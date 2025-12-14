1 במשרד הכלכלה מציעים ליצואנים פגישות אישיות, בתשלום

במודעה של משרד הכלכלה ומכון היצוא הוזמנו יצואנים למפגשים של "אחד על אחד עם הנבחרת הכלכלית של ישראל", הכוללת את הנספחים הכלכליים של מינהל סחר חוץ.

לאירוע, שיתקיים במלון דן בת"א, הוזמנו חברות ויצואנים ל"יום ייחודי של פגישות עסקיות אישיות עם הנספחים הכלכליים", וכתבו כי "זו הזדמנות נדירה לפגוש את הנספחים הכלכליים הרלוונטים לשוקי היעד שלכם". מס' הפגישות מוגבל ל־3 לכל חברה ועד 15 דקות כל אחת, וההרשמה מותנית בתשלום על סך 150 שקל.

ברשתות החברתיות נמתחה ביקורת על ההחלטה לגבות כסף כדי להיפגש עם עובדי מדינה, ואף הועלו ספקות ביחס ליכולת לגבות כסף ולספק חשבוניות בהתאם.

ממשרד הכלכלה נמסר כי "מוקדש יום עבודה מלא מתוך 4 ימי כנס לפגישות 'אחד על אחד' עם התעשייה הישראלית. מדובר במפגשים מבוקשים במיוחד, ע"י אלפי יצואנים ויצואניות פעילים, ויזמים המעוניינים לייצא".

עוד נמסר כי בשנים קודמות נרשמו ביטולים ומרבים נמנעה האפשרות להירשם בשל רישום מלא. לכן, השנה נגבים דמי רצינות "שמטרתם להבטיח מחויבות הדדית, דיוק בשיבוץ הפגישות וניצול מיטבי של זמן היצואנים והנספחים כאחד. אין מדובר בתשלום עבור השירות עצמו, אשר נותר חינמי לחלוטין".

2 חדשנות

Team8 קיימה את כנס המשקיעים ואירוע החדשנות השנתי Rethink בניו יורק בהשתתפות התאגידים הבינלאומיים וולמארט ו־BNY. בכינוס נפרדו מנשיא ומנכ"ל וולמארט והתקיימו שני אירועים מרכזיים שהתמקדו באופן שבו ה־AI מעצבת מחדש תעשיות גדולות.

כנס המשקיעים ואירוע החדשנות השנתי Rethink של Team8 / צילום: Nir Arieli, CRC Media

3 רפואה

אירוע חגיגי של ארגון ידידי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) נערך בתחילת השבוע בניו יורק. באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו, מנהלת המרכז הרפואי שמיר פרופ’ אסנת לבציון קורח, מנכ"לית אגודת הידידים סיגל אדר, וכן נציגים נוספים מישראל ומהעולם.

מנכ''לית אגודת הידידים סיגל אדר ונשיא המדינה יצחק הרצוג / צילום: חיים צח/לע''מ

4 הייטק

גילי רענן, מייסד קרן Cyberstarts הישראלית, זכה במקום השני ברשימת Midas List Europe היוקרתית של פורבס לשנת 2025. רענן, שהקים את הקרן ב־2018, בלט בזכות השקעות מוקדמות בחברות סייבר מובילות. ההצלחה הגדולה: וויז (Wiz), שעומדת להירכש על ידי גוגל תמורת 32 מיליארד דולר, ו־Fireblocks שהגיעה לשווי 8 מיליארד דולר.

גילי רענן / צילום: יוסי זליגר

5 מינויים חדשים

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע על מינוי ארי שטינברג ליו"ר מכון וינגייט. שטינברג, המכהן כיום כיו"ר מנהלת ליגת העל בכדורסל וכמנכ"ל אשמורת, ייכנס לתפקיד בינואר 2026.

ארי שטינברג / צילום: אלעד גוטמן

חברת הפינטק קפיטוליס (Capitolis) מינתה את אוקן פקין, ראש תחום Investor services ודירקטור ותיק ב־Citi, לנשיא החברה.