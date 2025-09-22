ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דיווח: אנבידיה תשקיע עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI במסגרת הקמת דאטה סנטרים

ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר תקדים של 10 גיגה־וואט • השלב הראשון, שיכלול לפחות גיגה־וואט אחד, צפוי להיכנס לפעולה במחצית השנייה של 2026, תוך שימוש בפלטפורמת Vera Rubin של אנבידיה

מיטל וייזברג 20:33
OPENAI / צילום: Associated Press, Michael Dwyer
OPENAI / צילום: Associated Press, Michael Dwyer

אנבידיה ו־OpenAI מודיעות היום על שותפות אסטרטגית שבמסגרתה תשקיע יצרנית השבבים עד 100 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית. ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר תקדים של 10 גיגה־וואט.

השלב הראשון, שיכלול לפחות גיגה־וואט אחד, צפוי להיכנס לפעולה במחצית השנייה של 2026, תוך שימוש בפלטפורמת Vera Rubin של אנבידיה.

לפי החברות, המהלך נועד בין היתר לספק ל־OpenAI יכולות חישוב בקנה מידה עולמי, שיאפשרו לה להאיץ את פיתוחם והפעלתם של דגמי בינה מלאכותית מתקדמים. אנבידיה מצידה מבססת את מעמדה לא רק כספקית שבבים מובילה אלא גם כשותפה אסטרטגית בתשתיות המחשוב, הרשת והאחסון של אחת מחברות ה־AI החשובות בעולם.