ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה הלילה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 11.5 מיליארד דולר, ובכך עמדה בחזיות האנליסטים שעמדו על 11.51 מיליארד דולר. בשורת הרווח, נטפליקס דיווחה על רווח של 5.87 דולר למניה, ובכך פספסה בהרבה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 6.97 דולר למניה.

שירות הסטרימינג ציין מחלוקת מתמשכת עם רשויות המס בברזיל כסיבה לתוצאות החלשות מהצפוי.

האתגר של נטפליקס מתפרס למספר רכיבים - התחרות על התוכן, הצעת מודל הפרסומות ומאבק על שידורי ספורט. החודש, נטפליקס מנסה כמה דברים כדי למשוך אליה לקוחות ולייצר תזרים מזומנים טוב יותר. מעבר להעלאת המחירים שדווחה ברבעון הקודם, היא תשתף פעולה עם ספוטיפיי ותשיק מספר פודקאסטים בתחומים שונים.

יותר פרסומות, פחות כסף

נטפליקס פועלת במרץ כדי להשיק תכנים חדשים שיצליחו לייצר מותג חזק גם ברשתות החברתיות, זאת לצד תחרות על חוזי ספורט בשידור חי. בחודש האחרון נטפליקס הצליחה להשיק מספר תכנים משמעותיים כמו "האישה בתא מספר 10" ואף סרט kPop חדש, לצד סדרות כמו "מפלצת - הסיפור של אד גין".

לפי האתר הרשמי של נטפליקס, "KPop Demon Hunters", סרט האנימציה החדש של החברה, גרף רק השבוע מעל ל-17.8 מיליון צפיות. יתרה מכך, נטפליקס מציינת כי הסדרה נמצאת בעשירייה הפותחת כבר 17 שבועות. הסרט הזה גרם מעל ל-828 מיליון דקות שידור ברחבי העולם.

נטפליקס מנסה לחזק יותר ויותר את חבילת הפרסום שלה - משמע, החבילה בה משתמשים יוכלו לשלם פחות ולקבל את אותם התכנים בשילוב עם פרסומות. זה יעזור לצרכנים שרוצים להחזיק מספר שירותי סטרימינג או אפילו להחזיק רק את נטפליקס, אבל בעלות נמוכה יותר. מדי רבעון נטפליקס מספרת על התחזקות מספר המנויים שבוחרים באפיק הזה. אנליסטים שונים טוענים כי התחזקות במודל הפרסומות המדובר, תמחור גבוה יותר של מחירי החבילות וגידול במספר המנויים - כל אלה יובילו לגידול של 17% בהכנסות, כך לפי UBS.

האנליסט דניאל קורנוס מ-Benchmark אומר כי לפי הערכות, נטפליקס תצליח לגייס כ-5.8 מיליון מנויים, מה שיציב אותה עם 320 מיליון מנויים משלמים ברמה העולמית. צריך לומר כי נטפליקס הפסיקה לדווח על מספר המנויים שלה בפלטפורמה. אך לצד זאת, נטפליקס בישראל היא דומיננטית במיוחד, ולפי הערכות מדובר במחצית מהשוק. בישראל נערכים לכניסתה של חברת הסטרימינג HBO, מה שיכול לייקר את העלויות לסדרות אהובות בישראל כמו "משחקי הכס" ועוד.

האם הגיע הזמן לספליט?

כבר זמן מה שנטפליקס היא מועמדת טבעית לפיצול מניות. החברה לא ביצעה פיצול מאז קיץ 2015, ומאז זינקה מנייתה ביותר מ־ 1,100%, כך שאפשר לטעון שפיצול אינו הכרחי. עם זאת, לנוכח העובדה שחברות צמיחה רבות אחרות שמחירן עבר את רף ארבע הספרות ביצעו פיצולי מניות בשנים האחרונות, נראה שזו רק שאלה של זמן עד שנטפליקס תלך באותו כיוון, נטפליקס נסחרת כיום ב-1,240 דולר למניה אחת.

מצד שני, יש מקום לספק לגבי התזמון האפשרי של מהלך כזה השבוע. נטפליקס לא הכריזה על פיצול במהלך שבעת הרבעונים האחרונים שבהם מנייתה עלתה באופן עקבי - אז מדוע שתעשה זאת דווקא עכשיו, כשהמניה ירדה מאז הדוחות האחרונים? אך אם נטפליקס תציג דוח חזק במיוחד, בתוספת חדשות מעודדות או העלאת מחירים, ייתכן שזה יספק את הדחיפה הדרושה כדי להכניס פיצול מניות לסדר היום.