ב־1 בינואר תתייקר שוב הארנונה בשורה ארוכה של ערים ורשויות מקומיות. לצד העלייה האוטומטית של 1.6%, מבדיקת גלובס עולה כי ב-44 רשויות הגישו בקשות להעלאות חריגות. בין הסיבות: "מס מטרו", ניסיונות להילחם במפצלי דירות ותיקון של פערים ועיוותים לדבריהן. בכל אחת מהן השינויים המבוקשים הם אחרים.

ובכלל, מדובר בתעריף שעולה בחדות בשנים האחרונות. "אחרי שבשנה שעברה אישרו העלאה חריגה משמעותית וגם כמעט את כל הבקשות שאושרו, השנה עשרות רשויות ביקשו להעלות", אומר עו"ד מוטי איצקוביץ, מומחה למיסוי מוניציפלי. איצקוביץ מזכיר כי בשנה החולפת התעריף כבר קפץ ברשויות רבות, וכי הסמכות לאישור הבקשות נתונה בידי משרדי הפנים והאוצר. "השנה היה מצופה לא לאשר שום בקשה, ולתת למשק אפשרות לצאת קצת מהתקופה הקשה שהוא עבר", הוא מוסיף.

במסגרת הבדיקה, התמקדנו בשינויים הצפויים בעשר הערים הגדולות.

ירושלים | בשכונות החלשות ישלמו יותר

עד כה, העיר הגדולה בישראל הייתה מחולקת לארבעה אזורי חיוב (מאזור א' שהוא היקר ביותר ועד אזור ד' שהוא הזול ביותר). כעת בעירייה מבקשים לשנות את המצב, והמשמעות היא שבעיקר בשכונות הנחשבות חלשות ישלמו יותר. בעירייה מציינים כי תעריפי הארנונה למגורים באזור ד' לשנת 2026 הם "קרובים מאוד לתעריפי המינימום למגורים שקבע משרד הפנים ונמוכים ביחס לשאר תעריפי הארנונה בעיר... התפתחותה של העיר ירושלים, לרבות, בין השאר, התשתיות השונות, כדוגמת התשתיות התחבורתיות וכיו"ב, ומתן השירותים העירוניים לכלל אזורי העיר, יוצרת מציאות שלפיה כיום אין הצדקה אמיתית להבחנה שבוצעה בעבר הרחוק בין אזור ד' לאזור ג'".

תל אביב | באזור היוקרתי המחירים יקפצו

לאחר שהשנה העלתה תל אביב את הארנונה ב-3.5% מעל להתייקרות הכוללת, כדי לממן את חלקה בבניית המטרו, השנה לא ביקשה העלאה גורפת. עם זאת, בתל אביב ביקשו לשנות את התעריף למגורים באזור הדולפינריום, מאזור 4 (הנמוך ביותר הוא 5), לאזור 1. המשמעות היא שבבניינים ששטחם יותר מ-140 מ"ר, התעריף יעלה ביותר מ-100%, מכ-64 שקל למ"ר, לכמעט 140 שקל למ"ר. בעירייה מציינים כי מדובר בדירות יוקרתיות ליד הים. בניגוד לכך, בעירייה דווקא מפחיתים למוסדות גדולים להשכלה גבוהה או להכשרה מקצועית (מעל 4,000 מ"ר שטח).

חיפה | בשכונות החדשות ישלמו יותר

באשר למגורים, בחיפה מבקשים גם להעלות את הסיווג של השכונות החדשות יותר, בהן רמת הנשיא, שכונת נאות פרס, שכונת גבעת זמר, שכונת יצחק נבון ושכונת ורדיה החדשה לתעריף שומה א' הגבוה יותר. בחיפה גם מבקשים להעלות את הארנונה על בתי הזיקוק בשיעור של 5% מעבר להתייקרות הקבועה בחוק, כך שהעלייה תעמוד על 6.6%.

לעומת זאת, בעיר מבקשים להקטין את הארנונה למוסדות להשכלה גבוהה, ומציינים כי בתחומי העיר נמצאות שתי אוניברסיטאות (חיפה והטכניון), שבשנה שעברה הועלה התעריף שלהן. גם התעריפים למשרדים של בנקים, למוקדים הטלפוניים שלהם ולחללי אומנות עשויים לפחות אם הבקשה תאושר.

