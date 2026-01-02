המכשיר שמביס את האייפון באחד המאפיינים הכי חשובים

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

וואן פלוס הסינית מציעה מכשיר דגל חדש עם שורה של פיצ'רים ושדרוגים, ומנסה להתחרות בענקיות השוק. כשבוחרים סמארטפון חדש, יש לבחון את כל המאפיינים שחשובים בעת השימוש. יש כאלה המעוניינים במערך צילום מאוד מתקדם, ויש כאלו שצריכים את המסך הגדול ביותר. אך אחד המאפיינים שחוזר בכל בדיקה כחשוב במיוחד הוא הסוללה. כולנו כנראה מכירים את ההרגשה שהסמארטפון מגיע לקצה היכולת שלו לאחר שימוש ארוך, ואין מטען בנמצא.

סמארטפון הדגל הסיני החדש, OnePlus 15, מביא בשורה ענקית בסוללה. עם זאת, המצלמה שלו לא מצליחה להתחרות בענקיות השוק. בחברה אומרים כי למכשיר הוכנסו כל כך הרבה פיצ'רים ושדרוגים, שהם דילגו על מספר 14 בדורות ועברו ישר ל-15. לקחנו את המכשיר לבדיקה וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: הסוללה

OnePlus 15 מתגאה בסוללה של 7,300 מיליאמפר לשעה, נתון מרשים מאוד לקיבולת סוללה במכשיר נייד. לשם ההשוואה, לרוב הסמארטפונים כיום בשוק, כמו גם של האייפון 17 פרו מקס, יש סוללה של 5,000 מיליאמפר לשעה.

המשמעות של סוללה בקיבולת כזו היא שימוש של יותר מיום וחצי לפני שתצטרכו לחשוב על טעינה. אם אתם משתמשים קנאים בסוללה, ותעברו למצב חיסכון בסוללה, אולי אפילו תוכלו להאריך את הזמן בחצי יום נוסף. בכל מקרה, יש פה שיפור משמעותי במכשיר הדגל של החברה, ובשורה אמיתית.

יכולות הטעינה משלימות את חוויית הסוללה הטובה. המכשיר לא מגיע עם מטען שכלול בקופסה, אך הוא תומך בטעינה מהירה של 120 וואט. המשמעות היא שהמכשיר נטען באופן מלא תוך פחות משעה. קצב מהירות הטעינה הוא נהדר, ובחוויה של יום וחצי שימוש זה מאפשר "לשכוח" את המטען בבית. לצד זאת, המכשיר תומך בטעינה אלחוטית של עד 50 וואט.

היתרון הבולט: הביצועים

הווא פלוס החדש כולל מעבד Snapdragon 8 Elite Gen 5 של קוואלקום. בשל השימוש במעבד המתקדם ביותר של החברה, המכשיר מספק ביצועים גבוהים מהרבה מכשירי אנדרואיד אחרים.

מעבר למעבד, המפרט של המכשיר חזק למדי: בדגם שאנחנו קיבלנו יש זיכרון הרצה של 16GB RAM ושטח אחסון של 512GB. בוואן פלוס מציעים אפשרות של שדרוג לשטח האחסון, שיגיע עד 1 טרה-בייט. הביצועים במכשיר היו מעולים וחלקים. כשמעמיסים יותר מדי, המכשיר מתחמם מעט, אבל לא משהו מדאיג יותר מדי. השילוב של המסך החד והביצועים החזקים מביא מכשיר שמתעלה על הציפיות שלנו, ומאפשר להריץ תוכנות מורכבות וכבדות.

במכשיר החדש יש גם כמה פיצ'רים של בינה מלאכותית, כמו סידור תמונות אוטומטי וניהול סוללה חכם. גם במערך הצילום יש פיצ'ר AI שנוגע למחק הקסם, שיכול להסיר אובייקטים מהתמונה. ההסרה הייתה לא מספיק טובה - אדם שהיה ברקע והוסר, הוחלף במעין משקולת ברזל שהוספה לתמונה, מכשיר שהוסר משולחן שחור השאיר כתם שמסגיר את ההסרה ועוד.

נציין לטובה את אפליקציית הרשמקול המובנית במכשיר, וכוללת פיצ'ר של תמלול בלייב של ההקלטות. זה עובד נהדר באנגלית, אבל לא זמין בעברית, וחבל.

