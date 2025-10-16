ענף יבוא הרכב ממתין להבהרות ממשלתיות לגבי פתיחת נתיבי התובלה הימיים דרך הים האדום ולנמל אילת בעקבות ההסכם בעזה. גורם בכיר בענף אמר לגלובס כי "ככל הידוע קיימות הבנות עם האמריקאים, שבמקביל ליישום ההסכם בעזה ולהתחלת עבודות השיקום ברצועה יוסר האיום על נתיבי הספנות לישראל דרך הים האדום ותתחדש הובלה ימית מהמזרח לנמל אילת".

● מחצית מכלי הרכב "הירוקים" שנמכרו בישראל בחודשים ינואר-אוגוסט השנה היו מתוצרת סין

● יבואני הרכב מציגים: קחו הנחה של עד 30 אלף שקל, העיקר שתקנו רכב עוד השנה

עם זאת בענף אומרים כי עד כה לא התקבלה שום הבהרה של גורם רשמי בנושא ומשלוחי הרכב, שאמורים לצאת מהמזרח לישראל בשבועות הקרובים ימשיכו להגיע בנתיב העוקף את הים האדום ואת תעלת סואץ דרך אפריקה.

כ־70% מסך כלי הרכב הנמכרים כיום בישראל מיובאים מהמזרח ובעיקר מסין ומקוריאה. ההובלה במסלול עוקף־הים־האדום מאריכה את משך הגעתם לישראל בשבועיים לערך, ומייקרת את עלות ההובלה באלפי דולרים לרכב - בהשוואה להובלה ישירה דרך נמל אילת או דרך תעלת סואץ.

חזרה מדורגת לנתיב הים האדום

יצוין כי חברות הספנות הסיניות להובלת רכב, שבבעלות יצרניות רכב דוגמת BYD ו־SAIC, החלו לחזור בחודשיים האחרונים בהדרגה להובלת רכבים לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ. אולם בינתיים הן אינן פוקדות ישירות את נמלי ישראל.

בענף הרכב מעריכים כי גם אם יוסר האיום על הספנות בים האדום בעקבות ההסכם, יחלפו מספר חודשים עד שהקווים הישירים יחזרו לפעול. לפיכך תהיה לכך השפעה שולית השפעה על משלוחי הרכב המתוכננים להגיע לישראל ברבעון הראשון של 2026.

ובינתיים החלו מספר יבואנים ליבא כלי רכב מסין במכולות לנמל עקבה ומשם הן מועברות לאילת או למרכז הארץ. הכמות הראשונית מוגבלת בינתיים, אך חברות השילוח מציעות את האפשרות הזו ליבואנים נוספים.

חרף הסרבול הלוגיסטי, האפשרות הזו עדיין תורמת לקיצור זמני המשלוח לישראל מוזילה את העלויות משמעותית. עד כה יובאו כלי רכב לישראל במכולות רק לנמלי חיפה ואשדוד.

בשוק ההון ובענף הספנות בעולם קיימת כיום מחלוקת בנושא השפעת ההסכם בעזה על נתיבי התובלה בים האדום. שוק ההון הגלובלי הגיב באופטימיות על חתימת ההסכם ומניות של חברות ספנות בינלאומיות דוגמת "מארסק" רשמו ירידה ראשונית בשל הצפי שפתיחת נתיבי הים האדום תגדיל את היקפי היבוא הימי מהמזרח לאירופה, ותפגע ברווחיות של חברות ההובלה הימיות.

גם יו"ר נמל סואץ אוסאמה רבי הפגין בימים האחרונים אופטימיות וקרא למארסק, שבסיסה בדנמרק, לחדש בהדרגה את נתיבי השיט שלה דרך התעלה. בתגובה אמר שגריר דנמרק במצרים כי החברה הדנית "בוחנת את חזרתה להובלה דרך תעלת סואץ".

עדיין קיים חוסר ודאות לגבי ההמשך

מנגד, אנליסטים המסקרים את התעשייה העריכו בימים האחרונים כי החברות הגלובליות הגדולות בענף ההובלה הימית לא ימהרו לשנות את נתיבי ההובלה שלהן מהמזרח, למרות היתרונות הכלכליים הברורים למקדימים לחזור. זאת בשל חוסר הוודאות שקיים לגבי מחויבותם של החות'ים להפסיק את המתקפות וכן המתיחות הנמשכת מול איראן.

גם חברת הובלת המכולות הגדולה בגרמניה Hapag-Lloyd הודיעה כי היא "עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות האחרונות והשלכותיהן על הביטחון בים האדום", אך טרם קיבלה החלטה. החברה נמנעה מלעבור דרך תעלת סואץ מאז פרוץ המלחמה.

