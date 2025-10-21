אחרי העצירה הכפויה למשך חודשים וכש"אחרי החגים" הגיע, עשרות מכרזי קרקעות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) צפויים להיסגר עד לסוף השנה: במהלך הזמן שנותר עד לסיום 2025, אמורים להיסגר 70 מכרזים, וייתכן כי במהלך התקופה יתווספו לרשימה מכרזים נוספים.

מדובר ב־70 מכרזים שאמורים להיסגר בתקופה שבין 20 באוקטובר ל־31 בדצמבר. הם פתוחים כולם להגשת הצעות, ובכולם פורסמה חוברת המכרז, כך שסיכויי סגירתם גדולים. בכל המכרזים יחד מוצעות, בין היתר, קרקעות עבור 8,987 יחידות דיור וכן עבור שטחי מסחר, שטחי משרדים, אנרגיה מתחדשת ועוד.

במהלך השנה נסגרו מכרזים בכמות קטנה למדי, בעיקר על רקע סכסוך גדול שפרץ בין רמ"י לבין הדרג המקצועי במשרד האוצר סביב פרסום מכרזים לחיילי מילואים והמשך מסלול מחיר מטרה. השיא היה בהכרזת אנשי האוצר על הקפאת פעילות חברת הבקרה החיצונית של רמ"י, צעד שהוביל להקפאת פרסום מכרזים חדשים. כך שלמעשה, מכרזים רבים שעלו באוגוסט לאוויר - הם למעשה יעד סוף של דצמבר.

הסכסוך נפתר בסופו של דבר - כפי שנחשף בגלובס - בתחילת אוגוסט, אלא שזמן קצר לאחר מכן הגענו לחגי תשרי, אשר באופן מסורתי עוצרת את השוק לכמה שבועות. כך נוצר מצב שבו מתחילת אפריל השנה ועד לאמצע חודש אוקטובר נסגרו רק 75 מכרזים, עם 6,863 יח"ד. חלק מאותם מכרזים אף נכשלו ולא הוגשו להם הצעות כלל.

כעת מנסה רמ"י לפצות על התקופה ה"יבשה" באמצעות בליץ של סגירת מכרזים, בהם: בתל אביב, במתחם "נס לגויים" שבדרום העיר צפוי להיסגר באמצע נובמבר מכרז פומבי רגיל עבור 498 יחידות דיור, באחת הקרקעות הפנויות הבודדות שנותרו בחלק זה של העיר, סמוך לשדרות בן צבי בשכונת נווה עופר.

בכפר סבא צפוי להיסגר בעוד כשבוע מכרז מחיר מטרה על קרקע בשכונת קריית הצעירים עם 715 יחידות דיור; בבית דגן צפוי להיסגר בתחילת נובמבר מכרז מחרי מטרה עבור 726 יח"ד; באופקים צפוי להיסגר באמצע נובמבר מכרז עבור 1,040 יח"ד בשכונת אפיקי הנחל החדשה; בבית שמש צפויים להיסגר שני מכרזים - אחד עבור 662 יח"ד במחיר מטרה והשני עבור 220 דירות להשכרה; שני מכרזי דיור להשכרה נוספים צפויים להיסגר בירושלים במתחם הר הצופים, עם 170 יח"ד, ובעיר טירה עם 120 יח"ד להשכרה; ברמלה מתוכנן להיסגר בשבוע הבא מכרז עבור 488 יח"ד במתחם האצטדיון.

גורמים בענף שאיתם שוחחנו לאחרונה מעידים כי הם חשים היטב את "היובש" בכל הנוגע לשיווק קרקעות מדינה ומשוועים לעוד מכרזים חדשים. אחד מאותם גורמים שאיתם שוחחנו מציין כי "בשוק יש הרבה מאוד כסף, ודאי אצל החברות הגדולות, והוא מחכה לפגוש את ההזדמנות הנכונה".

כ־430 נוספים על הפרק?

ייתכן שהמכרזים הפתוחים כעת ושעומדים להיסגר, אינם סוף הסיפור: על פי בדיקת גלובס, לרמ"י ישנם "בקנה" כמעט 500 מכרזים (כולל אותם 70 שעליהם פירטנו כאן), שעל הנייר אמורים להיסגר עד לסוף השנה. רובם המכריע טרם נפתחו להגשת הצעות, כך שהסיכוי שכן ייסגרו עד לסוף השנה נמוך. אולם, לרמ"י יש את היכולת לדחוף לפתיחה של רבים מהם במהירות, כך שמספר המכרזים עשוי לגדול עד לסוף השנה.

בליץ המכרזים הצפוי בעת הקרובה אינו חריג בהשוואה לשנים קודמות: רמ"י נוהגת באופן מסורתי "לדחוף" לסגירת כמה שיותר מכרזים לקראת סוף השנה. לפי בדיקת גלובס, ב־2021 נסגרו 86 מכרזים בתקופה המקבילה באותה שנה; ב־2022 נסגרו 98 מכרזים; ב־2023 נסגרו 63 מכרזים; ואשתקד נסגרו בתקופה המקבילה 87 מכרזים.