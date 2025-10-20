רב בריח מציגה תנאי חריג למענק: המיקום במדד המותגים של גלובס

בתום משא ומתן מול הגופים המוסדיים, הסכימה חברת רב בריח לשורה של עדכונים בתנאי התגמול של בני משפחתו של בעל השליטה שמואל דונרשטיין.

במסגרת התגמול של מאיה דונרשטיין יתיר, בתו של בעל השליטה, המשמשת כסמנכ"לית שיווק וקמעונאות, היא צפויה לקבל מענק של 100 אלף שקל, במידה שרב בריח תסיים בין 10 המקומות הראשונים במדד המותגים של גלובס. במידה שהחברה תגיע למקומות 10-20, תהיה זכאית דונרשטיין למענק של 50 אלף שקל.

בחברה מציינים כי במידה שהדבר יאושר, דונרשטיין תהא זכאית לסכום, הודות לעובדה שרב בריח דורגה במקום ה-12 במדד שפורסם לאחרונה.

לצד המענק, מבקשים ברב בריח לאשר לבתו של בעל השליטה שכר בעלות שנתית של עד 1.2 מיליון שקל, המבוסס על שכר בסיס, לצד מענק של עד 150 אלף שקל, המותנה בעמידה ביעדים פיננסים וכאמור בכניסה למדד המותגים של גלובס.

עם זאת, בעוד בשכרה של דונרשטיין יתיר לא דרשו המוסדיים התערבות, הרי שהם התנגדו להעלאת שכרו של אחיה, ליאור דונרשטיין, המשמש כסמנכ"ל התפעול. זאת, לאחר שבחברה ביקשו להעלות את שכרו השנתי בכ-180 אלף שקל (15 אלף שקל לחודש). עם זאת, במידה שמדיניות התגמול תאושר, בשנה הבאה, צפוי שכרו בכל זאת לגדול בכ-240 אלף שקל (20 אלף שקל בחודש).

יובהר כי מדד המותגים מבוסס במלואו על סקר שנערך על־ידי חברת מחקר בקרב כ-4,000 נסקרים. כך שלחברת רב בריח או למי ממשפחת דונרשטיין אין ולא יכולה להיות השפעה על תוצאותיו.

