המכירות של תעשיית השבבים צומחות במהירות, ובבנק אוף אמריקה מעריכים שהן יוכלו להגיע לרף של טריליון דולר בשנת 2027 - זאת לעומת כ־628 מיליארד דולר ב־2024. מדובר על צמיחה של כמעט 60% תוך שלוש שנים, ושל יותר מפי 2 תוך פחות מעשור.

כלכלני בנק אוף אמריקה מעדכנים את התחזיות שלהם למכירות התעשייה לשנים הקרובות, ומעלים אותן בשיעורים דו־ספרתיים. בשורה התחתונה, הם מזהים חמש מניות שצפויות ליהנות במיוחד מהטרנדים בתעשיית השבבים, וממליצים עליהן כבחירה מועדפת (Top Pick): אנבידיה, ברודקום, AMD, Lam Research ו־KLA. כל החמש הללו הציגו תשואות חיוביות גבוהות מתחילת השנה (AMD ו־Lam אפילו הכפילו את שוויין בתקופה זו), אולם בבנק אוף אמריקה מעריכים שיש להן עוד לאן לשאוף - ונוקבים במחירי יעד שגבוהים ב־13%־30% ממחירי המניות הנוכחיים בוול סטריט.

לפי התחזיות המעודכנות של בנק אוף אמריקה, תעשיית השבבים תמכור השנה במצטבר ב־745 מיליארד דולר, צמיחה של 18.7% ביחס ל־2024. הצמיחה ב־2026 תהיה 16.7% למכירות של כ־870 מיליארד דולר, וב־2027 הצמיחה תתמתן ל־11.7% כשהמכירות יתקרבו לטריליון דולר. בבנק מסמנים את תחומי הצמיחה החמים בתעשייה: כל מה שקשור לשבבי זיכרון, לרכיבי AI ולדאטה סנטרס. לעומת זאת, תחומים שפונים לצרכנים יהיו חלשים יותר - שבבים למחשבים אישיים וסמארטפונים או לרכב למשל, לגביהם כותבים בבנק כי ההתאוששות תהיה איטית.

בסך הכול מעריכים כלכלני הבנק שתחומי הבינה המלאכותית (AI) השונים יגדלו משיעור של 22.1% מהמכירות ב־2024 ליותר משליש מהמכירות ב־2027. במקביל, שוק ציוד השבבים יצמח בשנים הקרובות מכ־105 מיליארד דולר ב־2024 עד קרוב ל־138 מיליארד דולר ב־2027. נזכיר ששוק זה כולל בין היתר את החברות הישראליות נובה וקמטק, שמייצרות ציוד לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים.

לתחזיתם מצרפים הכלכלנים שני סיכונים בולטים: הראשון הוא המתח סביב הסחר בין ארה"ב לסין, משום שסין מייצגת פוטנציאל של מעל 50 מיליארד דולר בשוק ה־AI (אולם לדבריהם, אנבידיה ו־AMD כבר הוציאו מהמודלים שלהן את רוב ההכנסות מ־AI מסין, כך ששם הסיכון קטן יותר). הסיכון השני הוא האטה בקצב ההוצאות על AI, אך להערכתם ה־CAPEX (הוצאות הוניות) בתחום בנות קיימא והגופים שמוציאים אותן הם בעלי תזרימים חזקים (ענקיות הטכנולוגיה, ממשלות ועוד).

כאמור, בבנק מפרטים על החברות המועדפות להשקעה בתחום להערכתם.

AMD: חותמת איכות מ־OpenAI

AMD, שמנייתה זינקה לאחרונה בעקבות ההסכם עם OpenAI של סם אלטמן שפיתחה את chatGPT, נסחרת כיום בשווי של 386 מיליארד דולר בנאסד"ק. החברה בניהולה של ליסה סו נחשבת למתחרה המרכזית של אנבידיה, וההסכם שנחתם עם OpenAI נתפס כוולידציה משמעותית לטכנולוגיה שלה. לפי ההסכם, OpenAI תרכוש מ־AMD שבבי AI תמורת עשרות מיליארדי דולרים בשנים הקרובות, ותוכל להפוך לבעלת עד 10% ממניות AMD.

