עסקת ענק בענף השבבים: AMD הודיעה על שיתוף הפעולה עם OpenAI, שצפויה לרכוש עד 10% מהמניות של AMD ולהכניס לקופתה מיליארדים.

עסקה זו מחזקת את AMD מול אנבידיה , אך חושפת גם את רשת ההשקעות ההדדיות בין ענקיות השבבים.

לפי דיווח שפורסם היום (ו'), OpenAI נמצאת במגעים לרכוש כ-10% ממניות יצרנית השבבים AMD, מהלך שעשוי להפוך אותה לאחת מבעלות המניות הגדולות בחברה. במסגרת ההסכם המתגבש, במהלך השנים הקרובות תפרוס OpenAI בהדרגה מאיצי Instinct מתוצרת AMD, בהיקף כולל של 6 ג'יגה וואט, כשהשלב הראשון צפוי להתחיל במחצית השנייה של 2026

עוד לפי הדיווח, AMD העניקה ל-OpenAI אופציה לרכוש עד 160 מיליון מניות של החברה, בהתאם לקצב ההתקדמות בפריסת השבבים ולמחיר המניה בשוק. המשמעות היא שככל ש-OpenAI תרחיב את השימוש במאיצים של AMD ותעמוד ביעדים שנקבעו, היא תוכל לממש חלק גדול יותר מהמניות. אם ההסכם יושלם במלואו, OpenAI עשויה כאמור להחזיק בנתח דו-ספרתי ממניות יצרנית השבבים.

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, מסר כי "הובלתה של AMD בתחום השבבים עתירי הביצועים תאפשר לנו להאיץ את קצב ההתקדמות ולהביא את יתרונות הבינה המלאכותית המתקדמת לכולם, ובמהירות רבה יותר".

אנבידיה משקיפה מהצד, אך שומרת על קשרים הדוקים

העסקה ממקמת את AMD כשותפה אסטרטגית מרכזית של OpenAI, ונחשבת לאחת מפריסות השבבים הגדולות בתעשיית הבינה המלאכותית עד כה. היא צפויה להפחית את תלותה של OpenAI ביצרנית השבבים אנבידיה, צעד שנראה הגיוני גם מבחינתה, שכן החברה יודעת שאנבידיה לבדה אינה מסוגלת לעמוד בביקוש העצום לשבבים הדרושים לה לאימון מודלי הבינה החדשים.

במקביל, רק לפני כשבועיים הודיעה OpenAI על הסכם ענק נוסף עם אנבידיה, בהיקף של כ-100 מיליארד דולר, הכולל אספקת חומרה לטווח ארוך והשקעת הון הדדית. לפי הערכות, OpenAI התחייבה להשקעות כוללות של כ-1 טריליון דולר בבניית תשתיות מחשוב חדשות בתוך שבועיים בלבד.

עם זאת, המערכת העסקית סביב תחום השבבים הולכת ומסתבכת: אנבידיה עצמה מחזיקה, דרך שרשור השקעות, מניות ב-AMD, וכן אחזקה ישירה באינטל - בעצם מצב יוצא דופן שבו חברות המתחרות זו בזו גם משקיעות זו בזו ומשתפות פעולה בפרויקטים משותפים.

גם ברודקום בתמונה

במקביל להסכמים עם אנבידיה ועם AMD, מנהלת OpenAI מגעים מתקדמים גם עם ברודקום לפיתוח שבבים ייעודיים לדור הבא של מודלי הבינה המלאכותית שלה. המהלכים הללו ממחישים את ההתגבשות של "כלכלת הבינה המלאכותית" החדשה - כלומר, מערכת סגורה שבה הון, מניות ותשתיות מחשוב זורמים בין קומץ חברות ענקיות: OpenAI מייצרת את הביקוש, אנבידיה מממנת ומספקת את השבבים, אורקל מצידה בונה את מתקני הענק, ו-AMD מצטרפת כשותפה משמעותית נוספת.

מנכ"לית AMD, ליסה סו, הגדירה את העסקה כ"ניצחון הדדי אמיתי, שמאפשר את בניית תשתית הבינה המלאכותית השאפתנית בעולם ומקדם את כלל התעשייה". אחת הדוגמאות לכך היא פרויקט סטארגייט - מהלך תשתיתי רחב היקף של OpenAI, שבמסגרתו מוקמים ברחבי ארצות הברית מתקני מחשוב ענקיים להפעלת דור המודלים הבא של החברה. האתר הראשון, שהוקם בטקסס, כבר פעיל ומבוסס על שבבים של אנבידיה.