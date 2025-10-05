רשת חוות השרתים שינפלד הנדסה (SDS) בבעלות יוסי שינפלד מודיעה כי הקימה חוות שרתים גדולה להפעלת ענן בינה מלאכותית ריבוני בשיתוף עם ואסט דאטה (VAST Data), חברת ניהול אחסון ה-AI הישראלית שנחשבת לשותפה קרובה מאוד של אנבידיה ונמצאת לפי ההערכה בגיוס לפי שווי מעל ל-30 מיליארד דולר.

לפי ההערכה, החווה בבית יהושע תכיל בשלב הראשון כ-2,000 מעבדים גרפיים מסוג בלאקוול (B200), והיקף התקציב שהושקע בה עומד על כמיליארד שקל. שתי החברות לא נקבו בסכום, אך טענו כי החווה תכיל "עשרות פטה-בייט של תשתית נתונים המופעלת על-ידי ואסט ואלפי מעבדים גרפיים של אנבידיה מסוג בלאקוול וכן מעבדי רשת מתוצרתה". בכך מודה SDS לראשונה בקיומו של מרכז ה-AI שנחשף לראשונה בגלובס באוגוסט האחרון.

SDS ו-VAST מכנות את חוות השרתים "ענן הבינה המלאכותית הריבוני הגדול ביותר בישראל, עם מערכת ההפעלה לבינה מלאכותית של ואסט, המספקת ביצועים לעומסי העבודה השאפתניים ביותר במדינה". לפי ההודעה, "התשתית נועדה לשרת ארגונים בקנה-מידה גדול הדורשים ביצועים, אבטחה ומדרגיות בלתי מתפשרים כדי לתדלק את עומסי העבודה של הבינה המלאכותית שלהם".

ניתן להניח כי שתי החברות מכוונות הן לשוק הפרטי - כדי לאפשר לאקדמיה ולתעשייה להשתמש בענן ה-AI שלה - והן למכרזי הבינה המלאכותית הממשלתיים. הוועדה הממשלתית לבינה מלאכותית לאומית בראשות ראש המל"ל לשעבר יעקב נגל המליצה לפני כחודשיים להעמיד לרשות האקדמיה, התעשייה והחברות הממשלתיות לפחות 60 אלף מעבדים גרפיים בתוך שנתיים.

ענן ריבוני הוא תשתית המאפשרת עיבוד ענן ו-AI על גבי שרתים בישראל, תחת החוק הישראלי, במסגרת תנאים שמכתיבה הממשלה ותוך שימוש בספקים רבים כדי למנוע תלות בספק יחיד. ענן ריבוני עשוי למנוע את הישנותו של מקרה כמו ההחלטה של מיקרוסופט להפסיק ולשרת את יחידה 8200 של צה"ל בעקבות תחקיר "הגרדיאן" על כך שהיחידה אוספת מידע משיחות טלפון של פלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה.

הזדמנות להתרחב בשוק ה-AI המקומי

SDS ו-ואסט מצטרפות לנביוס (Nebius), חברת שירותי הענן של יוצאי יאנדקס - מרביתם ישראלים - שזכתה במכרז רשות החדשנות להפעלת מחשב-העל הממשלתי.

לפי ההערכה, חוות השרתים שבונה נביוס במתקן של Mega DC בבעלות מגה אור, מכילה כ-4,000 מעבדים גרפיים מסוג בלאקוול (גם הם מסוג B200), שמתוכם רק כ-1,000 מוקצים לטובת ענן ה-AI הממשלתי. זהו מספר קטן יחסית של מעבדים גרפיים לצורכי האימון וההפעלה של בינה מלאכותית ברמה לאומית, ונמוך בהשוואה לעננים ריבוניים במדינות המפרץ או אפילו ביחס להגדרות בהמלצות ועדת נגל. בשל כך, SDS ו-ואסט רואות הזדמנויות להתרחב בשוק ה-AI המקומי.

בהודעה מתבטאת SDS כמי שמתחרה גם בענקיות הענן דוגמת אמזון וגוגל (ללא אזכור שמן) בניהול תשתיות AI, ואילו ואסט מוצגת לא רק כספקית אחסון קבצי AI אלא גם כיצרנית מערכת הפעלה לניהול בינה מלאכותית. ואסט דאטה היא חברה ישראלית המנוהלת ממשרד בגני-התערוכה בתל אביב - היא פיתחה שכבות תוכנה חדשות לניהול אחסון קבצים בענן והפכה גם לשותפה של אנבידיה בתחום אחסון קבצי AI על פני סוגים שונים של שרתי אחסון כמו שרתי פלאש ו-DRAM.

דני ביליצקי, מנכ"ל SDS שחולשת על 70% משוק חוות השרתים לענן בישראל, אומר כי "הבינה המלאכותית תגדיר את הפרק הבא של ישראל כמובילה טכנולוגית, ותשתית הבינה המלאכותית היא החזית הבאה של הכלכלה הדיגיטלית הישראלית. שוק הבינה המלאכותית צפוי להיות גדול באופן אקספוננציאלי משוק אבטחת הסייבר שהיה לפניו".