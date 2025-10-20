ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות עסקאות הנדל"ן המסובסדות חצו רף חדש, מה קרה בדירות מקבלן?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נדל"ן למגורים

עסקאות הנדל"ן המסובסדות חצו רף חדש, מה קרה בדירות מקבלן?

למרות עלייה קלה בכלל העסקאות בשוק הדיור באוגוסט, מכירת הדירות החדשות בשוק החופשי ממשיכה להידרדר - כך לפי הכלכלן הראשי באוצר • באוגוסט נמכרו רק 2,111 דירות מקבלן - ירידה של 20% לעומת השנה שעברה, כאשר אזור המרכז מוביל את המגמה השלילית • הגידול הכללי נובע כולו ממכירות בסבסוד ממשלתי, שחצו לראשונה את רף אלף העסקאות החודשיות

אורן דורי פורסם: 16:30 עודכן: 16:43
/ צילום: Shutterstock
/ צילום: Shutterstock

שוק הדירות החדשות ממשיך לדעוך. בחודש אוגוסט נמכרו רק 2,111 דירות מקבלן, צניחה של 20% לעומת אוגוסט אשתקד. זאת למרות שסך כל העסקאות בשוק הדיור, כולל דירות בסבסוד ממשלתי ודירות יד שנייה, רשמו גידול מתון של 2% באותה התקופה. כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שהתפרסמה היום (ב').

"יפסידו סכומים אסטרונומיים": הפסיקה שמסעירה את עולם הנדל"ן
3 עסקאות של רבע מיליארד שקל מלמדות מה המוסדיים חושבים על מניות הנדל"ן

הגידול הכולל בעסקאות נבע כולו מזינוק במכירות במסגרת הסבסוד הממשלתי, שחצו לראשונה את רף אלף העסקאות החודשיות. בשוק החופשי, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 4%. הנתונים מצביעים על המשך מגמת ההאטה בשוק הדירות החדשות: בשמונת החודשים הראשונים של 2025 נמכרו רק 15,206 דירות חדשות - ירידה חדה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפגיעה חריפה במיוחד במרכז הארץ, שם שיעורי הירידה נעים בין 38% ל־43%.

הסקירה מציינת כי הירידה החדה במכירות הקבלנים באוגוסט הייתה מתונה יותר לולא מבצע מכירות באזור נתניה למועדון צרכנות גדול. באזור נתניה נמכרו 376 דירות חדשות, גידול חריג של 44% לעומת אשתקד. לעומת זאת, בתל אביב וירושלים נרשמו ירידות של 31%, ובאזור המרכז בשיעור של 36%.

בניתוח הפילוח הגיאוגרפי עולה כי בין 20 הערים המובילות במכירות קבלנים אשתקד, רק בנתיבות נרשם גידול השנה (12%), וגם שם מדובר בשוק שתלוי במידה רבה בהטבות מימון, שהיוו 62% מהעסקאות בעיר.

מבצעי המימון עוד קיימים, אך הרבה פחות

אחד הממצאים הבולטים בסקירה הוא הירידה המשמעותית בשכיחות הטבות המימון שהעניקו הקבלנים לרוכשים. בחמשת האזורים שנבדקו, שכיחות ההטבות ירדה ל־26% מהעסקאות בלבד, לעומת שיעורים גבוהים יותר בחודשים קודמים - עד 50% באזור המרכז. הירידה בולטת במיוחד בתל אביב (20%), המרכז (38%) ונתניה (6% בלבד). רק באזור באר שבע נשמרה יציבות בשיעור ההטבות, שעומד על 41%.

גם רכישות המשקיעים המשיכו להצטמצם - כ־1,100 דירות בלבד נרכשו באוגוסט, ירידה של 10% לעומת השנה שעברה. עיקר ההשפעה נרשם בדירות חדשות, שם חלקם של המשקיעים ירד ל־44% בלבד מכלל העסקאות.

במקביל, נרשמה עלייה קלה ברכישות של דירה ראשונה (כולל סבסוד ממשלתי) - 4,571 דירות, גידול של 6% לעומת אשתקד. אך אם מנכים את הדירות בסבסוד ממשלתי, הנתונים מראים דווקא ירידה של 3% בשוק החופשי. גם בפילוח זה, אזור המרכז משך את הממוצע בשוק כלפי מטה, שם נרשמה ירידה של 32% לעומת אשתקד.

מנגד, שוק הדירות המסובסדות פורח באופן יחסי. במסגרת תוכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מופחת" נמכרו באוגוסט 1,060 דירות - שיא שנתי. 30% מהמכירות התרכזו באזור רחובות (בעיקר לוד ובני עי"ש), ו־25% באזור חיפה.