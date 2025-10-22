ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2025, ואיכזבה את וול סטריט. בעוד שעמדה בתחזיות ההכנסות בסך של 11.5 מיליארד דולר, היא פספסה ביחס לרווח למניה - אז דיווחה על 5.87 דולר למניה לעומת התחזיות שעמדו על 6.97 דולר למניה.

למעשה, התוצאות האלה שברו את הרצף הנהדר של נטפליקס בששת הרבעונים האחרונים, בהם היא הצליחה להאפיל מדי רבעון על תחזיות האנליסטים. במסחר המאוחר בוול סטריט נרשמו ירידות של מעל ל-6%. למה זה קרה, ומה מתכננת החברה הלאה?

● תשואה של 90% מתחילת השנה: האם בלי ששמתם לב, החברה החבוטה הזו הפכה למניה לוהטת?

● כשתקלה אחת גורמת לתאונת שרשרת עולמית: התלות הבעייתית בשלוש חברות ענן

אז מדוע נרשם הפספוס הזה עובר ענקית הסטרימינג? נטפליקס ציינה בדוחות הוצאה בלתי צפויה של 619 מיליון דולר שקשור לסכסוך מס בברזיל.

מדובר במס בגובה של 10% על תשלומים מסוימים שביצעו גופים ברזילאיים על פעילויות מחוץ למדינה. סמנכ"ל הכספים ספנס ניומן הסביר כי "זה לא מס ספציפי לנטפליקס, וזה אפילו לא ספציפי לסטרימינג".

על-פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, מדובר במס עסקי בברזיל, שנטפליקס אף ערערה עליו בבית המשפט מאז 2022, אך ללא הצלחה. הסיבה שהיא החליטה לכלול אותו בדוחות כעת נובעת מכך שהיא צפויה להפסיד בערעור בבית המשפט, כך לפי דיווח ב-CNBC.

איך נטפליקס מנסה להציל את המצב?

בצל העלאת מחירי החבילות בינואר ובטח בצל דיווחי הדוחות של נטפליקס, דווח כי Warner Bros Discovery שוקלת למכור את כל או חלק מההחזקות שלה, מה שכולל את CNN את חברת התוכן HBO ואף אולפן התוכן DC (המתחרה בגיבורי-העל של מארוול). אנליסטים רבים שיערו ביממה האחרונה כי נטפליקס עשויה להצטרף לחברות שיציעו לרכוש חלק נכבד מבין הגופים החזקים המוצעים למכירה.

לעומת הדיווחים האלה, טד סרנדוס, מנכ"ל משותף בנטפליקס, אמר בשיחת המשקיעים כי נטפליקס תהיה "בררנית" בכל מה שקשור לרכישות, וגם כי "היינו בוררים מאוד בעבר שאין לנו עניין להחזיק ברשתות מדיה מדור קודם".

אנליסטית מבנק אוף אמריקה ג'סיקה רייף ארליך אמרה ל"פייננשל טיימס" כי קונסולידציה נוספת בתחום המדיה עלולה להגביר את התחרות על נטפליקס, כשפרמאונט של דיוויד אליסון נראית כמועמדת מובילה לרכישת החברה.

מה הלאה?

הרבעון הרביעי של שנת 2025 אמור להיות אירוע מרכזי עבור נטפליקס השנה. נטפליקס צופה הכנסות של 45.1 מיליארד דולר לשנת 2025, קרוב לקצה העליון של טווח התחזיות הקודם שלה, טווח שעמד בין 44.8 ל-45.2 מיליארד דולר.

לדברי החברה, סכסוך המס בינה לבין ברזיל לא אמור להשפיע על תוצאות עתידיות. ביחס לשולי רווח תפעוליים, נטפליקס צופה שולי רווח של 29% לכל שנת 2025, ירידה קלה מהתחזיות הקודמות שלה שעמדה על 30%, זאת בשל סכסוך המס בברזיל.

התחזקות התוכן

ברמת התוכן, זה היה רבעון טוב לחברה. נטפליקס השיקה סרט אנימציה חדש בשם "KPop Demon Hunters" (שקטף את הטייטל הסרט הנצפה ביותר של נטפליקס בכל הזמנים עם 325 מיליון צפיות) ו"מפלצת - הסיפור של אד גין". אבל לא מדובר רק בתכנים הייחודיים שלה - גם התחרות על חוזי ספורט ושידורים חיים סייעו לנטפליקס למשוך צופים רבים.

