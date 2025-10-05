ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דרמה באפל: ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר בחברה, שוקל את המשך דרכו בה

ג׳וני סרוג׳י, סגן נשיא באפל והמנהל הגלובלי של תחום השבבים, שוקל את דרכו בחברה לאחר יותר מעשור בצמרת • עזיבתו האפשרית עלולה לטלטל גם את מרכז הפיתוח הישראלי שהוקם תחת הנהגתו

אסף גלעד 15:46
ג'וני סרוג'י / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ
ג'וני סרוג'י / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

אפל, שמפורסמת בהנהלה בכירה ותיקה ויציבה, עומדת בפני גל עזיבות ושינויים, שכולל גם על פי דיווח בבלומברג את הישראלי הבכיר בה, ג'וני סרוג'י. על פי הדיווח, סרוג'י, ערבי-נוצרי יליד חיפה שמנהל את הפיתוח של שבבי אפל, שיתף כמה בכירים כי "הוא שוקל את דרכו בחברה", אם כי בבלומברג מבהירים כי עד כה לא התקבלה כל החלטה בנושא.

כפי שנחשף בגלובס: יוסי שינפלד מקים עם ואסט דאטה חוות שרתים ל"ענן ריבוני" בכמיליארד שקל
קוראים לו יום ה-Q. כשהוא יגיע, כל הסודות הכי שמורים בעולם ייחשפו

בחברה כבר מסמנים שני יורשים פוטנציאליים משורות חטיבת השבבים: מנהל תחום מודם התקשורת זונג'יאנג צ'ן ושרי סאנטהנם שמוביל את פיתוח המעבדים למכשירי הקצה. אם סרוג'י ימצא את עצמו מחוץ לאפל, זו עלולה להיות מכה למרכז הפיתוח הישראלי של החברה שהוקם בזכותו ותחת הנהגתו.

סרוג'י משמש כבר מ-2011 בתפקיד האחראי על פיתוח מעבדי הליבה של האייפונים, האייפדים ולאחרונה גם שבבי המק (סדרות שבבי ה-A וה-M), והחל מ- 2015 הוא האיש הבכיר ביותר בתחום המוליכים למחצה בחברה. סרוג'י היה זה שלפי ההערכה יזם את הקמת מרכז הפיתוח בהרצליה תחת פיקוחו של המנכ"ל דאז סטיב ג'ובס וניצח על רכישות גדולות כמו אלה של אנוביט ופריימסנס - שתי חברות שבבים גדולות בישראל לפני כעשור. תחת ניהלו, הפך מרכז הפיתוח בהרצליה ובחיפה למרכיב דומיננטי בפיתוח שבבי סדרת ה-M למחשבי המק, שבבי אחסון פלאש, רכיבי WiFi ותקשורת.

