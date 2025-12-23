היצע הטיסות גדל משמעותית, מה יקרה למחירים בפסח בקרוב?

אחרי שנתיים של חוסר ודאות, ביטולים ושינויים תכופים בלוחות הזמנים, בענף התעופה מתחילה לצוף אופטימיות זהירה. עונת הקיץ, הנפתחת רשמית בסוף מרץ ובתחילתה מגיעה תקופת שיא של ביקושים בעקבות חג הפסח, מביאה איתה שורה של בשורות עבור הטסים.

באפריל הקרוב צפויות לפעול כאן יותר מ־65 חברות תעופה בתדירויות גבוהות ועם היצע יעדים רחב יותר בהשוואה לשנה שעברה. באילו קווים התחרות תהיה צפופה במיוחד, כמה יעלו טיסות לאירופה בפסח והאם להזמין עכשיו או לחכות לרגע האחרון? גלובס בדק.

אילו חברות חוזרות לישראל או מגבירות תדירויות?

חברת הלואו־קוסט הבריטית איזיג’ט, שנעדרה מישראל לאורך המלחמה (למעט חזרה קצרה בקיץ 2024), מתכננת להחזיר את הקווים לשלושה יעדים מבוקשים - לונדון, מילאנו ואמסטרדם. בנוסף, אמירייטס מהאמירויות מאותתת על כוונתה לשוב באפריל.

במקביל לכך, חברות התעופה האמריקאיות נערכות להגברת תדירויות הטיסות. אפילו ישראייר, שרכשה בשבוע שעבר מטוס רחב גוף המתאים לטיסות ארוכות טווח, מתכוננת להיכנס לשוק הטיסות למזרח הרחוק ולארה"ב ובכך לסייע בהגדלת היצע היעדים המבוקשים.

איפה בשורת המחירים?

הודות לתחרות המתחממת, אפשר למצוא כרטיסים בפחות מ־200 דולר בתקופת שיא הביקוש בפסח. לפי נתוני אתר טיסות סודיות, ניתן לרכוש כרטיס בסיסי ללרנקה במחיר שמתחיל מ־92 דולר עם וויזאייר; מחיר כרטיס לאתונה יחל מ־109 דולר עם סקיי אקספרס; מחיר כרטיס ליעדים שונים ברומניה יחל מ־148 דולר עם וויזאייר; וישנם עוד שלל יעדים של וויזאייר באירופה שכרטיס טיסה אליהם יעלה פחות מ־200 דולר - כמו סופיה, וילנה, ורנה ורודוס.

החברות הישראליות מציעות מחירים גבוהים יותר. ישראייר מציעה כרטיסים לפאפוס במחיר התחלתי של 257 דולר ואל על מציעה כרטיסים לוונציה במחיר התחלתי של 266 דולר. לשאר היעדים, ובהם גם יעדים קרובים כמו טיווט (שבמונטנגרו) ופראג, החברות הישראליות מציעות כרטיסים שעלותם ההתחלתית 300 דולר.

ומהם המחירים ביעדים הרחוקים יותר?

לפי נתוני אופיר טורס, גם ליעדים רחוקים יותר ניתן למצוא כרטיסים במחירים סבירים יחסית לתקופות ביקוש, ואף ירידות של עשרות אחוזים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד במחירי הטיסות ההתחלתיים. כך למשל, מחיר כרטיס טיסה ללונדון עם וויזאייר ירד מ־638 דולר לכ־580 דולר (כ־10% פחות), מחיר כרטיס לטיסה ישירה לניו יורק עם אל על ירד מ־1,660 דולר ל־1,330 דולר (ירידה של כ־25%).

גם במזרח הרחוק ניכרת מגמת ירידה, אף שהמחירים נותרו גבוהים במיוחד. מחיר כרטיס טיסה לבנגקוק עם אל על ירד מ־2,230 דולר ל־2,028 דולר (כ־10% פחות); ואילו כרטיס טיסה לטוקיו, קו שכיום נמצא בבלעדיות של אל על, נותר יקר - אך חלה ירידה קלה מ־3,800 ל־3,669 דולר (כ־4% פחות).

