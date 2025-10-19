במערכת הבנקאית בוחנים את האפשרות להקשיח את התנאים למתן אשראי למגזר הרכב ובאופן פרטני למגזר היבוא העקיף, בעקבות חקירת חברת היבוא העקיף אוטומקס ובקשת הבנקים לצו הקפאת הליכים כנגדה.

מקור במערכת הבנקאית אמר לגלובס כי "מהפרשה עולות לכאורה שיטות התנהלות מלאי שעשויות להיות חלק מכשל מערכתי של המערכת הבנקאית, בעיקר בכל הנוגע למעקב ולאיסוף נתונים על קיומם הפיזי בישראל של כלי רכב, שמשמשים כבטוחה לאשראי בנקאי". נבחנת גם אפשרות להתנות המשך מתן אשראי בדיווח פרטני ועדכני על כל כלי הרכב של הלווים שנמצאים בישראל ו/או שוחררו ממכס, כולל דיווח מתעדכן על מספרי שלדה.

בשלב הראשון הקשחת המבחנים למתן אשראי למגזר הרכב תתמקד כנראה ביבוא עקיף, שכולל עשרות יבואנים. עם זאת, בהמשך הקשחת התנאים עשויה לחול גם על חלק מהיבואנים הסדירים.

החקירה והמיזוג שבוטל

אוטומקס נחשבת לחברת היבוא העקיף הגדולה של כלי רכב בישראל ולה נתח של כ־5,800 כלי רכב. החברה מחזיקה ברישיון יבוא עקיף לכ־14 מותגים ומייבאת באופן סדיר עוד שני מותגים סיניים.

בספטמבר דיווחה החברה לבורסה כי "חוקרי ני"ע ומשטרת ישראל ביצעו חיפוש בביתם של נושאי משרה בכירה בחברה וכן במשרדי החברה, במסגרת חקירה של רשות ני"ע ומשטרת ישראל בקשר לחשדות לביצוע עבירות לכאורה לפי חוק ני"ע… וחוק איסור הלבנת הון".

באותו יום מסרו דוברות המשטרה ודוברות רשות ני"ע כי "בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ביאל"כ להב 433 ורשות ני"ע נגד נושאי משרה בכירים בחברה ציבורית העוסקת ביבוא ושיווק כלי רכב, בחשד לעבירות על חוק ני"ע, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון". עד כה לא פורסמו כל ממצאים בחקירה.

בעקבות החקירה, שהובילה לביטול מיזוג מתוכנן של אוטומקס עם סייספארק הישראלית, הגישו בשבוע שעבר כמה בנקים בקשה להקפאת הליכים נגד החברה. סך החובות הכולל נאמד בכ־168 מיליון שקל. צוין כי מבקשת הבנקים להקפאת הליכים עולה שאוטומקס דיווחה ביוני על מלאי של כ־1,300 כלי רכב בשווי 179 מיליון שקל; מלאי זה מהווה על פי דוחות החברה כ־61% מסך הנכסים שלה. מהבדיקה הראשונית עולה, לכאורה, שרק 55 כלי רכב בשווי של כ־7.5 מיליון שקל, נמצאים בפועל במלאי החברה בארץ. היתר, לטענת המבקשים, נמצאים כנראה באחסון של דילרים בעולם ולא ברורה הבעלות עליהם. בנוסף הבקשה מעלה חשש שכלי רכב הועברו, לכאורה, לחברות אחיות בלי ידיעת הבנקים ובלי אישורם תוך כדי פגיעה בשעבודים.

מינוי נאמן "אקטיבי"

ממכתב התביעה עולה גם כי לחברה אין מערכת מלאי מקוונת ומעקב תקין אחרי תנועות כלי הרכב. לטענת הבנקים, הנאמן שמונה מטעמם לחברה זכה לשיתוף פעולה מוגבל ולא קיבל לידיו את האסמכתאות הנוגעות לפעולות החברות בכלל ובכל הנוגע למלאי הרכבים של החברה בפרט. מהבקשה להקפאת הליכים עולה כי הבנקים חוששים מהידרדרות מהירה במצב החברה כתוצאה מפעילות לא מבוקרת שתביא למכירת נכסי החברה ב"מחירי חיסול", שיגרמו לבנקים הפסדים כבדים.

הבנקים הנושים מבקשים בין השאר למנות לחברה נאמן עם סמכויות רחבות, כולל יכולת התערבות פעילה בניהול, ולא רק נאמן "פסיבי". הן דורשות גם קבלת דיווח שוטף ומפורט הכולל דוחות שבועיים על מצב החברה, תזרים מזומנים ודיווח על כל עסקה מהותית. בנוסף, נדרשת הקפאת העברות נכסים ואיסור על עסקאות העברת נכסים בין החברות בקבוצות, ניהול מלאי כלי רכב נכון ושקוף ומניעת ירידת ערך נוספת של הביטחונות.

עו"ד אביחי ורדי, המייצג את אוטומקס, מסר בתגובה: "אנחנו נגיש תגובה לבקשה בהרחבה בפני בית המשפט. עם זאת, הבקשה כוללת מידע סודי שמסב נזק כבד ובלתי הפיך. אנחנו סבורים שאוטומקס פעלה במשך שנים כדי לקדם תחרות אמיתית בשוק הרכב וההליך עצמו הוא חסר אחריות ופוגע לא רק בחברה אלא גם בציבור".