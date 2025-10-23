דיירי פרויקט היוקרה "מומה" של קבוצת חג'ג' בשכונת פלורנטין בתל אביב חוו בתחילת השבוע (א') לילה חשוך - לאחר שזרם החשמל במתחם נותק בשל חוב כספי לחברת החשמל, כך על פי עדויות הדיירים.

אחד מהם סיפר לגלובס כי הפסקת החשמל התרחשה ביום א' בשעה 16:30 אחר הצהריים, כשלפתע נכבו האורות בלובי, המעליות הפסיקו לפעול, והשערים לחניון ננעלו, בשני הבניינים במתחם, שאחד מהם בגובה 17 קומות והשני נמוך יותר.

"פתאום הכול החשיך - הלובי, המסדרונות, המעליות. אפילו השער בחניון לא נפתח. גם בעמדת השומר לא הצליחו להפעיל פתיחה ידנית," סיפר אחד הדיירים. "יו"ר ועד הבית עדכנה אותנו שקיים חוב גדול לחברת החשמל. עברו שעות ארוכות בלי פתרון, הגנרטורים לא נכנסו לפעולה, וגם משאבות המים הפסיקו לעבוד".

לדבריו, במתחם הכולל שני בניינים מאוכלסים, מלון ומתחם חנויות שעדיין בבנייה, רק באחד מהבניינים הצליח לפעול גנרטור חירום שסיפק חשמל חלקי, בעוד שבבניין השני דיירים נותרו ללא מים וחשמל למשך שעות. "בלובי היה חושך מוחלט, גם תאורת החירום לא עבדה. זה היה פשוט מפחיד - משפחות עם ילדים קטנים וקשישים נתקעו במדרגות," תיאר.

לקראת חצות דווח כי חברת החשמל הודיעה על אפשרות לחידוש הזרם, בתנאי שחברת חג'ג' תתחייב לסילוק החוב. "בסביבות שתיים בלילה חזר החשמל בהדרגה," מספרי דיירים, "אבל גם אז חלק מהמערכות לא עבדו, והלובי נשאר חשוך."

מדובר בפרויקט יוקרה חדש, שאוכלס רק ביוני האחרון, הכולל מאות יחידות דיור. לטענת הדיירים, מדובר במחדל חמור, במיוחד לאור העובדה שהבניין שווק כמתחם מגורים מתקדם עם תשתיות חדשות. "זה בניין חדש לגמרי, שילמנו מחירים גבוהים, והגענו למצב שאין חשמל, אין מעליות, אין מים. זה בלתי מתקבל על הדעת," אמר אחד הדיירים.

בחג'ג' טוענים כי האחריות מוטלת על חברת הניהול שתוחלף בעוד כחודש

על פי המידע שנמסר לדיירים, החוב של מתחם "מומה" לחברת החשמל נאמד בכ־220 אלף שקל. יו"ר ועד הדיירים עדכנה את הדיירים כשעה לאחר תחילת הפסקת החשמל כי הנושא נמצא בטיפול, וציינה כי "מישהו ככל הנראה עשה פאדיחה רצינית עם חשבונות החשמל של המתחם או של המלון".

לאחר מספר שעות נמסר לדיירים כי קבוצת חג'ג' העבירה הצהרה לחברת החשמל ובה התחייבות להסדיר את החוב בשעות הבוקר, וכי הזרם אמור היה לשוב בתוך זמן קצר - שחזר רק למחרת היום בהדרגה.

בצהרי יום שני הפיצה קבוצת חג'ג' הודעה רשמית לדיירים, ובה הסבירה כי האחריות מוטלת על חברת הניהול של הבניין, "יקיר". בהודעה נכתב: "דיירים יקרים, אתמול, בשעות אחר הצהריים, נותקה אספקת החשמל לבניין בשל אי תשלום חשבונות החשמל על בסיס שוטף על-ידי חברת הניהול 'יקיר'.

