הושגו הסכמות משמעותיות לקראת הקמת לא אחד, אלא שני בסיסי פעילות של וויזאייר בישראל. לפי המתווה המתגבש במשרד התחבורה, החברה צפויה להקים שני בסיסים: בסיס מרכזי בנתב"ג ובסיס משני בנמל התעופה רמון.

במסגרת הפעילות ברמון התחייבה החברה להפעיל שני קווים בינלאומיים יומיים, כאשר צוותי האוויר שלה ילונו באזור מדי לילה כחלק מהפעלת הבסיס. בנוסף, הוסכם כי החברה תפעיל גם טיסות פנים בין נתב"ג לרמון - מהלך חריג במיוחד.

טיסות פנים מבוצעות ברוב מדינות העולם על ידי חברות תעופה מקומיות בלבד, כחלק מהגנה רגולטורית על שוק התעופה המקומי ושיקולי ריבונות וביטחון. מתן היתר לחברת תעופה זרה להפעיל טיסות פנים ניתן לעיתים נדירות ובאופן מצומצם, ובדרך כלל כחלק מהסדרים מיוחדים.

בשלב הראשון מבקשת וויזאייר להפעיל מטוס אחד מבסיס נתב"ג כבר מחודש מרץ, ובכוונתה להגיש בקשה לקבלת סלוטים בשעות נוחות להמראה ולנחיתה. בחודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, מתכננת החברה להרחיב את הצי בישראל באמצעות הוספת שני מטוסים נוספים.

סוגיית מתן חופש תעופה שביעי, שעלתה בדרישות וויזאייר בדיונים קודמים, ירדה נכון לעכשיו מהשולחן, בין היתר בשל הסכמים בילטרליים בין ישראל למדינות זרות שאינם מאפשרים מתן חריגות מסוג זה. חופש תעופה שביעי היה מאפשר לחברה להפעיל טיסות מישראל ליעדים בחו"ל ללא מעבר במדינת הבית שלה.

בשבוע הבא צפויות חברות התעופה הישראליות להיפגש עם יו"ר רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, כחלק מתהליך שימועים לציבור בנושא, ובמסגרת ההליך תינתן להן הזדמנות להציג את עמדותיהן והתנגדויותיהן למהלך.

צוותים ישראלים, רישיון הונגרי

כיום קיימים שני מודלים מרכזיים להקמת בסיסי פעילות של חברות תעופה זרות. המודל הראשון, והנפוץ יותר, הוא בסיס תפעולי, שבו החברה ממשיכה לפעול תחת רישיון התעופה (AOC) של מדינת האם שלה. במקרה של וויזאייר מדובר ברישיון ההונגרי, כאשר המטוסים והצוותים פועלים תחת אותו רישיון אירופי. במסגרת מודל זה יכולה החברה להעסיק גם דיילים וצוותים מקומיים, בכפוף לעמידה בתקנים ובנהלים של מדינת הרישוי. זהו המודל שבו פועלים כיום בסיסים רבים של וויזאייר במדינות כמו פולין, רומניה, יוון, איטליה, קפריסין ובולגריה.

המודל השני הוא בסיס עצמאי, הכולל הקמת חברת בת מקומית עם רישיון תעופה ישראלי. במתווה זה נדרשת החברה לעמוד במלוא דרישות רשות התעופה האזרחית והרגולציה הישראלית, והיא נחשבת לכל דבר ועניין לחברת תעופה ישראלית. מודל כזה מאפשר להפעיל הן טיסות פנים והן טיסות בינלאומיות ליעדים מחוץ לאירופה. דוגמאות למודל זה הן חברת הבת של וויזאייר באבו דאבי, שנסגרה לאחרונה, והבסיס של וויזאייר בבריטניה, שעדיין פעיל. גם חברת התעופה הקפריסאית טוס, שבבעלות קווי חופשה הישראלית, מתכננת להקים בסיס עצמאי כזה בישראל.

מודל כזה מחייב גם בהוצאות האבטחה שנדרשות מחברות ישראליות. בשנים הקרובות השתתפות המדינה בהוצאות אלו צפוי לרדת וכך להקשות עליהן להתחרות בזרות.

על פי גורמים במשרד התחבורה, המודל עליו הוסכם הוא מודל ביניים: הקמת בסיס תפעולי בשלב הראשון, שעל בסיסו תיבחן בהמשך האפשרות להקים חברה עם רישיון הפעלה ישראלי. במקביל, וויזאייר תפעיל חברת בת ישראלית שתעסיק עובדים מקומיים ותנהל את הפעילות בישראל - מעין קבלן ביצוע מקומי.

בוויזאייר הבהירו כי בכוונתם לבחון את הכדאיות הכלכלית של המהלך, תוך ציפייה לראות תמורה בגין ההשקעה בתשתיות הכרוכות בהקמת חברת הניהול כחברה ישראלית. גורמים בענף מציינים כי בשלב זה לא ברור האם מהלך כזה יהיה כלכלי עבור וויזאייר, נוכח העלויות, הרגולציה והיקפי הפעילות הנדרשים להפעלת חברת תעופה ישראלית.