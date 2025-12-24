ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנבידיה

הרכישה הגדולה בתולדות אנבידיה: תשלם 20 מיליארד דולר עבור סטארט-אפ AI

עסקת המזומן, הגדולה בתולדות אנבידיה, משקפת הימור אסטרטגי על תחום ההיסק בבינה מלאכותית • גרוק, שנוסדה כדי להתחרות באנבידיה עצמה, גייסה רק לפני חודשים לפי שווי של כ־7 מיליארד דולר

מיטל וייזברג 23:02
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan

אנבידיה הודיעה כי היא רוכשת את סטארט־אפ הבינה המלאכותית גרוק (Groq) בעסקת מזומן המוערכת בכ־20 מיליארד דולר, כך דווח ב־CNBC. מדובר ברכישה הגדולה ביותר בתולדות אנבידיה, בפער ניכר מהעסקאות הקודמות שביצעה - ובראשן רכישת מלאנוקס הישראלית בשנת 2019 תמורת כ־7 מיליארד דולר.

מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית עשוי להפוך את 2026 לשנת גיוס האג"ח הגדולה אי פעם
לשבת בבית הקפה של קלוד וג'מיני: יישומי ה-AI שיבלטו השנה

גרוק, שהוקמה בשנת 2016, גייסה רק לפני כשלושה חודשים כ־750 מיליון דולר לפי שווי של כ־6.9 מיליארד דולר, בהשתתפות משקיעים בולטים ובהם בלקרוק, סמסונג וסיסקו. לפי הדיווח, העסקה גובשה במהירות יחסית, אף שהחברה לא חיפשה רוכש באותה עת, וגרוק צפויה לעדכן את משקיעיה בהמשך היום.

החברה מפתחת שבבי האצה ייעודיים לבינה מלאכותית, ובשעת הקמתה הציבה לעצמה יעד שאפתני: להתחרות ישירות באנבידיה בשוק שבבי ה־AI. בשנים האחרונות מיקדה גרוק את פעילותה בעיקר בשלב ה"היסק" (Inference), כלומר הפעלת מודלים קיימים, תחום שנחשב לאחד ממוקדי התחרות המרכזיים בענף.

החברה הוקמה על ידי מהנדסים יוצאי גוגל, ובראשם המנכ"ל ג'ונתן רוס, ממפתחי שבב ה־TPU של גוגל, ופיתחה פתרון שנועד להרצת מודלי שפה גדולים במהירות גבוהה ובעלות נמוכה. לפי CNBC, פעילות הענן הצעירה של החברה, Groq Cloud, אינה נכללת בעסקה. אנבידיה סירבה להגיב לדיווח.