזו נותרה ניטרלית. תפוקת הייצור היא נתון שנותר בדרך כלל תחת מעטה חשאיות, וממנו סבלה גם אנבידיה בתחילת ייצור מעבדי בלאקוול החדשים.

אינטל צפויה לדווח ביום חמישי על ביצועיה לרבעון השלישי, עם צפי לאיזון תפעולי וירידה קטנה של מעל ל־1% בהכנסות ביחס לרבעון הקודם, וככל הנראה גם להמשיך ולהציג את תוצאות ההתייעלות שעברה בשנה האחרונה. אולם וסצ'ונוק טוען כי "הדוחות לא בהכרח ישקפו את ציפיות השוק. גם אם החברה תציג הפסדים - מה שיותר מעניין את המשקיעים הוא מפת הדרכים של אינטל להשיג נתחי שוק בתחום הבינה המלאכותית (AI)".

ולא רק וסצ'ונוק פסימי. לפי וול סטריט ג'ורנל 32 מתוך 45 האנליסטים שמסקרים את המניה ניטרליים לגביה, ומחיר היעד הממוצע עומד על כ־29 דולר למניה - נמוך בכ־24% מהיום. בנק אוף אמריקה אף טוען כי הציפיות שפורסמו בתקשורת לעסקאות אפשריות עם אפל ו־AMD מנותקות מהמציאות, והוריד ביום חמישי האחרון את מחיר היעד למניה ל־34 דולר, (10% פחות מהמחיר כיום). זאת, בשל חוסר הן בפורטפוליו המוצרים והן באסטרטגיה של בינה מלאכותית, התחרות הגוברת בתחום מעבדי הליבה עם AMD, וגמישות פיננסית נמוכה יותר בשל המעורבות הממשלתית הגדלה. וסצ'ונוק מסכם כי "הממשל והחברות שפועלות במדינה מאוד רוצות שאינטל תצליח ועובדות קשה כדי שזה יקרה, אבל הנסיונות האלה עדיין לא נשאו פירות ברורים".