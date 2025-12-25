חברת התעופה הישראלית החדשה החלה בגיוס טייסים

חברת התעופה שבהקמה בימים אלו, TUS IL, החלה בגיוס טייסים - כך נודע לגלובס. הגיוס מתבצע לקראת תחילת פעילותה המסחרית של החברה, ולפי הערכות הצפי הוא כבר לסוף הרבעון הראשון של 2026.

● רשות התחרות סיימה את הבדיקה: האם אל על תיקנס בגלל מחירי הטיסות?

● שאלות ותשובות | יותר מ-65 חברות תעופה חוזרת לארץ: מה זה יעשה למחירי הטיסות?

החברה מחפשת טייסי איירבוס A320 מנוסים, ומציעה מסלול התקדמות לתפקיד קפטן בתוך כשנתיים ובהיקף של כ־3,000 שעות טיסה. בראש החברה עומד ניר דגן, שכיהן בעבר כמנכ״ל ארקיע.

TUS IL שייכת לקבוצת קווי חופשה, קבוצת התיירות הישראלית שבבעלותה בלו בירד היוונית ו־TUS Airways הקפריסאית. החברה החדשה שכבר קיבלה רישיון מסחרי ממשרד התחבורה ונמצאת בשלבים מתקדמים לקבלת רישיון מבצעי תפעולי, צפויה להתמקד בהפעלת טיסות ליעדים קרובים, עם זמן טיסה של עד 4-5 שעות.

שתי חברות התעופה שכיום פועלות תחת בעלות קווי חופשה הן אירופיות, בשל היותן חברות זרות הפועלות תחת רישיון אירופי, הן מוגבלות להפעלת טיסות מישראל ליעדים בתוך האיחוד האירופי בלבד. מגבלה זו אינה מאפשרת להן להתרחב ליעדים מחוץ ליבשת, דוגמת גאורגיה או דובאי - יעדים אליהם מכוונת כעת TUS IL.

הפעילות של טוס ובלו בירד הגבירה תיאבון

קבוצת קווי חופשה, שבבעלות עמי כהן וארנון אנגלנדר, היא אחת מהשחקניות הגדולות בענף התיירות בישראל. הקבוצה מחזיקה בבעלותה את חברת התעופה היוונית בלו בירד מאז 2016, במהלך המלחמה רכשה שליש ממניות חברת התעופה הקפריסאית TUS. לפני כשנה השלימה את רכישת מלוא מניות החברה. בנוסף מחזיקה הקבוצה גם באתרי התיירות "הדקה ה־90" ו"בליק".

מאז פרוץ המלחמה נהנתה קווי חופשה מעלייה משמעותית בפעילות חברות התעופה שבבעלותה. במהלך התקופה בלו בירד וטוס פעלו בישראל ביציבות יחסית, למעט עצירות קצרות.

השוק מוכן לחברה נוספת?

נכון להיום פועלות בישראל ארבע חברות תעופה ישראליות: אל על (כולל חברת־הבת סאנדור), ישראייר , ארקיע ואייר חיפה - שהחלה את פעילותה תוך כדי המלחמה.

בשונה מאייר חיפה, חברת תעופה חדשה שתפעל מנתב"ג כמו TUS IL, תתמודד עם תחרות רחבה יותר, בעיקר מול סאנדור, ישראייר וארקיע, המפעילות טיסות ליעדים מחוץ לאיחוד האירופי, ובהם גאורגיה ואיחוד האמירויות.