אחרי שנקלעה למשבר, ביהמ"ש מינה נאמנים ליבואנית הרכב אוטומקס

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חגי ברנר, מינה היום (ג') את רו"ח זהר קנה ואת עו"ד רונן מטרי לנאמנים בקבוצת אוטומקס וקבע כי היא תכנס להליכי חדלות פירעון. זאת, אחרי שהקבוצה נקלעה לחובות בהיקף כולל של כ-168 מיליון שקל ורשות ניירות ערך פתחה ביחד עם להב 433 בחקירה נגד בכירים בה.

הבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד אוטומקס הוגשה בשבוע שעבר על ידי מספר בנקים המהווים נושים של הקבוצה, הכוללים את מזרחי טפחות (שהחוב כלפיו נאמד ב-65 מיליון שקל), לאומי (48 מיליון שקל), מרכנתיל דיסקונט (32 מיליון שקל) ומסד (23 מיליון שקל).

הפרשה שהובילה להחלטה הדרמטית "התפוצצה" בספטמבר האחרון, כאשר החברה דיווחה כי חוקרי רשות ני"ע ומשטרת ישראל פשטו על משרדי החברה וביצעו חיפוש בבתיהם של מספר מנהלים בכירים. החברה דיווחה, כי החשודים הם תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, ויערה אלפי, סמנכ"לית הכספים.

חשד להוצאת כספים מהחברה שלא כדין

החשדות נגעו לפעולות מרמה וזיוף סביב פרסום הדוחות הכספיים של החברה, ולהוצאת כספים מהחברה שלא כדין. עוד דיווחה החברה, כי האחים לוי ואלפי כופרים בחשדות נגדם. תומר וחיים לוי הם בניו של מנכ"ל אוטומקס, דניאל לוי, שנחקר אף הוא בפרשה תחת אזהרה ביחד עם מנהל העסקים הראשי ויו"ר הדירקטוריון. השלושה האחרונים הורשו עם סיום החקירה להוסיף ולעסוק בענייני החברה, בכפוף להגבלות.

לפי פרסומים, החשדות בפרשה מתמקדים בכך שחלק מהסכום ששילמה אוטומקס לספקים בחו"ל חזר לאחים לוי כעמלה חשאית וכי ערך המלאי של החברה נופח באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו על ידי האחים.

מהבקשה שהגישו הבנקים עלה, כי אוטומקס דיווחה ביוני על מלאי של כ־1,300 כלי רכב בשווי 179 מיליון שקל, המהווה כ־61% מסך נכסי החברה לפי הדוחות שלה. אלא, שמבדיקה ראשונית עלה, לכאורה, כי רק 55 כלי רכב, בשווי של כ־7.5 מיליון שקל, נמצאים בפועל במלאי החברה בישראל. יתר הרכבים נמצאים, ככל הידוע, באחסון של דילרים בעולם, ולא ברורה הבעלות עליהם - כך נטען בבקשה. הבנקים אף ציינו, כי קיים חשש שכלי רכב הועברו, לכאורה, לחברות אחיות של אוטומקס ללא ידיעה וללא אישור מצד הבנקים ותוך פגיעה בשיעבודים שרשמה החברה לטובתם.

עוד עלה מבקשת הבנקים, כי לחברה אין מערכת מלאי מקוונת ומעקב תקין אחרי תנועות כלי הרכב. לטענת הבנקים, הנאמן שמונה מטעמם לחברה, רו"ח ניר בן יעקב, זכה לשיתוף פעולה מוגבל ולא קיבל לידיו את האסמכתאות הנוגעות לפעולות החברות בכלל ובכל הנוגע למלאי הרכבים של החברה בפרט. הבנקים הביעו אפוא חשש מהידרדרות מהירה במצב החברה כתוצאה מפעילות לא מבוקרת שתביא למכירת נכסי החברה ב"מחירי חיסול", תוך שאלה עלולים להסב להם הפסדים כבדים.

ביהמ"ש החליט לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולמנות נאמנים

בתגובה שהגישה לבית המשפט כתבה אוטומקס, כי בעקבות ההגבלות שהוטלו על נושאי המשרה שנחקרו בפרשה, החלה החברה לנסות ולאתר מנהל חיצוני, אך בקשת הבנקים "טרפה את הקלפים". החברה טענה, כי "לאחר החקירות השונות שנערכו לבעלי תפקיד בחברה, החלה המערכת הבנקאית בהצרת הפעילות, דבר אשר מנע מהחברה את המשך פעילותה התקין וללא שום הודעות מוקדמות היו 'בליעות' כספים או עצירת העברות בנקאיות במהלך עסקים רגיל, כך שלמעשה מיליוני שקלים ששולמו ע"י לקוחות החברה ו /או תשלום שהיו אמורים להיות לספקי החברה 'נבלעו' בחשבונות הבנק, הקטינו את החובות למערכת הבנקאית ומאידך לא אפשרו לחברות להמשיך לפעול בצורה תקינה שתאפשר יכולת החזר גבוה יותר לבנק".

החברה הציעה להעביר לבנקים "הצעה ראשונית שבמסגרתה יובהר כיצד ניתן יהיה להמשיך לעבוד בחברות ולהקטין, בין היתר, באופן שוטף את החובות כלפי הבנקים ואף תשרת את רוכשי הרכבים". לפי הבקשה, החברה "שאפה בכל מאודה לפתרון שקט תוך מגעים עם הספקים".

אוטומקס היא החברה המובילה בישראל בתחום היבוא המקביל של כלי רכב עם כ-5,800 רכבים. החברה מחזיקה ברישיון יבוא עקיף לכ־14 מותגי רכב ומייבאת דרך קבע עוד שני מותגים סיניים. כעת החליט, כאמור, בית המשפט לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולמנות נאמנים לאוטומקס.

עו"ד אביחי ורדי, המייצג את אוטומקס, מסר: "אנו מברכים על ההחלטה למנות נאמנים אוביקטיביים. אנחנו סבורים ששגו הבנקים שלא העדיפו הסדר שקט, דבר שיכול להסב נזק לרוכשים ולבנקים. נסייע בכל האפשר. זה יום עצוב מאוד לתחרות במדינת ישראל ויום חג למונופולים".