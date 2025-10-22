חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להמשיך להתנהל היום בתנודתיות, לנוכח אי־הוודאות בנוגע ליציבות הפסקת האש בעזה ולהמשך יישום ההסכם מול חמאס.

אתמול, אחרי הפוגה חיובית, מדדי המניות בת"א חזרו לרדת. מדדי הדגל, ת"א 35 ות"א 90, ירדו בכ-1%. בעיקר נפלו היום מדדי הנדל"ן - מדד הבנייה השיל 2% ומדד הנדל"ן ירד ב-1.5%, כאשר נרשמה מגמה דומה גם במדד נדל"ן מניב חו"ל. מדד הבנקים איבד מערכו 1.3%.

מי שריכזה עניין במסחר היא מניית חברת הביטוח כלל , שזינקה בעקבות דיווחים על מגעים של קרן סנטרברידג' לרכוש מניות בחברה ואולי את השליטה בה. הקרן הכחישה את הדיווחים בהמשך וטענה שלא דיברה עם אף גורם בשוק, וכי למיטב ידיעתה בעל המניות הגדול, אלפרד אקירוב, לא מעוניין למכור את מניותיו. העלייה שרשמה מניית כלל הקפיצה את מדד הביטוח ב-1.8%.

מן הצד השני, מניית מקס סטוק נסחרה בירידות, לאחר שדווח כי קרן ההשקעות הפרטיות AMI (אייפקס), בעלת המניות הגדולה בחברה ניסתה למכור 3% מהחברה תמורת 100 מיליון שקל. המהלך, ששיקף דיסקאונט של כ־6% על מחיר המניה בשוק, לא יצא בסוף אל הפועל, ככל הנראה, לאחר שהקרן נכשלה במציאת רוכש למניות. לפני מספר חודשים, כבר מימשה הקרן מניות בהיקף של כ־120 מיליון שקל.

אמש, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, אם כי המדדים עדיין נסחרים סביב שיאים של כל הזמנים, בעוד שעונת הדוחות החזקה ממשיכה לתמוך באופטימיות המשקיעים. מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.5% ורשם במהלך המסחר שיא תוך־יומי, כשחצה את רף ה-47 אלף נקודות, מדד ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והנאסד"ק ננעל בירידה של כ-0.2%. שלושת המדדים איבדו קצת גובה לקראת סיום יום המסחר, לאחר שהנשיא טראמפ ציין כי ייתכן שבסוף לא יפגוש את נשיא סין שי ג'ינפינג, מה שהגביר את חוסר הוודאות לגבי הכיוון אליו הולכים יחסי המסחר עם המדינה.

בגזרת עונת הדוחות, ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה הלילה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 11.5 מיליארד דולר, ובכך עמדה בחזיות האנליסטים שעמדו על 11.51 מיליארד דולר. בשורת הרווח, נטפליקס דיווחה על רווח של 5.87 דולר למניה, ובכך פספסה בהרבה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 6.97 דולר למניה. שירות הסטרימינג ציין מחלוקת מתמשכת עם רשויות המס בברזיל כסיבה לתוצאות החלשות מהצפוי. בעקבות הדיווח, המניה נפלה בכ-6% במסחר המאוחר.

חברות גדולות נוספות שדיווחו במהלך יום המסחר החולף: ג'נרל מוטורס זינקה בכ-14%, לאחר שעקפה את ציפיות האנליסטים והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. החברה ציינה גם כי היא מצפה לפצות על כ-35% מהפגיעה הצפויה מהמכסים של ממשל טראמפ. גם מניות קוקה קולה ו-3M קפצו בכ-4% ובכ-7%, בהתאמה, לאחר שהציגו תוצאות טובות מן הצפוי.

היום לאחר נעילת המסחר, טסלה תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025. לפי הערכות בלומברג, החברה צפויה לדווח על רווח מתואם למניה של 0.53 דולר והכנסות של 26.27 מיליארד דולר - עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המניה עלתה בכ-17% מתחילת השנה.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%.

באסיה, הבורסות רושמות בעיקר ירידות שערים, כאשר המשקיעים בעיקר בוחנים את ההשפעות הצפויות של ההנהגה החדשה ביפן, כמו גם את נתוני היצוא שפרסמה המדינה. הניקיי עולה בכ-0.1%, ההנג סנג נופל בכ-1%, מדד שנגחאי נסוג בכ-0.3% והקוספי מוסיף לערכו 1%.

היצוא ביפן רשם היפוך מגמה לאחר ארבעה חודשים של ירידות, וטיפס בקצב שנתי של 4.2%, כאשר נרשמה צמיחה משמעותית במשלוחים לאסיה, מה שאיזן את הירידה ביצוא הסחורות לארה"ב.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמה ביום ג' יציבות לאורך כל העקום. מדד תל־גוב כללי, הכולל את כל האג"ח הממשלתיות הסחירות, נסחר ללא שינוי כשגם מדד תל בונד 60 הקונצרני נותר יציב.

