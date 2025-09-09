yes נכנסת לעולם הפרסומות; RGE וטאבולה יטפלו במהלך

לאחר שבדצמבר האחרון פרסמנו כי yes צפויה להיכנס לעולם הפרסומות, כעת נבחרו החברות שיטפלו בנושא עבורה: RGE וטאבולה. המהלך צפוי לצאת לדרך ב-2026.

ההסכם נחתם לשלוש שנים עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות, ועשוי להגדיל את הכנסות yes בעשרות מיליוני שקלים מדי שנה במהלך תקופה זו. ב-yes מעריכים כי להסכם צפויה להיות גם השפעה חשבונאית חיובית מהותית חד-פעמית בגובה של כ-80 מיליון שקל, בגין עליית ערך השווי של החברה בדוחותיה.

שחקנית הטלוויזיה הרב-ערוצית נכנסת למעשה לעולם הפרסום המטורגט בטלוויזיה (Addressable TV), ותציע מודל פרסומות על גבי הפלטפורמות סטינג ו-yes פלוס - בדומה לזה של נטפליקס, סקיי וקאנאל פלוס.

במסגרת המודל החדש, שעליו עבדו בחברה כשנה וחצי, המנויים יוכלו לבחור בין מסלול ללא פרסומות למסלול מוזל עם פרסומות - אך באופן מוגבל ונקודתי, שייעשה בהדרגה.

הפרסום לא יופיע כלל בתכני הילדים, בתכנים בתשלום ובמהלך התכנים המשודרים, אלא רק לפני הצפייה. מדיניות הפרסום תיקבע על-ידי yes, בעוד RGE וטאבולה יובילו את תהליך המכירה והתפעול מול המפרסמים באמצעות פלטפורמות וטכנולוגיות פרסום מתקדמות.

אפשרות לפרסום ממוקד

עבור המפרסמים, מדובר באפשרות לפרסום ממוקד שמותאם לקהל שצופה בו - חובבי ספורט, נשים וכו' - מה שאמור להגדיל את האפקטיביות שלו, כפי שקיים כיום בעיקר בזירה הדיגיטלית. בחלק מהמקרים אלה יהיו פרסומות של ממש, ובאחרים יהיה מדובר בבאנרים - כשצופה ילחץ על כפתור ה-pause, יעלה באנר שעשוי להיות רלוונטי להפסקת הצפייה. אפשרות פרסום אחרת היא בכניסה לממשק - ב-yes יאפשרו למפרסמים להשתמש בפלטפורמה כדי לתת הטבות ייעודיות ללקוחותיה.

מי שליווה את החברה בתהליך הוא לירן דן, מנכ"ל חברת ReachRach, המתמחה בפרסום ב-CTV.

קבוצת RGE היא מהשחקניות הבולטות בשוק המדיה בישראל, המחזיקה בערוצי ספורט ובערוצים המיועדים לילדים. לפני כשנתיים וחצי הוסיפה לעצמה הקבוצה פוזיציה חדשה ונכנסה לשותפות עם קשת בפלטפורמת הסטרימינג free TV.

ירון שגב, מנכ''ל RGE / צילום: מיכה לובטון

אלא ששיתוף-הפעולה בין השתיים לא עבד כמצופה: במרץ האחרון פרסמנו כי לחצים אדירים של השוק הניעו את פירוק השותפות, לצד חילוקי דעות ביחס לניהול המיזם. בסוף אוגוסט הרשות השנייה אישרה את הפרידה בין החברות, ו-RGE מכרה את החזקותיה במיזם לקשת. כעת, במובן מסוים, היא תפעל עבור מתחרה של freeTV.

מי שיוביל את המהלך מטעם RGE הוא יניב אופיר, שעומד בראש חטיבת הסחר. החטיבה מציעה שירות פרסום ממוקד ומותאם אישית בטלוויזיה על גבי האינטרנט, אשר בשילוב עם הטכנולוגיה של טאבולה נועד לייעל את הפרסום בטלוויזיות החכמות, כך שיהיה מותאם לתחומי העניין וההתנהגויות של הלקוחות.

יניב אופיר, מנהל חטיבת הסחר של RGE / צילום: מיכה לובטון

טאבולה, שהוקמה לפני 20 כשנה, מתמחה בפרסום מבוסס ביצועים (פרפורמנס) באינטרנט ופועלת בכ-22 מדינות. החברה הונפקה בנאסד"ק לפני כארבע שנים ונסחרת לפי שווי של מיליארד דולר. הכנסותיה עומדות על כ-2 מיליארד דולר בשנה.

מחפשת מנועי צמיחה חדשים

כמו שחקניות אחרות בשוק הטלוויזיה, גם yes מחפשת מנועי צמיחה חדשים באמצעות שורה של מהלכים. הבולט שבהם הוא שיתוף-פעולה בתחום התוכן עם המתחרה פרטנר, אשר אמור לצאת לדרך בקרוב. בעקבות זאת גם הוט וסלקום מובילות מהלך דומה, ובחודש יוני שיגרה אליהן הממונה על התחרות מכתב חששות בכל הנוגע להפחתת ‏התחרות בתחום שיווק וייצור חבילות טלוויזיה.

ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת ל-yes להניע גם את המהלך הנוכחי, שאמור להגדיל את הכנסותיה באמצעות פרסומות. כיום יש לחברה 483 אלף מנויים בטלוויזיה על גבי האינטרנט (מתוך 562 אלף לקוחות בסך-הכול). לשם השוואה, לסלקום יש כ-275 אלף מנויי טלוויזיה, ולפרטנר יש כ-199 אלף. הוט אינה חברה ציבורית, ולכן לא ידוע כמה מנויים יש לפלטפורמה שלה, Next TV (לכל שירותי החברה, שנקסט הוא רק אחד מהם, יש כ-650 אלף מנויים).

שוק הפרסום הישראלי מגלגל כ-4 מיליארד שקל בשנה. נראה כי ב-yes מאמינים שהם יכולים לקחת חלק בשוק הזה, ואולי הוא אף יגדל במידה מסוימת - במיוחד כאשר עוד ועוד שחקנים הולכים בכיוון הזה. למעשה, זו כבר לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי: הטלוויזיה בישראל, כמו בעולם, עומדת להיפרד מהצפייה הליניארית בצורה ה"מסורתית". צפייה באפליקציות טלוויזיה חכמות, סטרימינג ודיגיטל תהיה "אין", ממירים ושלטים של ספקיות - "אאוט".

"סטנדרט עולמי"

לדברי אילן סיגל, מנכ"ל yes, "שילוב פרסום בפלטפורמות הטלוויזיה האינטרנטיות הפך לסטנדרט עולמי, שכן מדובר באחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר בתחום המדיה. אנחנו גאים להיות הראשונים בישראל שנכנסים לעולם זה".

ירון שגב, מנכ"ל RGE, מסר כי "שיתוף-הפעולה הייחודי שלנו עם טאבולה מספק למפרסמים פתרון 360 באמצעות כלים חדשנים וממוקדי קהל. אנחנו מודים ל-yes על האמון ועל הבחירה בחטיבה המסחרית של הקבוצה".