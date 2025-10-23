עלייה של כ-60%: שוק המשכנתאות ממשיך להתנתק מעולם הנדל"ן

בנק ישראל שחרר היום (ה') את הפרסום החודשי של נתוני המשכנתאות, ונראה כי שוק המשכנתאות ממשיך להתנתק משוק הנדל"ן. בחודש ספטמבר נלקחו משכנתאות בהיקף של 8.9 מיליארד שקל, שנחשב לגבוה, במיוחד על רקע חגי תשרי שחלו החל מהשבוע וחצי האחרון של אותו החודש. המשכנתאות הנדחות של מבצעי יזמי הנדל"ן - בנוסח 20-80 - מעט עלו בהשוואה לחודש אוגוסט, אך ככלל הן שומרות על יציבות בחודשים האחרונים, וזאת על אף המגבלות שבנק ישראל הטיל בנושא זה לפני כחצי שנה.

● הנתון שעולה וזה שיורד: מה באמת קורה בשוק הנדל"ן?

● רוצים לדעת עד כמה מחירי הדירות עלו בעשור האחרון? תסתכלו על הנתון הזה

המגמה הזו בשוק המשכנתאות מתרחשת בזמן ששוק הדירות מצוי בירידה - הן כמותית והן של מחירים. מספר העסקאות לרכישת דירות בספטמבר האחרון טרם פורסם, אך בהתבסס על הממוצע מהחודשים האחרונים ועל התנהלות שוק הדירות בתקופות החגים ניתן להעריך כי הוא ינוע בין 5,000 ל-6,000. זאת, לעומת מספר העסקאות מספטמבר שנה שעברה, שהגיע לכ-8,200 רכישות של דירות.

לשם השוואה, היקף המשכנתאות בספטמבר הנוכחי גבוה בכ-60% מהמשכנתאות שנלקחו בספטמבר אשתקד, שאז דווקא לא חלו החגים (בשנה שעברה הם החלו באוקטובר).

במצב שבו מספר העסקאות יורד באופן תלול, ולעומת זאת היקף המשכנתאות שנלקחות קופץ כה גבוה, ניתן להעריך כי חלק משמעותי מהמשכנתאות שנלקחות בחודשים האחרונים הן משכנתאות נדחות ומיחזורים של משכנתאות ישנות.

כאשר דירות נרכשות על הנייר זמן רב לפני האיכלוס, תופעה שרווחת מאוד בעת האחרונה, נוצר פער זמנים משמעותי מאוד בין מועד החתימה על חוזה המכירה בין היזם לרוכש, לבין מועד אישור המשכנתא ע"י הבנק למשכנתאות. כך נוצר מצב, לפיו בספטמבר השנה ובספטמבר שנה שעברה, המשכנתאות הנדחות בולט ובלון, שבהם משתמשים היזמים במבצעים הפיננסיים שלהם, הגיעו להיקפים דומים של כ-1.35 מיליארד שקל השנה ו-1.36 מיליארד שקל בשנה שעברה. זאת, על אף שלפני כחצי שנה בנק ישראל פרסם הגבלות חמורות על מבצעים אלה, מה שאמור היה להוריד במידה ניכרת את מספר העסקאות המבוצעות במסגרתם. מבדיקות הכלכלן הראשי באוצר עולה כי אכן יש מגמה כזו, אך הדבר טרם בא לידי ביטוי במשכנתאות, מהטעמים שהבאנו קודם לכן.

זו גם הסיבה לכך, שעל אף שחגי תשרי החלו שבוע וחצי לפני תום ספטמבר, הירידה שנרשמה בהיקפי המשכנתאות לעומת אלה שנלקחו באוגוסט, הסתכמה ב-3% בלבד.