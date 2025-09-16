השקה רכה: פרטנר החלה למכור את שירות הטלוויזיה החדש שלה

כשנה וחודשיים לאחר ההודעה הראשונה על המהלך, פרטנר נמצאת בשלב ההשקה הרכה והשקטה של שירות התוכן Partner tv+, כך נודע לגלובס. מדובר באפליקציה וממשק מתקדם, שדרכם יקבלו הלקוחות היצע רחב יותר הכולל את תכני סטינג+ של חברת yes.

לפני כחודשיים החל פיילוט בקרב עובדי החברה, ואילו כעת מדובר בגרסת בטא המיועדת ללקוחות חדשים - בין אם בחבילות טלוויזיה ובין אם בחבילות משולבות אינטרנט סיבים אופטיים ונטפליקס. בחודש הבא יחל שדרוג מדורג ללקוחות הטלוויזיה הקיימים, באופן אוטומטי (כלומר לא יהיה צורך לפנות למוקדי השירות), ללא שינוי בציוד הקיים וללא שינוי בגובה התשלום החודשי.

שירות פרטנר tv+ כולל כ-30 ערוצים חדשים, ובסך-הכול יכלול כ-70 ערוצי בסיס וכ-60 ערוצי פרימיום. בין היתר מדובר בכ-15 ערוצי ילדים ונוער, אקטואליה וכלכלה, בידור, טבע, ספורט ועוד, וב-8 ערוצי סרטים וסדרות של yes למבוגרים וילדים. ספריית ה-VOD תכלול עשרות אלפי שעות תוכן של פרמאונט, יוניברסל, יונייטד קינג SONY, MGM, BBC, ITV ועוד.

כמקובל בשוק, השירות כולל אפשרויות קאץ' אפ (צפייה לאחר זמן השידור המקורי), סטארט אובר (האפשרות "להעביר לאחור" תוכנית מסוימת ולצפות מחדש), בניית רשימת צפייה אישית ודף בית עם המלצות אישיות וקטגוריות שונות שמקלות על הצופה. הצפייה תתאפשר באמצעות ממירי פרטנר, סטרימרים, טלוויזיות חכמות, סמארטפונים וטאבלטים.

בהמשך השנה צפויה פרטנר להשיק שני ערוצים ייחודיים לשירות החדש, ובמקביל נבחנת האפשרות להפיק תוכן ישראלי מקורי באופן עצמאי - משהו שבחברה לא התנסו בו עד כה.

שירות פרטנר tv+ / צילום: פרטנר

ללא אישור מרשות התחרות

נזכיר כי בקיץ 2024 הודיעו שתי החברות כי חתמו על הסכם להפצת תכנים, וזאת כחלק מהאסטרטגיה של פרטנר לשדרוג מערכי השירות שלה - סלולר, סיבים וטלוויזיה. המהלך הוביל להודעה דומה של המתחרות הוט וסלקום, שגם הן מקדמות שיתוף-פעולה ביניהן.

במרץ 2025 שלחה רשות התחרות "מכתב חששות" לפרטנר ו-yes, שבו הודיעה כי היא שוקלת שלא לאשר את הסכם שיתוף-הפעולה שנחתם ביניהן, בנימוק שהוא עלול לפגוע בשוק הטלוויזיה. ואולם חודש לאחר מכן הודיעו שתי החברות כי מצאו פתרון המאפשר להן להוציא את ההסכם לדרך, גם ללא צורך באישור הרשות.

ביוני האחרון שיגרה רשות התחרות מכתב חששות להוט וסלקום, ובו הבהירה הממונה על התחרות מיכל כהן כי ישנו חשש מהפחתת התחרות בתחום שיווק וייצור חבילות טלוויזיה, מהגדלת כוח המיקוח מול ספקי התוכן ובתחום תשתיות הסלולר. ההערכות אז היו כי סלקום והוט ינסו ללכת במסלול דומה לזה של yes ופרטנר, ולפעול במתווה של "הערכה עצמית", שאינו טעון אישור של רשות התחרות.

ברקע הדברים נמצאת גם העובדה שפטריק דרהי, בעלי הוט, מעמיד את החברה למכירה תמורת סכום המוערך ב-1.5-2 מיליארד אירו, בחלקים או במקשה שלמה (האופציה המועדפת מבחינת דרהי), וייתכן כי גם עובדה זו משפיעה על התקדמות המהלך.