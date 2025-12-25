ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות חברת התעופה הישראלית החדשה החלה בגיוס טייסים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טוס איירווייז

חברת התעופה הישראלית החדשה החלה בגיוס טייסים

קבוצת קווי חופשה, שכיום מחזיקה בבעלותה את בלו בירד וטוס איירווייז האירופיות, תשיק בקרוב חברת תעופה ישראלית חדשה, TUS IL, שתתחרה על טיסות קצרות־טווח • גיוס הטייסים לחברה החל וזאת לקראת תחילת פעילותה, אשר צפוי כבר ברבעון הראשון של 2026

סתיו ליבנה 25.12.2025
מטוס של חברת התעופה TUS IL / צילום: באדיבות אתר TUS
מטוס של חברת התעופה TUS IL / צילום: באדיבות אתר TUS

חברת התעופה שבהקמה בימים אלו, TUS IL, החלה בגיוס טייסים - כך נודע לגלובס. הגיוס מתבצע לקראת תחילת פעילותה המסחרית של החברה, ולפי הערכות הצפי הוא כבר לסוף הרבעון הראשון של 2026.

רשות התחרות סיימה את הבדיקה: האם אל על תיקנס בגלל מחירי הטיסות?
שאלות ותשובות | יותר מ-65 חברות תעופה חוזרת לארץ: מה זה יעשה למחירי הטיסות?

החברה מחפשת טייסי איירבוס A320 מנוסים, ומציעה מסלול התקדמות לתפקיד קפטן בתוך כשנתיים ובהיקף של כ־3,000 שעות טיסה. בראש החברה עומד ניר דגן, שכיהן בעבר כמנכ״ל ארקיע.

TUS IL שייכת לקבוצת קווי חופשה, קבוצת התיירות הישראלית שבבעלותה בלו בירד היוונית ו־TUS Airways הקפריסאית. החברה החדשה שכבר קיבלה רישיון מסחרי ממשרד התחבורה ונמצאת בשלבים מתקדמים לקבלת רישיון מבצעי תפעולי, צפויה להתמקד בהפעלת טיסות ליעדים קרובים, עם זמן טיסה של עד 4-5 שעות.

שתי חברות התעופה שכיום פועלות תחת בעלות קווי חופשה הן אירופיות, בשל היותן חברות זרות הפועלות תחת רישיון אירופי, הן מוגבלות להפעלת טיסות מישראל ליעדים בתוך האיחוד האירופי בלבד. מגבלה זו אינה מאפשרת להן להתרחב ליעדים מחוץ ליבשת, דוגמת גאורגיה או דובאי - יעדים אליהם מכוונת כעת TUS IL.

הפעילות של טוס ובלו בירד הגבירה תיאבון

קבוצת קווי חופשה, שבבעלות עמי כהן וארנון אנגלנדר, היא אחת מהשחקניות הגדולות בענף התיירות בישראל. הקבוצה מחזיקה בבעלותה את חברת התעופה היוונית בלו בירד מאז 2016, במהלך המלחמה רכשה שליש ממניות חברת התעופה הקפריסאית TUS. לפני כשנה השלימה את רכישת מלוא מניות החברה. בנוסף מחזיקה הקבוצה גם באתרי התיירות "הדקה ה־90" ו"בליק".

מאז פרוץ המלחמה נהנתה קווי חופשה מעלייה משמעותית בפעילות חברות התעופה שבבעלותה. במהלך התקופה בלו בירד וטוס פעלו בישראל ביציבות יחסית, למעט עצירות קצרות.

השוק מוכן לחברה נוספת?

נכון להיום פועלות בישראל ארבע חברות תעופה ישראליות: אל על (כולל חברת־הבת סאנדור), ישראייר , ארקיע ואייר חיפה - שהחלה את פעילותה תוך כדי המלחמה.

בשונה מאייר חיפה, חברת תעופה חדשה שתפעל מנתב"ג כמו TUS IL, תתמודד עם תחרות רחבה יותר, בעיקר מול סאנדור, ישראייר וארקיע, המפעילות טיסות ליעדים מחוץ לאיחוד האירופי, ובהם גאורגיה ואיחוד האמירויות.