למרות הזינוק במניה לאחרונה (47% מסוף ספטמבר), בבנק אוף אמריקה סבורים ש־AMD יכולה להמשיך ולטפס ונוקבים במחיר יעד של 300 דולר, פרמיה של 26% על המחיר הנוכחי. להערכתם הצמיחה ב־AI והשגת נתחי שוק במעבדים גרפיים, מצדיקים זאת.

אנבידיה: מובילה בשוק הצומח של AI

אנבידיה, בניהולו של המייסד ג'נסן הואנג, מקבלת מבנק אוף אמריקה מחיר יעד של 235 דולר, שמשקף פרמיה של כ־30% על מחיר מנייתה כיום.

החברה היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם, אחרי שזינקה בתוך קצת יותר משנתיים משווי של טריליון דולר ליותר מ־4 טריליון דולר, וכבר מתקרבת ל־4.5 טריליון דולר.

אנבידיה נתפסת כמובילת שוק ה־AI ומשקיעה בו סכומי עתק (כולל עסקאות עם אינטל ו־OpenAI). בבנק אוף אמריקה מציינים גם הם את עמדת המובילות של אנבידיה בשוק הצומח במהירות של AI (מחשוב ורשתות).

ברודקום: רווחיות גבוהה ביחס לענף

מומלצת נוספת היא ברודקום, שבדומה ל־AMD גם היא חתמה לאחרונה על הסכם עם OpenAI, במקרה שלה לפיתוח משותף של שבבי AI שיתוכננו במיוחד עבור צרכיה של OpenAI. ברודקום נסחרת בשווי של 1.65 טריליון דולר בנאסד"ק.

בבנק אוף אמריקה נוקבים במחיר יעד של 400 דולר למניה, פרמיה של כ־17% על המחיר הנוכחי, ומציינים שברודקום מציגה צמיחה בשיעור דו־ספרתי ברווח הנקי למניה, וכן שיעורי רווחיות ויצירת תזרים מזומנים גבוהים ביחס לתעשייה כולה.

KLA: מכפיל גבוה לתחום הציוד

מניה מומלצת נוספת מגיעה משוק ציוד השבבים, והיא KLA. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ־151 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה עלתה מתחילת השנה ב־83%, וכלכלני הבנק מצמידים לה מחיר יעד של 1,300 דולר שמשקף עלייה של עוד כ־13%. להערכתם, יש לה פרופיל רווח מוביל בתעשייה ושורת ההכנסות שלה פחות חשופה למחזוריות, לכן מחיר היעד שלה מבוסס על מכפיל גבוה יותר משל חברות אחרות בשוק ציוד השבבים.

לקראת פרסום דוחות כספיים של KLA בשבוע הבא, אנליסטים מצפים שתציג צמיחה של 11.6% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-3.17 מיליארד דולר, והרווח הנקי למניה יגדל ל-8.62 דולר, גבוה מהרבעון המקביל.

Lam Research: מניית ציוד השבבים הוכפלה

את רשימת חמש המועדפות של בנק אוף אמריקה בתעשיית השבבים חותמת Lam Research. החברה, שגם היא משוק ציוד השבבים, נסחרת בשווי של כ־183 מיליארד דולר אחרי שמנייתה הכפילה את עצמה מתחילת השנה.

מחיר היעד של כלכלני הבנק למניית Lam Research הוא 165 דולר, פרמיה של 14% על המחיר הנוכחי. הם מציינים לטובה את הצמיחה השנתית הממוצעת שלה ברווח הנקי למניה, ואת ייצור התזרים החזק של החברה, ומנגד חששות לטווח הקצר הנוגעים למכסים.