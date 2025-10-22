גופי השקעה הימרו ב־40 מיליון שקל על אוטומקס רגע לפני הקריסה

פרשת החשדות הפליליים בחברת אוטומקס, החברה המובילה בארץ בתחום היבוא המקביל של כלי רכב, לא פוסחת גם על השקעות הציבור ומעלה שאלות על התנהלות גופי ניהול הכספים, רגע לפני קריסת החברה. המסחר במניית אוטומקס ובשתי סדרות האג"ח של החברה הופסק כשבוע וחצי לאחר התפוצצות הפרשה, אך נכון ליום המסחר האחרון המניה נחתכה בכ־40% מאז הפשיטה של רשות ניירות ערך על משרדי החברה, ושתי סדרות האג"ח הגיעו לתשואות גבוהות במיוחד המשקפות חוב בסיכון: סדרה ב' קרסה עם תשואה של 180% וסדרה ג' זינקה ל־17%.

אוטומקס גייסה בחודש מאי האחרון אג"ח חדשה (סדרה ג') בהיקף של 74 מיליון שקל. על פי בדיקת גלובס, גופים המנהלים את השקעות וחסכונות הציבור כמו מגדל שוקי הון, הורייזן, אושן, דולפין, מור קופות גמל ואחרים, קנו את איגרת החוב הזו בעשרות מיליוני שקלים - חודשים ספורים לפני הקריסה.

המנהלים שהשקיעו: "היה נראה הגיוני"

לפי הנתונים הפומביים, מגדל שוקי הון קנתה אג"ח מסדרה ג' של אוטומקס בהיקף של יותר מ־16 מיליון שקל, בית ההשקעות הורייזן השקיע כ־14 מיליון שקל, בית ההשקעות אושן עם כמעט 6 מיליון שקל, דולפין עם 2.6 מיליון שקל וקופות הגמל של מור עם 2 מיליון שקל.

כשצוללים פנימה לתוך קרנות האג"ח הספציפיות, עולה כי המחזיקים בקרן הנאמנות "מגדל הזדמנויות אג"ח ללא מניות", חשופים הכי הרבה לקריסת החברה שכן ההחזקה באג"ח של אוטומקס מהווה לא פחות מ־3.5% מכל נכסי קרן הנאמנות. בקרן נוספת של מגדל, "מגדל הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה", היקף החשיפה הכספית גבוה מ־6 מיליון שקל, אבל מהווה רק 1.5% מנכסי הקרן. במקרה של דולפין מדובר בכ־2% מנכסי הקרן. נפגעת גדולה נוספת היא הורייזן שם שתי קרנות מחזיקות בכמעט 7 מיליון שקל כל אחת כאשר היקף ההחזקה מכלל נכסי הקרן נע בין 1.2% ל־1.5% מנכסי כל קרן, נכון לסוף חודש יולי. 26 קרנות נוספות חשופות לאג"ח, אך בסכומים נמוכים יותר ובהיקפים קטנים.

את ההחלטה להשקיע באג"ח מסביר גורם בשוק בתשואה הגבוהה (8%) ובביטחונות, כלי הרכב, "זה היה הגיוני לשים שם כסף", הוא אומר. "זו כבר סדרת אג"ח שנייה שגייסה אוטומקס והחברה גם הייתה בדרך למיזוג עם חברת SPAC בארה"ב".

החשדות נגד אוטומקס נוגעים לפעולות של מרמה וזיוף סביב פרסום הדוחות הכספיים של החברה, ולהוצאת כספים מהחברה שלא כדין. לפי פרסומים, החשדות בפרשה מתמקדים בכך שחלק מהסכום ששילמה אוטומקס לספקים בחו"ל חזר לכאורה למנהלים הבכירים בחברה, האחים תומר וחיים לוי, בניו של מנכ"ל החברה דניאל לוי, כעמלה חשאית, וכי ערך המלאי של החברה נופח לכאורה באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו על ידי האחים.

החלטת בית המשפט, שהתקבלה שבועות לאחר מכן, על כניסתה של אוטומקס להליך של חדלות פירעון מציפה חשש לכספים שהשקיעו בתי ההשקעות וחברת הביטוח באג"ח החברה.

