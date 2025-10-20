אחרי 14 שנה בבעלות גופים זרים עשויה יצרנית הטפטפות נטפים לחזור לבעלות ישראלית. קרן ההשקעות הפרטית פורטיסימו, בניהולו של יובל כהן, נחשבת בימים אלה כמועמדת מובילה לרכישת החברה מקיבוץ חצרים שמזוהה עם אחת ההמצאות הישראליות המפורסמות בעולם. תג המחיר שאליו שואפת פורטיסימו מוערך בכמיליארד דולר, אך לא בטוח אם בעלת השליטה הנוכחית בנטפים, אורביה המקסיקנית המחזיקה בכ־80% מהמניות, תסכים לתמורה כה נמוכה. אורביה (בעבר: מקסיכם) השלימה את רכישת נטפים בסכום של כמעט 1.9 מיליארד דולר בשנת 2018.

בשוק מעריכים שהעסקה תיסגר בתוך שבועות בודדים, ואם תצליח פורטיסימו ותזכה ברכישה, היא "תנער" את חברת הטפטפות בניסיון להציף ערך. אם לשפוט לפי מהלכים אחרים של הקרן בשנים האחרונות, ייתכן שמנכ"ל נטפים הנוכחי, גבי מיודובניק, בעל שורשים דרום־אמריקאיים וקשרים טובים עם הנהלת החברה המקסיקנית, עשוי להצטרף לרשימת המנהלים שפינו את תפקידם אחרי רכישה של קרן פורטיסימו. בנוסף, בשוק מעריכים כי נטפים בדרך לסדרה של מינויים בצמרת.

ההיסטוריה מלמדת: בדרך לשינוי בצמרת

מנכ"ל אורביה, סאמיר בהאראדוואג' (Sameer Bharadwaj) מגשש מזה חודשים ארוכים לגבי האפשרות של מכירת נטפים. החברה המקסיקנית מתמודדת עם חוב שרק הולך ותופח, והדשדוש בגלובלי בענף ההשקייה המדייקת שייסדה נטפים פוגע בתוצאותיה של החברה מחצרים. בכירים בענף ההשקיה המדייקת מנסים לשרטט את המהלכים האפשריים של פורטיסימו.

פורטיסימו צפויה להציע לגופי השקעות נוספים להיכנס איתה להשקעה. במודל דומה לזה שביצעה בעבר. נזכיר כי במאי אשתקד השלימה פורטיסימו את ההשתלטות על חברת סלקום, והיא כללה קבוצה של גופי ענק במשק כמו חברת הביטוח מגדל, בנקי דיסקונט, לאומי, מזרחי טפחות ואחרים. מודל זה, ככל שפורטיסימו תצליח לסגור את העסקה, צפוי גם הפעם, אך זהות המצטרפים טרם נקבעה שכן העסקה לא נסגרה. לאחר ההשתלטות על סלקום, הובילה פורטיסימו מהלך מהיר של שינוי מנכ"ל, ומינתה את אלי הדדי לתפקיד.

ככל הידוע בפורטיסימו לא מתכננים להשביח ולהנפיק את נטפים, או למזג את החברה עם גופים גדולים אחרים כמו ריווליס (Rivulis) המתחרה שהושבחה ונמכרה ברווח משמעותי על ידי קרן פימי לקרן ההשקעות הסינגפורית טמאסק.

נטפים נוסדה בשנת 1965 בקיבוץ חצרים. היזם, הממציא ואיש חברת מקורות, שמחה בלאס הגה את הרעיון של הטפטפות. מנגנון מיוחד שמזרים מים בצורה מדודה וישירה ככל הניתן לשורש הצמח. הוא הצליח לעניין את קיבוץ חצרים בפיתוח הרעיון שהפך ללהיט עסקי בעולם החקלאות ולמעשה יצר את עולם ההשקיה המדייקת. מאז הפכה ישראל, מדינה עם מחסור תמידי במים ובאדמות לחקלאות, לאימפריה בתחום. חברות כמו פלסטרו-גבת, שהפכה לחלק מהמתחרה ריווליס, לצד קיבוצים אחרים כמו קיבוץ נען, שהקים את מפעל נען דן, הלכו ופתחו פתרונות משלהם.

