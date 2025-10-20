יבואנית הרכב טלקאר של איש העסקים רמי אונגר ממשיכה להגדיל את שליטה בחברת הנדל"ן ויתניה לאחר שרכשה את חלקם של אנשי העסקים משה תאומים ומודי כידון, ויתניה תמורת 101 מיליון שקל. בכך, תעלה החזקתה של בעלת השליטה בחברת הנדל"ן לכ-62%.

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה מכרו תאומים וכידון, מבעלי קבוצת הפרסום גיתם, לטלקאר כ-7.5% ממניות ויתניה שברשותם. השניים מכרו את מניותיהם במחיר של כ-28.7 שקל למניה, גבוה בכ-21% משער הבסיס של המנייה הבוקר (ב').

עבור השניים מדובר בסגירת מעגל, שכן הם נמנו עם מייסדי החברה, שהוקמה בשנת 1995 בידי היזמים אהוד סמסונוב ועמוס שמיע ז"ל. השניים צירפו אליהם את התעשיינים הוותיקים גד ודן פרופר, לשעבר בעלי אסם, בעלי אימפריית הפיצוחים, משפחת חממה, וכאמור גם את בעלי חברת הפרסום גיתם משה תאומים, מודי כידון, משפחת לנדר ויעל אלמוג זכאי.

מן הצד השני, אונגר ממשיך במהלך אותו החל לפי כשלוש שנים, אז השקיע לראשונה בויתניה, עת הוא רכש 17% ממניותיה תמורת 264 מיליון שקל. מאז, הוא הספיק להגדיל את החזקותיו באמצעות רכישת חלקם של השותפים כולל האחים פרופר, משפחת חממה וחלק משותפי גיתם אליהם הצטרפו היום כאמור תאומים וכידון.

ויתניה מחזיקה בנכסים מניבים המשתרעים על כ-196 אלף מ"ר, וביניהם מתחם ויתניה (לה גארדיה בת"א) ומגדל ויתניה ובית זיויאל (רמת החייל). בשנה האחרונה, עלתה מניית החברה בכ-18% והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-1.15 מיליארד שקל.