החדשות הטובות: רוב הביטחונות קיימים

האג"ח הונפקה כאמור בחודש מאי האחרון, בתשואה של 8%, כלומר תשואה גבוהה למדי שמשקפת סיכון גבוה. לא סתם בחלק מקרנות הנאמנות שעוקבות אחרי האג"ח של החברה מופיע יחד עם השם סימן קריאה, עדות לכך שמדובר בהשקעה בסיכון גבוה יותר. אוטומקס הציעה למנהלי הכספים ביטחונות משמעותיים לכסף ב"שעבוד קבוע ויחיד ממדרגה ראשונה" - הרכבים שהיא מייבאת, שהשווי שלהם (LTV) כיסה 96% משווי סדרת האג"ח כולה.

אלא שהבנקים שפנו בבקשה לפתוח בהליכים נגד אוטומקס, בעצם טוענים שהביטחונות הללו לא שווים יותר מדי. לדבריהם, למרות שאוטומקס דיווחה בחודש יוני על מלאי של כ־1,300 כלי רכב בשווי 179 מיליון שקל, המהווה כ־61% מסך נכסי החברה לפי הדוחות שלה, בפועל יש בארץ רק 55 כלי רכב, בשווי של כ־7.5 מיליון שקל. השאר לדבריהם נמצאים איפשהו באחסון של דילרים בעולם, ולא ברורה הבעלות עליהם והוסיפו כי קיים חשש שכלי רכב הועברו, לכאורה, לחברות אחיות של אוטומקס ללא ידיעה וללא אישור מצד הבנקים.

הגופים שחשופים לאג"ח ג' מאמינים שמצבם טוב יותר. יניב אהרון, מנכ"ל בית ההשקעות אושן מעריך כי הכסף יחזור: "עיקר הכסף באג"ח מגובה בשעבוד על רכבים. לאחר בדיקת הנאמנים, נמצא ואושר שכלל הרכבים המשועבדים נמצאים וקיימים וניתן להעריך שמרבית הכסף שהושקע בהנפקה האחרונה יחזור".

גם איתי ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן בית השקעות, טוען בשיחה עם גלובס ש"בניגוד לבנקים, במקרה שלנו הרכבים כן בארץ. תבדוק עם הנאמן. לא הייתי ממהר להגיד שבאג"ח ג' הכסף הלך, אלא אולי ירידה של 20%־30% בהתאם למבצעי המימון במכירת כלי הרכב, כך שאני לא צופה תספורת כבדה. צריך להיזהר מלייצר פאניקה באג"ח כשהמסחר יתחדש. אנחנו נלך על פירוק ומכירת הרכבים שמשועבדים לסדרה. ולכן לא כדאי שאנשים יזרקו את הנייר במינוס 50% בלי להבין את השיעבודים. בניגוד לכך, בסדרה ב' באמת שלא תישאר אגורה, אלא אם יהיה נס וימצאו בחו"ל את הרכבים, כי שם אין שיעבודים משמעותיים".

ואכן, רמי קצב, שותף וסמנכ"ל במשמרת חברה לשירותי נאמנות, הנאמן של סדרות האג"ח של אוטומקס, מאשר לגלובס שלפי בדיקה אישית שלו השיעבודים של מחזיקי אג"ח ג' שרירים וקיימים. לדבריו, "כשהפרשה התפוצצה הלכנו לסייר בסניפים, אני לא יודע לדבר בשם הבנקים, אבל למחזיקי אג"ח ג' יש כאן בארץ 540 כלי רכב משועבדים. ספרנו את הרכבים, את מספרי השלדה שלהם. גם אני הגעתי באופן אישי לאחד הסניפים וספרנו".

מעו"ד אביחי ורדי, בא־כוח קבוצת אוטומקס, נמסר בתגובה: "האג"ח שגויס בחודש מאי מגובה בביטחונות, ואנו מאמינים כי באמצעות ניהול נכון ושיתוף פעולה, החזר הכספים למשקיעים יתבצע בצורה טובה ומלאה".