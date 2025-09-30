מי שחיפש בימים האחרונים כרטיסים לניו יורק לחודשי אפריל ומאי בוודאי נתקל בירידת מחירים שלא נראתה כאן זמן רב. אתר "טיסות סודיות" התריע ביום א' על הוזלה של כ־30% במחירים, עם כרטיסים החל מ־494 דולר לנוסע.

זאת לאחר שבשנתיים האחרונות התרגלנו לשלם על כרטיסי טיסה לארה"ב לפחות 1,000 דולר, במקרה הטוב, והמחירים לטיסות ישירות הגיעו גם לקרוב ל־2,000 ומעלה בהתאם לביקוש, גם במחלקות התיירים.

הכרטיסים הזולים ביותר שנמצאו הם מטעמה של חברת התעופה הסקנדינבית SAS, הצפויה לשוב לפעילות בישראל בחורף הקרוב, לאחר תשע שנים של היעדרות.

הטיסה הזולה ביותר שאיתרנו, החל מ־494 דולר לנוסע בין 17 לאפריל ל־16 במאי, כוללת המתנה של כשבע שעות בשדה התעופה בדנמרק. לשם השוואה, באותם תאריכים, טיסות ישירות של אל על מתומחרות פי 2.5, בכ־1,300 דולר.

את החזרה תכננה SAS כבר ב־2023, אך היא נדחתה בשל המלחמה, וכעת, למרות הרגישות הביטחונית, היא בוחרת להשיק מחדש את הקו. מעבר לחיבור הישיר לדנמרק ולערים מרכזיות נוספות באירופה, בין היתרונות של החברה נמנית האפשרות לקונקשן נוח לארה"ב: קופנהגן משמשת תחנת ביניים אידיאלית "באמצע הדרך" ומאפשרת מעבר מהיר וחלק במיוחד ליעדים בצפון אמריקה. בשבועות הקרובים החברה צפויה לפרסם לוח זמנים שמותאם לנוסעים ליעדים אלה.

חברות נוספות חוזרות

לא רק SAS מאפשרת חיתוך משמעותי במחירים. חברות נוספות בהן כאלה שמתכננות לשוב לישראל וכאלה ששבו לאחרונה כבר משווקות כרטיסים במחירים שונים מאלו שהתרגלנו לראות מאז שפרצה המלחמה.

לוט הפולנית שפועלת ביציבות יחסית בישראל בשנתיים האחרונות משווקת כרטיסים בין תל אביב לניו יורק דרך book a flight, החל מ־798 דולר באפריל עם קונקשן בוורשה שאורכו שש שעות בהלוך, ו־12 שעות בחזור. באותם התאריכים טיסה ישירה עם ארקיע תעלה 1,498 דולר.

אוסטריאן איירליינס מקבוצת לופטהנזה שחזרה באוגוסט משווקת באתר שלה כרטיסים החל מ־883 דולר, בין התאריכים ה־15 באפריל עד 6 במאי. הטיסה כוללת קונקשן בשדה התעופה בוינה של 12 שעות בהלוך, וחמש שעות בטיסה חזור. לעומת זאת, באותם התאריכים טיסה ישירה של דלתא איירליינס מתומחרת ב־1,713 דולר.

בריטיש איירוויז מציעה כרטיסים דרך אתר LastMinute.co.il החל מ־864 דולר בין ה־22 באפריל ועד ל־12 במאי, שכוללים עצירת ביניים של כשעה בכל כיוון, טווח זמן שנחשב קצר למדי להחלפת טיסות. נזכיר כי בריטיש איירוויז עדיין לא הודיעה רשמית על חזרתה, כאשר התאריך המעודכן האחרון שנקבה הוא 25 באוקטובר. לטיסה באותם התאריכים עם יונייטד איירליינס הכרטיסים יחלו מ־1778 דולר.

ממה נובע הפער?

אצל חברות שפועלות לאורך זמן ומשווקות את הכרטיסים שלהן כבר תקופה ארוכה כמו אל על, ארקיע ודלתא - המחירים צפויים להיות גבוהים יותר.

זאת משום שהכרטיסים נמכרים לאורך תקופה ממושכת, ושיטת התמחור הדינמית בענף התעופה מעלה את המחירים בטיסות שבהן הביקוש גבוה יותר.

איתן מתחרות כאמור חברות כמו אוסטריאן אירליינס שחזרה לאחרונה, ו־SAS שרק לאחרונה הודיעה שתחזור. שובן של חברות תעופה זרות כמותן לישראל ובפרט אירופיות שמאפשרות קונקשנים נוחים תסייע בטווח הארוך להוריד את המחירים גם של הישראליות, ככל שיותר נוסעים יבחרו באלטרנטיבה.

