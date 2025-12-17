לראשונה בישראל: יוקם מתקן שמייצר חשמל מפסולת

1 שחקן חדש בשוק החשמל: נגה מקדמת הקמת מתקן לייצור אנרגיה מפסולת

פרויקט לייצור חשמל מפסולת בישראל מתקדם לראשונה לשלב החיבור לרשת. נגה, המנהלת את רשת החשמל, הגישה הגישה לוועדה המחוזית גליל מערבי בקשה להקמת קו חשמל שיתחבר למתקן השבת אנרגיה בפארק האקולוגי גליל מערבי. מדובר ביוזמה משותפת לתאגיד "מילואות", קואופרטיב של 25 קיבוצים ומושבים, וחברת "קרקע טובה לישראל".

● הוועד האולימפי מסכם שנה באירוע חגיגי

● במשרד הכלכלה מציעים ליצואנים פגישות אישיות, בתשלום

המתקן צפוי לקום בשלוש השנים הקרובות ולהשתלב ב"אסדרת השוק" ולהתחרות ראש בראש בתחנות הכוח הקונבנציונליות ובמתקנים הסולאריים משולבי האגירה, בלא כל סבסוד.

מדובר במתקן קטן יחסית מבחינת אנרגיה (הספק של 60 מגה וואט) אך השפעתו הסביבתית צפויה להיות גדולה: ע"פ החברה, המתקן יכלה 2,500 טון של פסולת ביום. מדובר באשפה מעורבת, לאחר שהוצאו ממנה גורמים ניתנים למחזור כמו פלסטיק, ברזל ופסולת אורגנית. האישור של נגה מבטיח את המקום המוגבל ברשת החשמל בישראל.

המתקן אמנם צפוי לפלוט זיהום אוויר, אך לדברי החברה הוא עומד בתקינה בינ"ל חמורה עוד יותר מזו המקובלת בישראל. ע"פ מנהל מִנהלת הקמת הפארק האקולוגי אייל סהר, המתקן "יסייע להסדרת נושא משבר הפסולת באזור הצפון". זאת עבור כל יישובי הסביבה, לרבות העיר עכו.

2 חנוכה

ארגון עילם - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים, מודיע היום על הקצאת חלוקת התמלוגים השנתית למוזיקאים ולמבצעים בישראל בסך 13.6 מיליון שקל - עלייה של כ־40% לעומת השנה שעברה. המנכ"ל אדיר וישניה: "סכום התמלוגים הגבוה ביותר בעשור האחרון וזאת למרות אתגרי המלחמה". הישג זה מצטרף להתקדמות במאבק לחיזוק זכויות המבצעים בוועדת הכלכלה בכנסת, באמצעות הצעת החוק של ח"כ יוסי טייב, שעברה קריאה ראשונה ומתקדמת כעת בשלבי החקיקה.

הקצאת חלוקת התמלוגים השנתית למוזיקאים ולמבצעים / צילום: רחלי ריבקינד

3 שיווק ומזון

רשת "סאלח דבאח ובניו" משיקה את סניף עין המפרץ המחודש המשתרע מעל 7,000 מ"ר, בהשקעה של כ־7 מיליון שקל. לאירוע החגיגי הגיעו אנשי עסקים וראשי רשויות לצד איש העסקים וראש המועצה המקומית דיר אל־אסד אחמד דבאח (אבו פאדי), אחיו יחיא דבאח (בעלי המניות) ומנכ"ל הרשת סאלח דבאח.

השקת סניף ''סאלח דבאח ובניו'' עין המפרץ המחודש / צילום: צחי קיבנשטיין

הקבוצה מחזיקה כיום ב־5 סופרמרקטים, שני מפעלי בשר, משחטת עופות, בית קלייה ומרכז מסחרי במחלף כרמיאל החדש.

