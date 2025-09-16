חברת yes הורידה את כל תכני HBO מהספרייה שלה, ומנמקת את המהלך בכך שהוא נעשה לקראת כניסת פלטפורמת הסטרימינג HBO MAX של וורנר ברדרס לישראל. נכון לעכשיו השקת הפלטפורמה בארץ מתוכננת לאמצע ינואר 2026, וזאת לאחר שהתאריך המקורי היה אמור להיות ביוני האחרון - אולם כחודש קודם לכן הוחלט על דחייה.

● מתקרבים להשקה: RGE וטאבולה נבחרו לטפל במודל הפרסומות של yes

● איך אתם צופים בטלוויזיה שלכם? בשוק הישראלי נערכים למהפכה

הסדרה הבולטת ביותר של HBO בשנים האחרונות היא "הלוטוס הלבן", שעונתה האחרונה הושקה בינואר. הספרייה כוללת גם סדרות כמו "Hacks" ו"האחרונים מבינינו", לצד סדרות מיתולוגיות שזכו להצלחה רבה בארץ, ובהן "הסופרנוס", "משחקי הכס", "סקס והעיר הגדולה" ו"הסמויה". כל אלה צפויים להיות משודרים בקרוב רק בפלטפורמת הסטרימינג של חברת התוכן האמריקאית.

החוזה של yes מול HBO הסתיים השבוע, וזה זמן שלא עלו ולא היו צפויים לעלות תכנים חדשים של החברה (כך קורה גם אצל כל השחקניות בשוק). באמצע אוגוסט שינו ב-yes את שם הספרייה הרלוונטית ל"HBO הזדמנות אחרונה לצפייה", אך הודעה רשמית לא נשלחה לצופים במייל. לעומת זאת, הודעה על הורדת הערוץ הנידח Current Time, שסיים את שידוריו בעולם, כן נשלחה באותו יום בדיוק בו ירדו תכני HBO - מהסיבה שעל הסרת ערוץ יש מחויבות לדווח ללקוחות, אך אין מחויבות כזו לגבי כלל התכנים, המשתנים מעת לעת.

נציין כי שבועות אחדים לפני המהלך הנוכחי הכריזו ב-yes על עסקאות אסטרטגיות עם שלוש ענקיות המדיה פרמאונט, יוניברסל וליונסגייט, שבמסגרתן ישודרו כ-20 סדרות חדשות לאורך השנה, וכן תשודר תוכנית החדשות האמריקאית המיתולוגית "60 דקות".

משא-ומתן למכירת חבילה

כיום מציעות כל השחקניות הבולטות בשוק הישראלי - yes, הוט, פרטנר וסלקום - את האפשרות לרכוש דרכן חבילות צפייה של נטפליקס במחיר מסובסד. בנוסף, ב-yes ניתן לרכוש גם חבילת צפייה של דיסני פלוס, ומנויי סלקום TV מקבלים חלק מהתכנים של אמזון פריים (בעבר גם פרטנר הציעו תכני אמזון).

האם צפויים להיחתם הסכמים כאלה גם מול HBO מקס? לגלובס נודע כי הפלטפורמה מנהלת בימים אלה משא-ומתן מול השחקניות בשוק למכירת חבילה, ובוחנת גם את האפשרות של מכירה עצמאית (בדומה לאפל TV). ייתכן כי הסיבה לכך שטרם נחתמו הסכמים היא דרישה לסכום גבוה. בנוסף, לגלובס נודע כי HBO טרם שכרה שירותי ייצוג בישראל.

נציין כי אצל הוט התכנים של HBO עדיין זמינים, ואין מועד רשמי להסרתם. גם בסלקום TV אומרים כי כרגע אין שינוי בתכנים, אך לא מציינים מועד סיום. בפרטנר TV אין תכני HBO.

מ-yes נמסר בתגובה: "בעקבות סיום ההסכם המסחרי, תכני ספריית HBO יורדים בקרוב מכל הפלטפורמות בישראל. yes ממשיכה להרחיב כל העת את היצע התכנים שלה, וכבר מביאה למסך מאות שעות של תכנים חדשים, מגוונים ומדוברים, רובם רק לצופי yes".