לפני כמעט עשרים שנה (2006) נכנסו קרנות ההשקעה הישראליות מרקסטון וטנא להשקעה ראשונה בנטפים. חמש שנים לאחר מכן נמכרה השליטה לקרן פרימירה האירופאית לפי שווי של 850 מיליון דולר. וב־2018 נמכרה נטפים כאמור בשווי של כמעט 1.9 מיליארד דולר (כולל החוב). אלא שמאז הרכישה, לא הצליחו עסקיה לצמוח משמעותית. את השנה שעברה סיימה נטפים עם הכנסות של 1.04 מיליארד דולר, ירידה של 2% ביחס לשנה הקודמת. הרווח התפעולי נחתך בחצי ל־6 מיליון דולר. וה־EBITDA, רווח לפני פחת מיסים והפחתות, עלה רק ב־6% ל־125 מיליון דולר. גם השנים הקודמות לא היו שונות מבחינת המגמה.

"כשנכנס המנכ"ל הנוכחי, המוזיקה השתנתה"

בין לבין החוב של אורביה עצמה הלך וטפח. נכון לסוף המחצית הראשונה של 2025, הסתכמו ההתחייבויות ארוכות הטווח של החברה ב־6 מיליארד דולר, זינוק חד של 6.6% בתוך שנה. סך ההתחייבויות, כולל אלה לטווח הקצר, מסתכם כבר ב־8.6 מיליארד דולר, מה שככל הנראה דוחק את ההנהלה לבצע את מכירת נטפים, במטרה להקטין את המינוף. היקף החוב של נטפים עצמה, לא ידוע.

"הרצון למכור את נטפים היה גלוי כבר הרבה זמן בענף", אומר גורם שמכיר את הנושא. "כשנכנס המנכ"ל הנוכחי של אורביה לתפקיד, המוזיקה השתנתה. על פני השנים לא הצליחו שם לייצר סינרגיה עם העסקים האחרים. נטפים לא הצליחה לפתח שווקים חדשים ולא להגדיל את ההכנסות שלה. כל הרעיונות וההבטחות לא קרו. גם בזמנו כשנרכשה נטפים בסכום שנרכשה, זה נראה היה מחיר מנותק מהמציאות".

ומה יכולים לעשות הבעלים החדשים של נטפים מבחינה עסקית? "זה שוק שהוא קצת בעצירה בשנים האחרונות", אומר משקיע אחר. "בעולם הטפטפות צומחות בשנים האחרונות חברות אמריקאיות שמנסות לזנב במוצרים של נטפים. זה יצריך את נטפים להמציא דברים חדשים ופה תימדד גם העסקה. בתוך חמש שנים, נטפים תצטרך להמציא מוצרים חדשים, שיטות השקיה חדשות או אפילו שימוש חכם יותר בחומרי דישון במערכות שלה. כל דבר שיאפשר למוצר שלה להמשיך להיות פורץ דרך. משום שהחברות המתחרות כיום מעתיקות את מה שהיא ייצרה לפני ארבע־חמש שנים. היסטורית נטפים תמיד ידעה להקדים את המתחרים בעולם, אבל זה הולך ונהיה מאתגר יותר".

"השוק לא הולך להיעלם, אבל התחרות עזה"

נטפים כיום היא חברה גלובלית המעסיקה כ־4,500 עובדים בפועלת ב־110 מדינות. למרות המובילות שלה בתחום, שוק ההשקיה המדייקת מהווה כ־2% מדרכי ההשקיה בחקלאות העולמית. זאת משום שיש שווקים שלמים שאינם נמצאים במחסור במים, או לחילופין חקלאים שאין להם את ההון הנדרש כדי להשקיע במוצרים המתוחכמים.

"אין ספק שהשוק של נטפים הוא חשוב וקיים וגם לא הולך להעלם", מסכם המשקיע. לדבריו, "השאלה היא עניין המחיר שבו מוכנה אורביה למכור את המניות, ובהמשך בדרך הפעולה של המתחרים של נטפים בתחום הזה. ככל שהטכנולוגיה שלך יותר מתפתחת אז אתה יותר מצוין, אבל בסופו של יום זה חורים בתוך צינור. יש אלמנטים מתוחכמים כמו שמירת לחץ המים לאורך השדה, פיזור נכון של הדישון, וכו', אבל התחרות עזה ולרוכשים הפוטנציאלים לא יהיו חיים קלים".