"אנו רואים בחומרה רבה את ההתנהלות הזו, ורואים לנכון לעדכן כי במהלך החודש האחרון פעל ועד הבניין, בשיתוף עמנו, להחלפת חברת הניהול. חברת ניהול חדשה צפויה להיכנס לתפקידה בתחילת החודש הבא".

עוד צוין בהודעה כי "החברה החדשה תפעל בצורה מסודרת, מקצועית ויעילה - ותביא לשיפור ניכר באיכות החיים ובתחזוקת המתחם כולו. נשמח לקבל מכל דייר המעוניין בכך פנייה בכתב בנוגע לליקויים, כשלים או נושאים שטרם טופלו - כדי שנוכל לרכז את המידע ולהעבירו לטיפול מול חברת הניהול החדשה. אנו מחויבים לפעול למען ניהול תקין של הבניין, ולהבטיח שהוא יתנהל בהתאם לסטנדרטים הגבוהים הראויים לדייריו".

מקבוצת חג'ג' נמסר בתגובה: "חברת הניהול פוטרה בעקבות הכשלים בטיפול בדיירי הפרוייקט, לרבות אי תשלום חשבון החשמל שנמצא באחריותה המלאה. לכן, הוחלט בעצה אחת עם נציגות הדיירים להחליף את חברת הניהול לאלתר. קבוצת חג'ג' פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והדיירים על מנת להבטיח את איכות השירות שיקבלו הדיירים מחברת הניהול החדשה שתיכנס".

חברת הניהול: "התרענו בפני חג'ג' על החוב - אך דבר לא נעשה"

בחברת יקיר ניהול מומה בע"מ דוחים את טענות קבוצת חג'ג' ומבהירים כי האחריות למצב מוטלת דווקא על היזם והקבלן: "קבוצת חג'ג' ואלקטרה, הקבלן המבצע, היו מחויבים לשלם חלק משמעותי מחשבונות החשמל, בהתאם לנוהג בענף, עד לאכלוס 50%-70% מהדירות. כבר לפני כחודשיים פנינו בכתב לנציגי חג'ג' בנושא, אך דבר לא נעשה".

עוד נמסר מהחברה כי חשבון החשמל מעולם לא הועבר על שמה, ולכן לא יכלה להסדיר תשלומים ישירות מול חברת החשמל: "החשבונות הונפקו על שם חג'ג' בלבד, והחיובים שהתקבלו - בהיקף של 55-75 אלף שקל לחודש - אינם סבירים ונדרשים לבדיקה מקצועית מצד היזם".

ב"יקיר" מוסיפים כי חג'ג' עצמה לא העבירה תשלומים בגין דמי ניהול בהיקף של כ־220 אלף שקל, מה שפגע ביכולת החברה לשלם לספקים: "רק לאחרונה שילמה חג'ג' את חלקה בחשבון החשמל, בסך 224 אלף שקל". לדברי החברה, אנשיה פעלו לאורך כל האירוע "ללא הפסקה" כדי לצמצם את הפגיעה בדיירים, כולל תדלוק גנרטורים, תגבור צוותי שטח והפעלת חשמלאים בכירים. "נבצע תחקיר מלא ונציג את ממצאיו לוועד הדיירים. האחריות שלנו היא כלפי בעלי הזכויות בלבד, ואנו מחויבים לשירות מקצועי, שקוף ואיכותי".

לבסוף ציינו כי הם מצרים על הקושי שנגרם לדיירים בעקבות אירוע זה ומחויבים לעשות הכל לשביעות רצונם. "עם זאת, מנדט החלפת חברת הניהול הינו בידי בעלי הזכויות בלבד ולא היזם! ככל שתחליטו על החלפתנו, אנו מתחייבים לעשות חפיפה והעברת מקל מסודרת באופן מקצועי לכל חברה שתבחרו בה במקומנו. אנו מקווים שתשקלו את הנושאים העובדתיים המצוינים לעיל . חברתנו מעורבת בתהליכים רבים נדרשים לשיפור בפרויקט ונדע להוביל לשביעות רצון יעילה ואיכותית אותה אתם זכאים לקבל".