מעבר לים נרשמת יציבות, לאחר שביום ב' ירדה התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים מתחת לרף ה־4%, בין היתר בשל אופטימיות בנוגע לצפי לסיומה של השבתת הממשל האמריקאי, והיא נותרה ברמה של 3.97%. תמונה דומה נרשמה גם בקרב האג"ח הקצרות יותר, כשהתשואה ל־5 שנים נתרה יציבה על 3.57% והתשואה לשנתיים על 3.46%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, התנהל יום מסחר תנודתי עד שעות הצהריים השקל התחזק מול הדולר והאירו, אך לאחר מכן עבר לירידות קטנות. השער היציג נקבע על 3.289 שקלים לדולר (התחזקות של כ־0.6% מול הדולר) ו־4.4 שקלים לאירו (התחזקות של כ־0.9%). הבוקר, השקל נסחר ביציבות מול הדולר והשער עומד על 3.29 שקלים.

בהקשר זה, בבנק ההשקעות השוויצרי יוליוס בר מציינים כי "הזרמות ההון לשוק המניות בעקבות גל ה־AI היו הגורם המרכזי לעוצמתו האחרונה של הדולר, והסתירו את חולשת הרקע הכלכלי ואת הירידה ביתרון הריבית על רקע הורדות הריבית של הפד". עם זאת בבנק סבורים כי "גורמים אלו יחלישו את הדולר בטווח הארוך, כאשר האופוריה סביב ה־AI תדעך".

בשוק הסחורות, נרשמה צניחה חדה במחירי הזהב והכסף - הגדולה של הזהב מזה 12 שנים ושל הכסף מזה 14 שנה - לאחר ראלי ממושך שהביא את המתכות לרמות שיא. הרקע לירידות החדות הוא בעיקר מימושים והעלייה בשער הדולר. לאחרונה, היו בשוק מי שחששו שהוא מגיע לטריטוריה של קניית יתר ובמקביל, התחזקות הדולר האמריקאי הפכה את הזהב ליקר יותר עבור רוב הקונים בעולם. הבוקר הזהב נסחר במגמת יציבות, ולפי שעה, מחירו עומד על כ-4,140 דולר לאונקיה. זאת, כאשר בשיא שנרשם אתמול, המחיר עמד על כ-4,380 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט קופצים הבוקר בשיעור של עד 2%, לאחר שפגישה צפויה בין הנשיא טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוקפאה, מה שהגביר את החשש מפני שיבושים בשרשרת האספקה; זאת, על רקע הלחץ המשמעותי של ארה"ב להניא מדינות מיבוא הנפט הרוסי.

4. מאקרו

בצל התייחסות חברת הדירוג מודיס להתפתחויות האחרונות בגזרה המקומית, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך כי "בתחילת 2026, רוב הסוכנויות יסירו את האופק השלילי מדירוג האשראי של ישראל". על אף שהחברה ציינה לחיוב את החוסן הכלכלי והפיננסי של ישראל, היא בחרה להותיר את הדירוג על Baa1 עם אופק שלילי, דירוג שלדעת קליין "נמוך מדי".

לדבריו, "הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל באה לידי ביטוי גם במדדים נוספים, כגון הפער בין תשואות אג"ח ממשלת ישראל לארה"ב, התחזקות השקל ועוד. משמעות הדבר היא שבפועל, המשקיעים שיפרו את "דירוג האשראי" של ישראל, גם אם הדירוג הרשמי של סוכנויות הדירוג נותר ללא שינוי".

5. תחזית

על רקע החששות הגוברים מפני זליגת המשבר המתהווה בבנקים הקטנים בארה"ב לחלקים נוספים בשוק, בבנק אוף אמריקה סבורים שאם יגיעו סימני מצוקה נוספים בשוק האשראי, הדבר עלול להביא לירידה משמעותית בשוק המניות, שכן משקיעים בעלי מניות ארוכות־טווח, כולל קרנות פנסיה, ייאלצו למכור חלק מהנכסים.

"אם הקשיים בשוק ההלוואות הפרטיות יימשכו, קרנות פנסיות וכו' עלולות להיאלץ למכור קרנות סל כדי לעמוד בהתחייבויות שוטפות", אמרה סביטה סוברמניאן, ראש אגף מניות ארה"ב בבנק. לדבריה, השקעה פסיבית "שולטת במדד S&P 500", כך שירידה במדד תדחוף קרנות שעוקבות אחר מדדים למכור מניות. בסקירתה מציינת סוברמניאן, כי שישה מתוך עשרה סימני אזהרה מפני "שוק דובי" אחריהם עוקב הבנק התממשו.

בנוסף לסיכוני האשראי, בבנק אוף אמריקה ציינו סיכון נוסף לשוק השורי בן השלוש שנים, מהכיוון של הערכות השווי של שוק המניות. הבנק מציין כי מדד ה-S&P 500 הוא "יקר סטטיסטית", מה שבא לידי ביטוי ב-20 קריטריונים שונים של מדידה. "סימני השוק הדובי שאנחנו רואים - הטריגרים שלרוב מקדימים הגעה לפסגה של ה-S&P 500 - מציעים כי יש לנקוט במשנה זהירות נוסף", כתבה סוברמניאן. היא הוסיפה כי שש מתוך עשר סימני שוק דובי שהבנק עוקב אחריהם הופעלו, כאשר לרוב, ממוצע של כ-70% מהסימנים הללו מקבלים ביטוי בשוק לפני שהוא מגיע לשיא ומתחילה ירידה מתמשכת.