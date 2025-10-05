ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות בזכות שיחות השלום? חברת התעופה שמראה סימני חזרה לארץ
בזכות שיחות השלום? חברת התעופה שמראה סימני חזרה לישראל

בריטיש איירווייז מאותתת על כוונה לחדש בקרוב את טיסותיה לישראל, זאת לאחר קרוב לחצי שנה שלא פעלה כאן • עפ"י ההודעה הרשמית האחרונה של החברה, התאריך שנקבע לחידוש הקו הוא 26 באוקטובר

סתיו ליבנה 12:04
מטוס של בריטיש איירווייז / צילום: Shutterstock, Jarek Kilian
מטוס של בריטיש איירווייז / צילום: Shutterstock, Jarek Kilian

חברת התעופה הבריטית בריטיש איירווייז מאותתת על כוונה לחדש בקרוב את טיסותיה לישראל. על-פי ההודעה הרשמית האחרונה של החברה, התאריך שנקבע לחידוש הקו הוא 26 באוקטובר. אם בריטיש אכן תחזור לארץ, היא תגיע לאחר קרוב לחצי שנה שלא פעלה בישראל.

החברה הבריטית החלה לבטל טיסות לישראל לאחר נפילת הטיל חות'י בנתב"ג בחודש מאי האחרון, שגרם לגל ביטולי טיסות. בהמשך, לאחר פרוץ המבצע באיראן, הודיעה בריטיש כי היא מוותרת לחלוטין על עונת הקיץ בישראל, ודחתה את הטיסות עד אחרי חגי תשרי, תקופה שכוללת גם את החופש הגדול ונחשבת לכדאית במיוחד עבור חברות התעופה.

נזכיר כי במהלך המלחמה הצטמצם היצע החברות הזרות שטסות בקביעות ללונדון. אם בריטיש תשוב כמתוכנן, היא תצטרף לוויזאייר ולחברות הישראליות. בעבר, גם חברות התעופה וירג'ין אטלנטיק ואיזי ג'ט פעלו בקו זה. וירג'ין הודיעה על ביטול הטיסות עד הודעה חדשה, בעוד שאיזי ג'ט הודיעה על ביטול הטיסות עד סוף מרץ 2026. היעדר ההיצע מאז פרוץ המלחמה יצר צוואר בקבוק ועליית מחירים בקו המבוקש לביקורי משפחות, לטיסות עסקים ולתיירות.

כעת נותרו סימני שאלה בנוגע לתדירות הטיסות ומודל ההפעלה: האם בריטיש תבחר לשוב בטיסה ישירה מלונדון לנתב"ג - או שתעדיף מודל זהיר יותר, הכולל עצירה תפעולית בלרנקה, כפי שעשתה בעבר עם חזרתה לישראל. בנוסף, לא ברור אם החברה תפעיל את הקו באמצעות מטוס צר-גוף או שתשוב להשתמש במטוסי רחב-גוף, כפי שהיה נהוג לפני המלחמה.

יחד עם בריטיש צפויה לחזור גם חברת איבריה הספרדית, השייכת לאותה קבוצת תעופה (IAG). איבריה מפעילה קווים בין מדריד לישראל.