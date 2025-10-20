ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רב בריח מציגה תנאי חריג למענק: המיקום במדד המותגים של גלובס

מאיה דונרשטיין, בתו של בעל השליטה שמואל דונרשטיין, המשמשת כסמנכ"לית שיווק וקמעונאות בחברה, צפויה לקבל מעניק של 100 אלף שקל, אם היא תסיים בין 10 המקומות הראשונים במדד המותגים של גלובס • המדד מבוסס במלואו על סקר שנערך על־ידי חברת מחקר, כך שאין יכולת להשפיע על תוצאותיו

איתן גרסטנפלד 20:10
שמואל דונרשטיין / צילום: אייל טואג
שמואל דונרשטיין / צילום: אייל טואג

בתום משא ומתן מול הגופים המוסדיים, הסכימה חברת רב בריח לשורה של עדכונים בתנאי התגמול של בני משפחתו של בעל השליטה שמואל דונרשטיין.

אחרי 30 שנה: משה תאומים ומודי כידון מוכרים את החזקותיהם בויתניה ב-101 מיליון שקל
אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה

במסגרת התגמול של מאיה דונרשטיין יתיר, בתו של בעל השליטה, המשמשת כסמנכ"לית שיווק וקמעונאות, היא צפויה לקבל מענק של 100 אלף שקל, במידה שרב בריח תסיים בין 10 המקומות הראשונים במדד המותגים של גלובס. במידה שהחברה תגיע למקומות 10-20, תהיה זכאית דונרשטיין למענק של 50 אלף שקל.

בחברה מציינים כי במידה שהדבר יאושר, דונרשטיין תהא זכאית לסכום, הודות לעובדה שרב בריח דורגה במקום ה-12 במדד שפורסם לאחרונה.

לצד המענק, מבקשים ברב בריח לאשר לבתו של בעל השליטה שכר בעלות שנתית של עד 1.2 מיליון שקל, המבוסס על שכר בסיס, לצד מענק של עד 150 אלף שקל, המותנה בעמידה ביעדים פיננסים וכאמור בכניסה למדד המותגים של גלובס.

עם זאת, בעוד בשכרה של דונרשטיין יתיר לא דרשו המוסדיים התערבות, הרי שהם התנגדו להעלאת שכרו של אחיה, ליאור דונרשטיין, המשמש כסמנכ"ל התפעול. זאת, לאחר שבחברה ביקשו להעלות את שכרו השנתי בכ-180 אלף שקל (15 אלף שקל לחודש). עם זאת, במידה שמדיניות התגמול תאושר, בשנה הבאה, צפוי שכרו בכל זאת לגדול בכ-240 אלף שקל (20 אלף שקל בחודש).

יובהר כי מדד המותגים מבוסס במלואו על סקר שנערך על־ידי חברת מחקר בקרב כ-4,000 נסקרים. כך שלחברת רב בריח או למי ממשפחת דונרשטיין אין ולא יכולה להיות השפעה על תוצאותיו.

למתודולוגיה של מדד המותגים, לחצו כאן