כלל ביטוח

קרן אמריקאית במגעים עם אקירוב לרכישת נתח מכלל. המניה מזנקת

קרן סנטרברידג', לשעבר בעלת השליטה בחברת הביטוח הפניקס, מעוניינת לרכוש מניות של כלל ביטוח ואולי את השליטה בה • הקרן מקיימת שיחות לאחרונה, בין היתר, עם אלפרד אקירוב, שמחזיק ב-14.5% ממניות החברה • אם המהלך יקרה, זה יהיה שינוי כיוון מבחינתו של אקירוב, שלפני שנה עוד תכנן להמשיך ולהגדיל את חלקו בחברת כלל

נתנאל אריאל 12:11
אלפרד אקירוב / צילום: בן יוסטר
אלפרד אקירוב / צילום: בן יוסטר

מניית כלל ביטוח מזנקת ב-6% בעקבות מגעים של קרן סנטרברידג', לשעבר בעלת השליטה בחברת הביטוח הפניקס , לרכוש מניות בחברה ואולי את השליטה בה.

אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון המקומי מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה
רב בריח מציגה תנאי חריג למענק: המיקום במדד המותגים של גלובס

סנטרברידג', שפספסה תשואה של יותר מ-200% בשנה האחרונה במניית הביטוח הפניקס, רוצה לנסות את מזלה שוב בשוק ההון המקומי, באמצעות רכישת מניות בחברת הביטוח המתחרה כלל, שמנוהלת ע"י יורם נוה.

הקרן הזרה מקיימת שיחות בתקופה האחרונה, כולל עם אלפרד אקירוב, שמחזיק ב-14.5% ממניות חברת הביטוח כלל, אך רשות שוק ההון סירבה בשנים האחרונות לתת לו היתר שליטה בחברת הביטוח.

אם המהלך אכן יקרה, זה יהיה שינוי כיוון מבחינתו של אקירוב, שלפני שנה עוד תכנן להמשיך ולהגדיל את חלקו בחברת כלל ובוודאי לא להקטין את הנתח. באותם ימים, אקירוב הביע בשיחה עם גלובס את ביטחונו כי יקבל את היתר השליטה המיוחל ויחזיק ב-30% ממניות כלל ביטוח. הוא הוסיף כי "אנחנו בתהליך לקבלת ההיתר והמטרה היא להגיע לשליטה. יש רגולציה ולכן זה לוקח זמן, אבל אנחנו מתקדמים. לא הייתי מקבל היתר להחזיק 15% אם לא היו רוצים אותי".

הזינוק במניות הביטוח וכלל בתוכן הפך את משימת רכישת המניות למורכבת יותר, ואקירוב טען אז כי "נצטרך להשקיע יותר כסף, אבל זה בסדר. נסתדר. הכנסנו שני דירקטורים לכלל, ועובדים בשיתוף פעולה עם החברה". ייתכן כי המשך הראלי במניית כלל, שטסה מאז אותה שיחה ב-123%, לצד הכתף הקרה מעמית גל, יו"ר רשות שוק ההון, גרם כעת לאקירוב לחשב מסלול מחדש.

מדוחות למחצית הראשונה של שנת 2025 שפרסמה לאחרונה כלל ביטוח, עלה כי בתוך שנה, הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח זינקו ב-11% ל-393 מיליארד שקל. הרווח הכולל של החברה הסתכם ב-531 מיליון שקל, והושפע מפסק דין שומות במע"מ שהשפיע על מקס. בנטרולו, הסתכם הרווח הכולל ב-631 מיליון שקל, עליה של 4% ביחס לרבעון המקביל, שהיה רבעון שיא.

התשואה על ההון של כלל ביטוח עמדה על 21.5% במחצית הראשונה של השנה, ובנטרול ההשפעה של פסק הדין - 23.8%.