4 כוח נשי

מינגלינג נשי מפואר נערך ביום שישי האחרון במוזיאון ת"א, שם התכנסו כ־200 נשים בכירות. הכנס נערך סביב התערוכה של ג'ודי שיקדו "לו נשים היו שולטות בעולם" וכלל פאנל בהנחיית תמר אלמוג. בין הדוברות והדוברים שדנו בכוח נשי מול כוח גברי: טל הוכמן, מנכ"לית שדולת הנשים; ענת ברון, שופטת העליון בדימוס; ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים לשעבר; עו"ד חניטל בלינסון-נבון, יו"ר פורום המשפטניות בשדולת הנשים ושותפה מובילה במשרד ארנון, תדמור-לוי; ואניטה פרידמן, יו"ר ויצו העולמית. את האירוע נעלה הזמרת גלית גיאת.

מוזיאון ת''א. 200 נשים בכירות התכנסו סביב התערוכה של ג'ודי שיקדו ''לו נשים היו שולטות בעולם'' / צילום: יונתן ון ניקרק

5 "נקודת אור"

השבוע נפתחה בת"א תערוכת "נקודת אור" של קבוצת קרנות הנדל"ן ריאליטי לכבוד חנוכה בשיתוף עמותת "לצאת מהקופסא". המתחם אירח כ־20 מעצבים צעירים שהציפו את החללים במשחקי אור וצבע: וידאו־ארט, הקרנות חיות, גופי תאורה ניסיוניים, פיסול דיגיטלי ומלאכות יד מסורתיות.

תערוכת ''נקודת אור'' / צילום: אלאדין כעביה

6 כנס מנהיגות ועשייה חברתית

השבוע נפגשו ברמת רחל 24 ארגוני נשים בכנס מנהיגות ועשייה חברתית ביוזמת מומנטום בעקבות אירועי 7 באוקטובר. החזון: סיוע בבניית קהילה יהודית מחוברת. כל ארגון הציג מיזם קונקרטי במטרה להוציאו לשטח.

תפארת סולומון סדן, מובילת מומנטום בישראל, מסבירה: "תפקידנו לחבר בין יוזמות אזרחיות נשיות, לתת תשתית וכלים ולוודא שהעשייה הזו תהפוך לכוח אזרחי יציב שמייצר שינוי לאורך זמן". בכנס גם הושקה יוזמה למלגות לתמיכה בפרויקטים.

כנס מנהיגות ועשייה חברתית ביוזמת מומנטום. 24 ארגוני נשים נכחו / צילום: מתן צינמון

7 אנרגיה ועסקים

הוועידה הבינלאומית ה־22 לאנרגיה ולעסקים של אקו־אנרגי ותכלית כנסים העניקה את תואר נשות השנה לנשים מובילות בתחומן במשק. הנשים קיבלו את התואר בשל היותן יוצאות דופן ומובילות בתחומן ובשל השפעתן הרבה על משק האנרגיה הישראלי באקדמיה, בתעשיית האנרגיה המתחדשת, בייעוץ הפיזי והכלכלי וביזמות.

הענקת תואר נשות השנה בוועידה הבינלאומית ה־22 לאנרגיה ולעסקים של אקו־אנרגי ותכלית כנסים / צילום: יעל צור

8 מינויים

רביב צולר, מנכ"ל ICL לשעבר, מונה ליו"ר דירקטוריון טופ גאם, המייצרת תוספי תזונה.

רביב צולר, מנכ''ל ICL לשעבר, מונה ליו''ר דירקטוריון טופ גאם / צילום: נטלי כהן־קדוש

חברת אלמה לפתרונות רפואיים ואסתטיים מבוססי אנרגיה הודיעה על מינוי אייל בן דוד, לשעבר נשיא השווקים הבינלאומיים ובעל ותק של 16 שנה בחברה, למנכ"ל במקום ליאור דיין, שמונה ליו"ר סיסרם מדיקל, החברה האם של אלמה.

קובי שמואלי, מייסד ומנכ"ל iNori, נבחר להצטרף לוועד המנהל של מרכז הפינטק הישראלי. שי מיקהל מונה לתפקיד משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת טכנולוגיות במגדל ביטוח ופיננסים, קודם לכן כיהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ודאטה בקבוצת תנובה. טלי שרמן, בעבר אדריכלית העיר רעננה, מונתה לאדריכלית קבוצת אשלי לירן.

קובי שמואלי, מייסד ומנכ''ל iNori / צילום: תקשורת iNori