כמו כן, ניתן לראות כי חלק מהתאריכים הזולים שמצאנו חופפים עם מועדי זיכרון לאומיים, כמו יום השואה ויום הזיכרון. בימים אלו הביקוש לטיסות נמוך יותר, ולכן המחירים צונחים בהתאם. אולם גם באל על וארקיע מצאנו טיסות בסביבות 1,000 דולר בתאריכים בודדים בחודש אפריל, ומגוון רחב יחסית של טיסות זולות באל על בפחות מ־1,000 דולר במהלך חודשי החורף ינואר-פברואר.

יש עוד כוכבית

לא רק הקונקשנים המסורבלים עלולים להרחיק את הנוסעים מרכישת הכרטיסים, אשר חלקם כמו הכרטיס של SAS כלל לא משווק כרגע על ידי חברת התעופה עצמה אלא דרך סוכנויות תיירות מקוונות (OTA), כאשר את המחיר הזול ביותר מציעה GoGoGate.

ב־SAS מסבירים כי על אף שלא מופיעה באתר החברה, הטיסה מתל אביב לקופנהגן בתאריך הזה תתקיים, אך ייתכן שיחולו שינויים קלים בשעה בהתאם לקבלת הסלוט ובשאיפה להתאים את שעות הטיסה לקונקשן קצר יותר. בקרוב החברה תפרסם את לוח הטיסות לקיץ, ולטענתה, העובדה שהטיסה עדיין לא מופיעה באתר החברה נובעת מסיבות טכניות בלבד.

הזמנות דרך אתרי OTA כמו GoGoGate, book a flight ו־LastMinute.co.il מאפשרים לנוסעים לקנות כרטיסי טיסה במחירים שלעתים זולים יותר מהמחירים באתרי חברות התעופה. הדבר נובע מהסכמי הפצה, וכן מהעובדה שמושבים נמכרים לסוכנים בכמויות גדולות במחיר סיטונאי.

אך להזמנה דרך OTA יש גם חסרונות. במקרה של שינוי בלוח הטיסות או ביטול, ההתנהלות נעשית מול הסוכן ולא מול חברת התעופה, ולעיתים מדובר בתהליך פחות נגיש. בתקופות של חוסר יציבות תעופתית, כמו הקורונה או ביטולי הטיסות בתקופת המלחמה, נוסעים דיווחו כי נתקלו בבעיות בניסיון לקבל החזר כספי דרך חלק מהסוכנויות, כיוון שבאתרים כאלה לעיתים שירות הלקוחות אינו זמין כלל.

מאז המלחמה, קבוצות הפייסבוק של מתלוננים על אתרי OTA גועשות מתמיד. בקבוצות של נפגעים מ־Holiday Finder, אליס או LastMinute.co.il מתפרסמות עדויות רבות של לקוחות על עיכובים ממושכים בקבלת החזרים, התכתבויות שנמשכות חודשים ותחושת חוסר אונים מול שירות לקוחות שאינו מספק מענה. נוסעים שפנו ישירות לחברות התעופה גילו שההחזר הכספי שהם ממתינים לו הועבר לסוכן האינטרנטי, ולמרות זאת עדיין לא הגיע לחשבונם.

כאשר מדובר באתרים ישראלים הם כפופים לחוק שירותי התעופה הישראלי, ולפיו החובה לפצות בגין ביטול טיסה מוטלת על חברת התעופה, אך סוכנות הנסיעות ממנה נרכש הכרטיס מחוייבת לסייע בהשבת התמורה, שצריכה להתבצע תוך 21 יום. עם זאת, אין גוף מפקח על היישום שלו, ובמצב של הפרה הלקוח צריך לתבוע את האתר כדי לקבל את התמורה.

עם זאת, לעומס הפניות והביטולים השפעה ישירה על היכולת של אתרי התיווך להחזיר את הכסף ללקוח. גל ביטולי הטיסות באוגוסט שעבר בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות בצפון יצר צוואר בקבוק, ובחברות התיווך מתקשים להתמודד עם כמות הפניות.

גם כאשר מזמינים טיסות בזמני שגרה, לוחות הזמנים שלהן עשויים להשתנות חודשים מראש. במקרה של שינוי כזה, האחריות על עדכון הנוסעים תלויה במקום שבו נרכש הכרטיס. מי שהזמין ישירות מחברת התעופה יקבל עדכון ישיר באימייל או בהודעת SMS, ואילו מי שהזמין דרך OTA תלוי בסוכן שדרכו בוצעה ההזמנה. המשמעות היא שהמידע עשוי להגיע באיחור, ולעיתים אף לא להגיע כלל. הפער הזה מתקיים לעיתים גם בקישורים לצ'ק אין אונליין לפני טיסות.