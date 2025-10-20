עסקאות הנדל"ן המסובסדות חצו רף חדש, מה קרה בדירות מקבלן?

שוק הדירות החדשות ממשיך לדעוך. בחודש אוגוסט נמכרו רק 2,111 דירות מקבלן, צניחה של 20% לעומת אוגוסט אשתקד. זאת למרות שסך כל העסקאות בשוק הדיור, כולל דירות בסבסוד ממשלתי ודירות יד שנייה, רשמו גידול מתון של 2% באותה התקופה. כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שהתפרסמה היום (ב').

הגידול הכולל בעסקאות נבע כולו מזינוק במכירות במסגרת הסבסוד הממשלתי, שחצו לראשונה את רף אלף העסקאות החודשיות. בשוק החופשי, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 4%. הנתונים מצביעים על המשך מגמת ההאטה בשוק הדירות החדשות: בשמונת החודשים הראשונים של 2025 נמכרו רק 15,206 דירות חדשות - ירידה חדה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפגיעה חריפה במיוחד במרכז הארץ, שם שיעורי הירידה נעים בין 38% ל־43%.

הסקירה מציינת כי הירידה החדה במכירות הקבלנים באוגוסט הייתה מתונה יותר לולא מבצע מכירות באזור נתניה למועדון צרכנות גדול. באזור נתניה נמכרו 376 דירות חדשות, גידול חריג של 44% לעומת אשתקד. לעומת זאת, בתל אביב וירושלים נרשמו ירידות של 31%, ובאזור המרכז בשיעור של 36%.

בניתוח הפילוח הגיאוגרפי עולה כי בין 20 הערים המובילות במכירות קבלנים אשתקד, רק בנתיבות נרשם גידול השנה (12%), וגם שם מדובר בשוק שתלוי במידה רבה בהטבות מימון, שהיוו 62% מהעסקאות בעיר.

מבצעי המימון עוד קיימים, אך הרבה פחות

אחד הממצאים הבולטים בסקירה הוא הירידה המשמעותית בשכיחות הטבות המימון שהעניקו הקבלנים לרוכשים. בחמשת האזורים שנבדקו, שכיחות ההטבות ירדה ל־26% מהעסקאות בלבד, לעומת שיעורים גבוהים יותר בחודשים קודמים - עד 50% באזור המרכז. הירידה בולטת במיוחד בתל אביב (20%), המרכז (38%) ונתניה (6% בלבד). רק באזור באר שבע נשמרה יציבות בשיעור ההטבות, שעומד על 41%.

גם רכישות המשקיעים המשיכו להצטמצם - כ־1,100 דירות בלבד נרכשו באוגוסט, ירידה של 10% לעומת השנה שעברה. עיקר ההשפעה נרשם בדירות חדשות, שם חלקם של המשקיעים ירד ל־44% בלבד מכלל העסקאות.

במקביל, נרשמה עלייה קלה ברכישות של דירה ראשונה (כולל סבסוד ממשלתי) - 4,571 דירות, גידול של 6% לעומת אשתקד. אך אם מנכים את הדירות בסבסוד ממשלתי, הנתונים מראים דווקא ירידה של 3% בשוק החופשי. גם בפילוח זה, אזור המרכז משך את הממוצע בשוק כלפי מטה, שם נרשמה ירידה של 32% לעומת אשתקד.

מנגד, שוק הדירות המסובסדות פורח באופן יחסי. במסגרת תוכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מופחת" נמכרו באוגוסט 1,060 דירות - שיא שנתי. 30% מהמכירות התרכזו באזור רחובות (בעיקר לוד ובני עי"ש), ו־25% באזור חיפה.