חולון | פיצלתם דירה? שלמו כמעט פי 4

בחולון מסתתרים בצו הארנונה שני עניינים מעניינים. האחד, בעירייה החליטו להילחם בתופעת פיצול הבתים והדירות ובהשכרה של יחידות דיור, והחליטו ליצור סיווג חדש של "נכס באכלוס מרובה - ריבוי משקי בית". לפי הצו, "בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של אכלוס יתר בנכסים ובדירות מגורים, הכולל בין היתר פיצול לא חוקי של דירות, השכרת דירות למספר משקי בית נפרדים, ושימוש בדירות מגורים כמעין מתחמי מגורים רוויים ללא התאמה תכנונית ותשתיתית המהווה מעין פעילות עסקית".

בעירייה מציעים סיווג חדש שיאפשר לעירייה להסדיר גביית ארנונה הולמת, או לפחות להסדיר את תופעת הפיצולים הלא חוקיים. על פי ההצעה התעריף יעמוד על 450 שקל למ"ר, לעומת תעריף מרבי של 124 שקל למ"ר על דירות רגילות. עוד מעניין כי בחולון מבקשים להעלות את התעריף לנכסי מגורים ב-3.5% מעבר להתייקרות הרגילה, בגלל הצורך להעמיד למדינה מימון למטרו. בעירייה תולים את ההעלאה לא רק במטרו אלא גם בהעלאת המע"מ, בעלייה בהוצאות השוטפות של העירייה על חשמל, מים וכו'.

רמת גן | הבורסה ליהלומים במוקד השינויים

עיר נוספת שבדקנו היא רמת גן, שאינה שייכת לעשר הגדולות מבחינת האוכלוסייה, אולם היא אחת הערים החשובות מבחינת התעסוקה. השינוי המשמעותי ביותר ברמת גן נוגע לאזור הבורסה ליהלומים. לפי מכתב ששלחה העירייה לעסקים הפועלים במתחם, "מתחם הבורסה מהווה כידוע רובע עסקים יוקרתי ומתקדם המשמש מרכז עסקי ומסחרי עירוני ואזורי, הממוקם במיקום אסטרטגי ונהנה מנגישות גבוהה.

"על אף האמור, מסיבות היסטוריות שאינן רלוונטיות לימינו, האזור מחויב בתעריף ארנונה מופחת, דבר היוצר עיוות בצו המסים ואף אפליה מול עסקים ומשרדים אחרים בעיר המשלמים תעריף אזור א', אך שמיקומם פחות אטרקטיבי מזה של הנכסים הממוקמים באזור הבורסה".

בעירייה מציינים כי השינוי ייעשה בהדרגה כך שהתעריף באזור יעלה ב-7.5% לשנה כולל שיעור העלייה המאושר הארצי, עד להגעה לתעריף המבוקש. השנה יעלה התעריף לעסקים שמחזיקים יותר מ-300 מ"ר, מ-422 שקל למ"ר, לכ-446 שקל למ"ר.

ראשון לציון | הארנונה למגורים תעלה ב־3.5%

בעיר החמישית בגודלה בישראל ביקשו להעלות את הארנונה למגורים ב-3.5% מעבר לעלייה הרגילה, מה שמביא את העלייה לכ-5%, אולם מציינים שבשנה שעברה הם לא ביקשו העלאה.

איפה לא יעלה, לפחות בינתיים

פתח תקווה עדיין לא פרסמה את הצו לשנת 2026, אולם ראש העירייה רמי גרינברג כבר כתב בפייסבוק כי בעירייה לא מתכננים לבקש העלאה חריגה. גם בני ברק, נתניה, אשדוד ובאר שבע לא הגישו בקשה להעלאה חריגה, לפחות לעת עתה.

בארגוני העסקים תוקפים

שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר לפניית גלובס: "אני רותח מזעם. זה שיא החוצפה, טירוף הדעת ושערורייה. הארנונה בשנה שעברה עלתה בשיעור שנחשב שיא של 17 שנים, בגלל מנגנון שערורייתי בעצמו - הטייס האוטומטי, שאני מכנה אותו 'הכייס האוטומטי'".

גם בהתאחדות התעשיינים תוקפים. "ההעלאה המתמשכת הזו בארנונה, בין אם באמצעות הטייס האוטומטי ובין אם באמצעות הבקשות החריגות, לעולם לא תיגמר - כי לעיריות אין תמריץ שהיא תיגמר. מאז שנת 2014, רק בעקבות אותה נוסחה של הטייס האוטומטי, עלה תעריף הארנונה בכל הארץ ב־30%, ובתקופה שברובה לא הייתה כמעט אינפלציה, כך שהארנונה עולה ריאלית כמעט בכל שנה. לעיריות אין שום תמריץ להתייעל, כי הן יודעות שבסוף יקבלו את מה שהן צריכות דרך העלאות הארנונה", אומר נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.