יש הסבר לירידה. לונדון, יעד שסבל במיוחד מהיצע טיסות נמוך, תיהנה השנה מתוספת טיסות של איזיג’ט, בשונה משנה שעברה. גם בנגקוק צפויה ליהנות מתוספת טיסות של ארקיע. לניו יורק מתווספות טיסות של אמריקן איירליינס, ואולי בהמשך גם של ישראייר.

טיסות לאילו יעדים עדיין יקרות?

ביעדים כמו אמסטרדם וברלין, שבמהלך המלחמה סבלו ממחסור בטיסות - ניתן לראות שיפור קל, אך המחירים נותרו גבוהים: אמסטרדם תיהנה מחזרתן של איזיג'ט ו־klm. אם בתקופה המקבילה אשתקד כרטיס התחלתי עם אל על תומחר ב־1,200 דולר, הרי שהשנה הוא יתומחר ב־844 דולר, כ־30% פחות.

ברלין עדיין נותרה כמעט בבלעדיות של חברות ישראליות וחברות בבעלות ישראלית. החברה המציעה את המחירים האטרקטיביים ביותר עבור כרטיס טיסה לברלין כיום היא בלו בירד - החל מ־637 דולר, ירידה של קרוב ל־30% ביחס לשנה שעברה.

האם כדאי להזמין עכשיו או לחכות לרגע האחרון?

יש לקחת בחשבון שההשוואה נעשתה כארבעה חודשים לפני פסח 2026, כלומר בשלב שבו המחירים עדיין לא הגיעו לשיאם. מאחר שמחירי הטיסות נקבעים לפי שיטת תמחור דינמית, הצפויה לייקר את הכרטיסים ככל שהמועד מתקרב והביקוש גובר, סביר שהמחירים יעלו ככל שנתקרב לחג. בה בעת, חברות שלא יצליחו למלא את המושבים עד הרגע האחרון עשויות להציע מחירים אטרקטיביים ברגע האחרון - אך לא מומלץ להסתמך על כך.

מה עשוי לשנות את התמונה?

ישנן שתי שחקניות שיוכלו לתרום לירידה במחירי כרטיסי הטיסה. האחת היא ריינאייר, חברת הלואו־קוסט האירית שידועה ביכולת להציע מחירים אטרקטיביים במיוחד (ושירות שנוי במחלוקת). ייתכן שהחברה תחזור לפעול בישראל, אולם בשלב זה הדבר נמצא בסימן שאלה: בין הנהלת ריינאייר לרשות שדות התעופה ישנן אי הסכמות בנוגע לתנאי התפעול. יש הטוענים בענף כי החברה פועלת כדי להתרחק מישראל משיקולים פוליטיים.

החברה השנייה היא וויזאייר, המנסה למלא את החלל. החברה בוחנת הקמת בסיס קבוע בישראל, מהלך שעשוי לטלטל את ענף התעופה המקומי. בסיס כזה יאפשר לה להפעיל טיסות רבות יותר במחירים נמוכים במיוחד, מה שיטיב עם הצרכנים ויגביר את הלחץ על החברות הישראליות.

בימים אלו מתנהל סביב הנושא מאבק בין משרד התחבורה, המעוניין בקידום המהלך, לבין חברות התעופה המקומיות, ועדי העובדים וההסתדרות - החוששים מפגיעה בפרנסתם ובנתח השוק של החברות הישראליות.

כמה תוכלו לחסוך אם לא תטוסו בשיא הביקוש?

לפי נתוני אופיר טורס, עבור מי שיוכל לדחות את החופשה לשבוע שאחרי החג, צפויות הוזלות משמעותיות של כרטיסי הטיסה. כך למשל מחיר כרטיס טיסה ללונדון יירד בכ־35% לעומת המחיר בפסח ויעמוד על 416 דולר; מחיר כרטיס טיסה לניו יורק יירד בכ־38% ל־1,027 דולר; כרטיס טיסה לבנגקוק יוזל ביותר מ־50% ל־1,088 דולר; ומחיר כרטיס לטוקיו יירד בכ־17% ל־3,169 דולר בלבד.