לגלובס נודע כי בנמל אילת הוכנה "תוכנית מגירה" להיערכות מואצת של הנמל לחזרת פעילות פריקת הרכב מהמזרח, אם וכאשר ייפתחו נתיבי השיט מהים האדום. עד לפתיחת המלחמה פריקת הרכב ואחסונו הייתה מקור ההכנסה המרכזי של נמל אילת, אולם מאז עברה רוב הפעילות לנמלי הים התיכון. 

אחרי "הטראומה" של 2025: יבואני הרכב מצמצמים הזמנות לתחילת שנת 2026

היקף יבוא הרכב החדש ברבעון האחרון של 2025 צפוי לרשום ירידה דרמטית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מהערכות ראשוניות בענף הרכב. בשנה שעברה יובאו ברבעון האחרון של השנה קרוב ל־140 אלף כלי רכב, מתוכם כ־95 אלף כלי רכב בדצמבר בלבד, שיא של כל הזמנים.

נמל חיפה / צילום: דוברות נמל חיפה

העלייה בשנה שעברה מיוחסת ל"בהלת רכישות" של יבואני רכב גדולים, שהניעו ציפיות לביטול הטבות מס הקנייה על כלי רכב חשמליים ומהקטנת הטבות המס הירוק. אולם בשל ירידה חדה בביקוש לרכב, יבואנים רבים עדיין צפויים להתחיל את 2026 עם מלאים של אלפי רכבי "אפס קילומטר" שלא נמכרו בתום 12 חודשים ממועד ייצורם ונרשמו על שמם כיד ראשונה. כלי רכב אלה נמכרים כיום בהנחות משמעותיות הפוגעות ברווחיות בענף.

ירידה בהכנסות המדינה ממס קנייה

בענף מעריכים כי בשל עודפי מלאי היבוא הגדולים, יבואנים רבים מצמצמים את היקף ההזמנות מהיצרנים ל"מינימום ההכרחי"; סך היבוא ברבעון הרביעי של 2025 יסתכם בהיקף 60-45 אלף כלי רכב חדשים בלבד. עובדה זו צפויה להביא לירידה חדה בהכנסות המדינה ממס קנייה ברבעון הנוכחי בהשוואה לשנה שעברה, שבה הסתכמו הכנסות המדינה ממיסי רכב בכ־4.7 מיליארד שקל, מתוכם כ־380 מיליון שקל ממכס והשאר מס קנייה. עם זאת בענף מעריכים כי עדיין ייתכנו "הפתעות" בהיקפי היבוא בשל גל דגמים סיניים חדשים בעלי חשיבות אסטרטגית ליבואנים, שיובאו בהיקפים משמעותיים.

צפוי לנחות ב־2026 והיבואן טרם נקבע: המותג Jetour של צ'רי

לקבוצת צ'רי יש כיום בישראל שלושה מותגים, אך בשנה הבאה יצטרף אליהם לפחות עוד מותג עממי אחד, Jetour, המתמחה בדגמי בנזין. המותג נחשב למותג לואו־קוסט־פנאי של צ'רי.

המותג Jetour של צ'רי / צילום: יח''צ

בשלב הראשון הוא משווק באירופה בשלושה דגמים, שלהם מנועי בנזין עם תקינה אירופית. ביניהם רכב שטח וקרוסאובר בממדים ובמיצוב של טויוטה לנד קרוזר, אבל במחיר נמוך משמעותית.

המהלך הראשון של המותג באירופה הוא בשוק הפולני, שבו יתחילו המכירות בנובמבר. בחודשים האחרונים ניהל המותג מגעים עם מספר גורמים המתעניינים בישראל. אך ככל הידוע טרם התקבלה החלטה על היבואן הסופי. מלבד שני היבואנים הקיימים של הקבוצה, קרסו מוטורס וכלמוביל, גם לקבוצת סמלת יש קשר ישיר עם צ'רי, באמצעות זיכיון היבוא שלה ברומניה.

"המזרח" החלה ליבא ריינג' רובר ספורט בתקינה אמריקאית

חברת המזרח, יבואנית לנד רובר בישראל, החלה לשווק בישראל את הריינג' רובר ספורט עם מנוע בנזין 3 ליטרים ברמת גימור חדשה. הרכב מיוצר בבריטניה עם תקינה אמריקאית ונמכר לראשונה גם בישראל עם תקינה כזו. בין השאר בשל המכסים הגבוהים המוטלים כיום על רכב מיובא מאירופה לארצות הברית.

הגרסה החדשה מגיעה עם מנוע בנזין 3 ליטר בהספק 400 כ"ס עם מומנט של 55 קג"מ, הוא מאיץ את הרכב מאפס ל־100 ב־5.5 שניות. רמת הגימור של הדגם כוללת בין השאר מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי ל־20 מצבים, ריפוד עור מיוחד, חישוקי 22 אינץ' מושחמים ועוד. מחירה כ־854 אלף שקל. מכירות לנד רובר בישראל רשמו צמיחה של 79% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.