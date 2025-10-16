לאחר שנתיים יוצאות דופן שבה נהנו חברות התעופה הישראליות מנתח שוק חסר תקדים, עם חזרתה ההדרגתית של התחרות מצד חברות התעופה הזרות, השוק מאותת על שינוי כיוון: מניות הענף המקומי, שזינקו בתקופת ההתאוששות שלאחר פרוץ המלחמה, מתחילות לאבד גובה. מניית אל על , למשל, ירדה בכ־14% מתחילת החודש - סימן לכך שהמשקיעים כבר נערכים לחזרתן של המתחרות הזרות לשוק הישראלי.

בינתיים, בחברות התעופה הזרות שכבר פועלות בישראל מביעים אמון ופועלים על מנת להגביר את הנוכחות בנתב"ג. זמן קצר לאחר מסיבת העיתונאים המשותפת של טראמפ ונתניהו על ההסכם המדיני שנרקם, הגיעה גם בשורה מחברת יונייטד איירליינס האמריקאית שהודיעה כי תגביר את תדירות הטיסות בקו שבין תל אביב לניו יורק, כך שבקיץ 2026 תפעיל עוד ארבע טיסות שבועיות בקו המבוקש לניו יורק.

המהלך מצטרף לתוכנית יונייטד לחדש כבר את הקווים הישירים לשיקגו ולוושינגטון די.סי כבר בנובמבר הקרוב. כך היא תהפוך לחברת התעופה האמריקאית היחידה שמפעילה טיסות ישירות לשלוש ערים בארה"ב, בשעה שדלתא עדיין מפעילה טיסות לניו יורק בלבד, ואמריקן אפילו לא מראה סימני חזרה לישראל.

גם במפרץ נרשמת התעוררות: איתיחאד איירווייז מאבו דאבי הודיעה על העלאת התדירות בקו לתל אביב לחמש טיסות ביום החל מדצמבר הקרוב, לעומת ארבע כיום - סך הכול 34 טיסות שבועיות. הרחבת הטיסות מגיעה לאחר תקופה שבה החברה כבר ביססה את מעמדה כאחת הבודדות שהמשיכו לטוס לישראל גם בשיא המתיחות הביטחונית, והפכה יחד עם פליי דובאי לאלטרנטיבה בולטת לישראלים שטסים מזרחה בעידן של היעדר חברות טורקיות.

התאוששות הדרגתית מאז אוגוסט

למעשה, ההתאוששות בענף התעופה החלה עוד לפני ההכרזה על הסכם הפסקת האש ועסקת החטופים. כבר באוגוסט, חברות תעופה זרות כמו יונייטד, וויזאייר וקבוצת לופטהנזה, החלו לחזור בזהירות ובהדרגה. לאחר מכן הצטרפה גם דלתא. KLM ואייר קנדה חזרו בהתאם לתכנון שלהן בסוף ספטמבר, וגם סוויס, מקבוצת לופטהנזה, שתכננה לשוב מאוחר יותר משאר חברות הקבוצה ששבו בהדרגה, הקדימה את חזרתה המתוכננת מסוף אוקטובר לסוף ספטמבר. עם שובה המתוכנן של יורווינגס בסוף אוקטובר, תשלים הקבוצה חזרה מלאה. כמו כן, חרף העובדה שעדיין לא הודיעה רשמית, בריטיש איירווייז צפויה לשוב כמתוכנן ב־26.10.

גם חברות כמו סקיי אקספרס היוונית שתתחיל לפעול בדצמבר הקרוב, אנימה ווינגס הרומנית שכבר החלה לפעול בארץ ו-sas הסקנדינבית שתתחיל לפעול בסוף החודש לאחר תשע שנים שלא פעלה בישראל וכן איבריה, הודיעו שיחדשו את הטיסות לישראל עוד בטרם נחתם ההסכם.

כבר כעת, כשחזרת החברות עוד בעיצומה, ניתן הוזלת מחירים ליעדים שונים, בין היתר באמצעות קונקשנים. כך למשל ללאס וגאס בריטיש מציעה החל מ־713 דולר ו־sas מציעה לשיקגו החל מ־718 דולר. זאת בנוסף ליעדים נוספים אליהם לא ניתן לטוס ישירות, כמו במרכז ובדרום אמריקה, כגון הוואנה עם איבריה.

בהנחה שמצבה המדיני של ישראל ישתפר עם סיום המלחמה, ייתכן שנראה נוסעים ישראלים עוברים בשדות התעופה השונים בערב הסעודית בדרכם לקונקשנים נוספים במזרח.

אולם יש גם חברות שאינן צפויות לשוב בחורף הקרוב. אייר אינדיה, שעדיין מתמודדת עם ההשלכות של התרסקות המטוס שלה לפני כחצי שנה, צפויה לחדש את טיסותיה רק בתחילת שנת 2026. עוד לפני החתימה על הפסקת האש, חברות לואו־קוסט משמעותיות כמו ריינאייר ואיזיג’ט הודיעו כי יוותרו על עונת החורף הנוכחית.

ריינאייר אף האשימה את רשות שדות התעופה במחדלים סביב סוגיית הסלוטים - זמני הנחיתה וההמראה המוקצים לחברות - וטענה כי חוסר הוודאות בנתב"ג מקשה עליה לתכנן את פעילותה. עד שהמחלוקות הללו ייפתרו, ההערכה בענף היא שהסיכוי שהחברה תשוב מוקדם מהמתוכנן נותר נמוך.

החברות שעדיין לא הודיעו על חזרה

חברות התעופה הזרות יודעות שהשוק בישראל הוא משתלם, אם הפסקת האש תישמר צפויה תופעה של ביקוש נקמני - תופעה כלכלית שבה הציבור ממהר לצרוך - כמו לאחר מגפת הקורונה. הישראלים שמצב הרוח הלאומי שלהם יעלה ירצו לטייל. מה גם שהישראלים התרגלו לשלם סכומים גבוהים ויתכן שחברות מסוימות ינצלו זאת.

עם זאת, לא צפויה חזרה מהירה, אלא הדרגתית וזהירה - במיוחד מצד חברות הפועלות ממדינות שבהן קיימת מתיחות דיפלומטית עם ישראל, כמו טורקיה, מרוקו, ירדן ומצרים. בנוסף, אמירייטס האמירתית, שבינתיים פועלת רק באמצעות חברת הבת שלה פליי דובאי, עשויה להכריז בקרוב על חזרה לפעילות, אך נכון לעכשיו אף אחת מהחברות הללו לא פנתה באופן רשמי לרשויות בישראל כדי לבחון את האפשרות.

גם חברת וירג’ין אטלנטיק עשויה לשקול מחדש את חזרתה לישראל, אף שבעבר הודיעה על ביטול הקו "עד להודעה חדשה". ייתכן שהקשר הישראלי של המנכ"ל, שי ווייס, יסייע לקדם את המהלך ולהגדיל את התחרות בקווים ללונדון - שבהם נוצר כעת מחסור עקב היעדרן של איזיג’ט ובריטיש איירווייז.