1 קפריסין וישראל מהדקות יחסים

במהלך מלחמת חרבות ברזל, ובמיוחד ב־12 הימים של מבצע "עם כלביא", קפריסין מיתגה את עצמה כאחת מהידידות הקרובות ביותר של ישראל. למעשה, עוד בטרם מכת הפתיחה, קלטה מדינת האי את מטוסי הנוסעים האזרחיים. כעת שואפים בניקוסיה להעמיק אף יותר את הקשרים, ולכן קיימו בשיתוף פעולה עם סטארט־אפ ניישן סנטרל (SNC) את אירוע Tech Horizons of the Mediterranean.

אל מטה SNC התקבצו דיפלומטים ממדינות שונות, כשנוכחות בולטת ניכרה מאיחוד האמירויות, איטליה והאיחוד האירופי - כולם בעלי אינטרסים במיזם IMEC, שמיועד לחבר את הודו לאירופה דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן וישראל. דיפלומט נוסף שנכח הוא שגריר מולדובה, אלכסנדר רויטמאן, כשלושה שבועות לאחר שדווח כי קישינב קיבלה תותחי אטמוס מאלביט.

מול בכירים בענף הסייבר והטכנולוגיה הישראלי סיפר שגריר קפריסין בישראל, קורנליוס קורנליו, כי בקרוב צפויה לצאת הכרזה על פסגה משולשת של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מקבילו היווני קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס. הפעם האחרונה שבה השלושה קיימו מפגש טרילטראלי שכזה הייתה בספטמבר 2023.

ראש תוכנית הסייבר הימית במערך הסייבר הלאומי, גדי בן משה, ונציב התקשורת האלקטרונית של קפריסין, ג'ורג' מיכאלידיס, דנו עם ראש נציגות המסחר הקפריסאית בתל אביב, סופרוניס פאפאג'ורג'יו, על הידוק הקשרים בתחום הסייבר - בעקבות התוכניות המשותפות בין המדינות. הבולטת מבין אלו שדנים בה כיום היא האינטרקונקטור: חיבור רשתות החשמל של יוון, קפריסין וישראל.

הקרבה בין המדינות גם משפיעה על נתוני הסחר של קפריסין. בעוד הסחר הבילטרלי עמד אשתקד על כ־1.18 מיליארד דולר, כ־775 מיליון דולר היה יבוא קפריסאי, מה שהציב את ישראל במקום השני בטבלת מקורות הסחורות של האי. השכנה אמנם נחשבת למדינה קטנה עם פוטנציאל סחר מוגבל, אבל מעבר חברות וטכנולוגיות ישראליות הביא להפיכתה ליעד יצוא השירותים הרביעי בגודלו של ישראל, כך לפי השגריר קורנליו.

שגריר קפריסין בישראל, קורנליוס קורנליו, באירוע / צילום: סטארטאפ ניישן סנטרל

2 ישראל מתגייסת

מאות מנהלי ועובדי פלאפון ו-yes לקחו חלק בשבוע מעורבות חברתית, שהתקיים זו השנה הרביעית. כחלק מכך הגיעו גם המנכ"ל אילן סיגל והפרזנטור יהודה לוי לחוות "חוזרים לחיות", המהווה בית ללוחמים ולבעלי חיים בשיקום. בנוסף התנדבו העובדים, בין היתר, בבית עמותת חטיבת גבעתי למען החיילים ובבתי החולים סורוקה ורמב"ם.

מנכ''ל YES אילן סיגל והפרזנטור יהודה לוי / צילום: יוני ספיר

3 תערוכה

התערוכה "להדליק את האור" מוצגת בגלריה עינן במודיעין, בהשתתפות 30 אמנים מישראל, גאורגיה, סלובניה, קרואטיה, גרמניה ואיטליה. התערוכה, שאצרה נעמי עשת רוזנצויג, כוללת עבודות מתחומי הקרמיקה, הציור והצילום.

''מאחורי המניפה'', נטשה וילון, שמן על בד / צילום: Natasha Villone

4 מינויים חדשים

רועי ברגיל מונה למנכ"ל אקוואריוס. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בתעשייה האווירית.

רועי ברגיל / צילום: התעשייה האווירית

אלחנדרו ויינשטיין, מבעלי חברת הביוטכנולוגיה פלורי, מונה ליו"ר הדירקטוריון. החברה מתמקדת בגידול תאים בקנה מידה מסחרי וחוות-ביו.

כרמית אילוז דומיניץ, 49, מונתה למנהלת שיווק ומנהל מועמדים של המכללה האקדמית תל-אביב יפו.