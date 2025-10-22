למרות הטלטלות בשווקים לאורך השנה, תשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 ממשיכים להיות מרשימים, ונכון לעכשיו החוסכים הישראליים נמצאים בדרך לשנה הטובה ביותר מאז 2009. החוסכים בקרנות ההשתלמות נהנו גם בחודש ספטמבר מתשואות חיוביות חזקות במיוחד, למרות שמסורתית, ספטמבר נחשב לחודש הכי חלש בשנה בשווקים. כך, במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות, נרשמה בחודש ספטמבר תשואה חיובית ממוצעת של 2.1%, ומתחילת השנה התשואה מסתכמת כבר ב-11.2%. גם במבט של שלוש השנים האחרונות, התשואה עוצמתית ומסתכמת בקרוב ל-40%.

במסלולים המנייתיים, השיגו החוסכים בחודש ספטמבר תשואה חזקה של 3.6%, שמצטברת ל-18.4% מתחילת השנה ולא פחות מ-70% במהלך שלוש השנים האחרונות. לשם השוואה, החוסכים במסלולים מחקי מדד ה-S&P 500 סובלים משנה חלשה, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר של יותר מ-9%. התשואה בחודש ספטמבר הסתכמה אמנם ב-2.6%, אך מתחילת השנה, היא עומדת על 3.4% בלבד. עם זאת, בהסתכלות לטווח של שלוש שנים, עדיין המסלול האמריקאי מכה את מסלולי המניות, עם תשואה של 75.6% בממוצע.

מי שמובילה את טבלת התשואות בחודש ספטמבר היא חברת הביטוח מנורה מבטחים , שנמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים והשיגה תשואה של 2.4%. אחריה, נמצא בית ההשקעות אלטשולר שחם , שישמח לעוד חודשים טובים כאלה, עם תשואה של 2.33%; ובמקום השלישי, נמצאות אינפיניטי הקטנה והראל , שמפתיעה לטובה בחודש הנוכחי, עם תשואה של 2.15%.

את תחתית הטבלה בחודש ספטמבר חולקים יחד אנליסט וילין לפידות, עם תשואה של כ-1.85%.

כלל מטפסת למקום הראשון מתחילת השנה במסלול הכללי

מי שנמצאת כעת במגמה חיובית היא חברת הביטוח כלל , שמטפסת למקום הראשון מתחילת השנה, עם תשואה חיובית של 12.1%. בית ההשקעות אנליסט, שנחלש בחודשים האחרונים, מאבד בכך את הפסגה ויורד למקום השני מתחילת השנה עם 11.9%; ובמקום השלישי, מנורה מבטחים, שכאמור, מתחזקת גם היא, עם תשואה מתחילת השנה של 11.8%. בצמוד אליה, בית ההשקעות מור, עם 11.7%.

את תחתית הטבלה מתחילת השנה סוגרות ילין לפידות, עם תשואה של 10.2%, כאשר מעליה הראל עם 10.5%, ומגדל עם 10.7%.

עם זאת, בהסתכלות לשלוש שנים, אנליסט וילין לפידות מובילות את הטבלה, עם תשואה של 43.5% ו-41.6% בהתאמה, וצמודה אליהן מיטב עם 41.1%. בתחתית, נמצאות הראל עם 34.3% ומעליה כלל, עם 36.8% ומנורה עם 37.9%.

אלטשולר שחם ראשון במסלול המנייתי בספטמבר

גם במסלולי המניות נרשמת מיני־דרמה בחודש ספטמבר, כאשר בית ההשקעות אלטשולר שחם טיפס למקום הראשון, עם תשואה של 4.13%. חברת הביטוח מנורה מבטחים צמודה אליו עם 4.11%. במקום השלישי, נמצאת חברת הביטוח כלל, עם תשואה של 3.9%, ואחריה חברת הביטוח הראל עם 3.8%.

מנגד, גם במקרה הזה, ילין לפידות נועלת את הטבלה עם תשואה של 2.9% בלבד. מעליה, במרחק גדול יחסית, נמצאות הפניקס עם תשואה של 3.35% ואנליסט, אינפיניטי ומנורה עם 3.5% כל אחת.

מתחילת השנה, הקרב ממשיך להיות צמוד, כאשר מור שומרת בקושי על המקום הראשון עם תשואה של 19.9%, ומנורה מבטחים מזנבת בה, עם תשואה של 19.8%. במקום השלישי, נמצאת כלל עם 19.3%, ומיד אחריה מיטב עם 19.1%.

כאמור, בתחתית הטבלה, נמצא בית ההשקעות ילין לפידות, שסיפק לחוסכים תשואה של 15.9% בלבד. מעליה, אנליסט עם 16.1%, ובמרחק גדול יחסית מעל, נמצא אלטשולר שחם עם 17.7%.

אלטשולר שחם ראשון בספטמבר, גם בקרנות הפנסיה

התשואה הממוצעת של גופי הפנסיה הייתה טובה גם היא בחודש ספטמבר. בממוצע, רשמו גופי החיסכון במסלול עד גיל 50 עלייה של 2.5% במהלך החודש. מתחילת השנה, רשמו החסכונות עלייה מצטברת של 13.1%, ובשלוש השנים האחרונות נרשמה תשואה של קרוב ל-50%.

בבית ההשקעות אלטשולר שחם יכולים להיות מרוצים בחודש ספטמבר, גם בקרנות הפנסיה, שם הם הצליחו לטפס למקום הראשון ולספק תשואה של 2.95%. כך, הם עקפו את מנורה מבטחים, שסיפקה תשואה של 2.86%. בתחתית הטבלה, נמצאות הפניקס ואינפיניטי עם תשואה של 2.3% ו-2.2%, בהתאמה.

עם זאת, יצוין כי הנתונים של מור ומגדל טרם התקבלו במערכת, ונעדכן כאשר הנתונים יתפרסמו.

איך נראה אוקטובר עד כה?

בהסתכלות קדימה, חודש אוקטובר עוד לא הצליח "לתפוס כיוון", כך מנתחים מנהלי ההשקעות בשיחה עם גלובס. כך, התשואה מתחילת החודש בבורסה בת"א שואפת לאפס. מדד ת"א 35 מספק תשואה שלילית קלה של חצי אחוז ואילו מדד ת"א 90 מספק תשואה חיובית של 2.4%. מדד הבנקים בולט לרעה, עם תשואה שלילית של 4%, כאשר אחריו מדד הנפט והגז שיורד ב-2.6%, ומדד הביטוח עם מינוס 2.5%. מי שבכל זאת בולטים בצד החיובי בישראל הם בעיקר מדדי הנדל"ן, כאשר מדד הבנייה משלים זינוק של 6% מתחילת החודש ומדד ת"א־מניב ישראל משלים עליה חזקה גם כן של 3%.

בוול סטריט, נרשמות בינתיים עליות מתחילת החודש, אך גם כאן אומרים מנהלי ההשקעות שאין עליות מרשימות. כך, מדד ה-S&P 500 מטפס מתחילת החודש ב-0.7% ומדד הנאסד"ק משלים עלייה של 1.8%.