עצם העובדה שנטפליקס הצליחה לקחת תוכן לא מוכר, תוכן כמו סרט אנימציה בתחומי ה-KPop, ולהפוך אותו לסרט הנצפה ביותר בכל הזמנים אצלה, מראה שעדיין יש לה קסם ביצירת קהילות חדשות. זאת להבדיל מדיסני, מארוול ו-DC, חברות שמתבססות על תכנים מוכרים מאוד כמו נסיכות דיסני, גיבורי-על של מארוול נוסח קפטן אמריקה וספיידרמן ועד תכנים כמו באטמן וסופרמן.

בנוסף, נטפליקס שמרה על היתרון שלה על-ידי הוספת תכנים בשידור חי ותכני ספורט כדי להשלים את הקטלוג המגוון שלה. מומחים רבים מצביעים על כך שהמטרה היא "לכלוא" את הצרכן מדי שבוע בשידורים חיים. אם מדי שבוע יש משחק NFL שכדי להיות מעודכנים צריך לראות בשידור חי, הצרכנים יהיו חייבים להחזיק מנוי לנטפליקס.

דיווח נוסף מצביע על כך שנטפליקס תשתף פעולה עם ספוטיפיי ותשיק מספר פודקאסטים בתחומים שונים. בחודשים האחרונים מגמת הפודקאסטים בווידאו ברשתות החברתיות תפסו נתח משמעותי, מה שהוביל את נטפליקס להבין שצריך להשקיע גם שם. ניתן להעריך כי נטפליקס תיקח את הכוכבים הגדולים שלה בתור אורחים לתוכניות שונות, וככה הם יחזקו את המותג שהם עצמם מנסים לבנות.

כבר לא חושפת מנויים

נטפליקס כבר לא חושפת את מספר המנויים שלה, בטענה כי יש מדדים אחרים למעקב אחר החברה, אבל צמיחת ההכנסות והערכות האנליסטים מצביעים על כך שמספר המנויים שלה גדל מכ-302 מיליון מנויים שהיא דיווחה בתחילת השנה. על -פי ההערכות, מדובר על כ-6 מיליון משתמשים נוספים. הדבר היחיד שנטפליקס ציינה היה שהמעורבות הייתה טובה מצד המשתמשים בצל התכנים של החודש.

סוגיית המנויים הייתה אחת הבעיות המרכזיות של נטפליקס, והיא ניהלה זאת כמו שצריך. בין אם על-ידי טיפול בבעיית שיתוף הסיסמאות וחיוב משתמשים שמחוץ למשק בית מסוים לשלם עבור מנוי נוסף - נטפליקס מצאה מנוע צמיחה נוסף. במשך שנים נטפליקס הציעה חבילות בסיסיות ופרימיום לצפייה, ובחודשים האחרונים היא מציעה חבילה מבוססת פרסומות ב-8 דולר כל חודש. הרעיון הוא להכניס פרסומות לצד צפייה בתכני נטפליקס, חבילה שלא הושקה בכל העולם (ולא בישראל). נטפליקס מסרה כי יש לה "בסיס איתן" ביחס לעסקי הפרסום שלה, והיא בטוחה יותר ויותר בתחזיות בתחום זה.

לדברי החברה, הכנסות הפרסום שלה צפויות להכפיל את עצמן ביותר מפי שניים בשנת 2025. דאג אנמות', אנליסט מג'יי.פי מורגן, אמר כי ההכנסות הפרסום של נטפליקס צפויות לעלות ל-2.9 מיליארד דולר בשנת 2025 (מ-1.4 מיליארד דולר ב-2024), ולגדול ב-45% נוספים ל-4.2 מיליארד דולר עד 2026.

רוס בנס, אנליסט בכיר ב-EMarketer, אמר ל-CNBC כי "נטפליקס רשמה את הרבעון מכירות הפרסום הטוב ביותר שלה עד כה, אבל עדיין לא סיפקה נתון לגבי גודל עסקי הפרסומות. זה נותן את הרושם שהצמיחה המתמשכת בהכנסות שהושגה ברבעון הזה, וזו שצפויה לרבעון הבא, תמשיך להגיע בעיקר מדמי מנוי".