מסך: צבעוני וחד

המכשיר מגיע עם מסך LTPO AMOLED בגודל של 6.78 אינץ', עם רזולוציה של 2,722 על 1,272. המכשיר יכול להגיע עד לקצב ריענון של 165 הרץ, מה שאומר שחווית השימוש מותאמת למה שמתרחש על המסך, והמכשיר עובד בלי הרבה בעיות.

נציין שרוב המכשירים היום בשוק מגיעים עם קצב ריענון עד 120 הרץ, ולכן מה שוואן פלוס מציעים נחמד במיוחד - אך רק גיימרים רציניים ירגישו את ההבדל. הבהירות המקסימלית של המכשיר עומדת על 1,800 ניטים, והוא מצליח להתמודד עם קרני השמש, אך בשוק יש יכולות יותר מתקדמות. ביחס למסך עצמו, הוויזואליה המוצגת עליו נראית מעולה, הצבעים חדים במיוחד והפרטים נראים מעולה.

מערך הצילום: מטושטש

מערך הצילום במכשיר הוא משולש: חיישן ראשי רחב של 50 מגה פיקסל, חיישן אולטרה רחב של 50 מגה פיקסל וחיישן טלפוטו של 50 מגה פיקסל. חיישן הסלפי הוא עד 32 מגה פיקסל. מדובר במפרט די סטנדרטי.

נציין כי החברה נפרדה משיתוף הפעולה שלה עם חברת Hasselblad השוודית, שתרמה לחוויית הצילום במכשיר, וכי יכולות הצילום הנוכחיות במכשיר לא הדהימו.

התמונות עצמן היו בהירות ונראו טוב, הפרטים בתמונות הרגילות היו חדים והצבעים נראו ססגוניים. עם זאת, כשלוקחים את המצלמה לנקודות קצה, בין אם זה מצב לילה או תמונות אולטרה רחבות - המכשיר מאבד מהפרטים ואפילו מהצבע, ויש טשטוש סביב אובייקטים.

בחלק מהתמונות, העיבוד שמבצע המכשיר היה בעייתי, כך שחלק בתמונה שאמור להיות בהיר הפך כהה ובכלל החוויה הייתה פחות נאמנה למציאות. אירוע חריג התרחש כשבתוך מבנה שהיה מואר לגמרי, המכשיר זיהה כאילו הוא צריך להפעיל את מצב הלילה.

המחיר: כמו מכשיר דגל

הדגם החדש של וואן פוס מתחיל ב-3,300 שקל, והדגם אותו אנחנו בדקנו עולה 3,600 שקל. לצורך השוואה, תג המחיר הזה מגיע למכשירי האייפון הבסיסיים ומכשירי הגלקסי הבסיסיים. כשמגיעים לתג מחיר כזה, מצופה מהמכשיר להתחרות יותר במה שמציעות הגדולות, אחרת הצרכנים יעדיפו להישאר עם המכשירים שהם מכירים.

אם אתם מעדיפים סוללה חזקה במיוחד, ביצועים טובים ומסך מרהיב, זה מכשיר מעולה בשבילכם. אם אתם מצלמים הרבה, ורוצים לסמוך על מערך הצילום - אולי תעדיפו לוותר.

המתחרות העיקריות: שיאומי, סמסונג ו-POCO

המכשיר נטען באופן מלא תוך פחות משעה, ובחוויה של יום וחצי שימוש ניתן "לשכוח" את המטען בבית. שוק הסמארטפונים גדול מאוד, ומציע מגוון אפשרויות לצרכן. אם מתעלמים ממכשירי האייפון, בקטגוריית האנדרואיד לבדה יש מספר רחב של מוצרים שמתחרים זה בזה. לשיאומי, לדוגמה, יש מכשירי דגל שמתחרים היטב במוצרי OnePlus, וכן את המותג Poco, כשלאחרונה סקרנו את Poco F8 Ultra שהצליח לפצח את חוויית השמיעה במכשיר סלולרי.

בגלל תג המחיר הגבוה, המתחרים היותר רלוונטיים הם מכשירי הדגל של סמסונג, ה-Galaxy השונים. ככל שעולים בדגמים השונים הפער מתעצם, אבל דגמי הבסיס יכולים להוות תחרות אמיתית למה שמוצע כאן. לעומת כלל התוצאות, הסוללה של OnePlus גוברת על כולן, ואין ספק שזה פיצוח מבריק של המכשיר.



*** גילוי מלא: חברת Cell-Now, יבואנית OnePlus לישראל, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה