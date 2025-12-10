1 המניה נפלה ביותר מ-70% מאז ההנפקה, ובמשפחת יעקובי משדרגים שכר

חברת התשתיות יעקובי מתכננת להעלות את שכרם של בעלי השליטה ושל חמשת קרוביהם המועסקים בתפקידים בכירים בחברה. במסגרת המהלך, אותו תצטרך לאשר אספת בעלי המניות, מבקשים בחברה להעלות את שכר היו"ר פיני יעקובי בכ-1.1 מיליון שקל, כך שיעמוד על כ-4 מיליון שקל בשנה. את שכרו של אחיו, אמיר יעקובי, המשמש כמנכ"ל, מבקשים בחברה להעלות בכמיליון שקל, לרמה של כ-3 מיליון שקל.

בנוסף מבקשים השניים להעלות גם את שכרם של קרוביהם: עבור שני בניו של אמיר, יוסי (סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה) וצח (סמנכ"ל תפעול בחברה הבת מנובילד) מבוקש שכר חודשי של 56 אלף שקל ו-53 אלף שקל בהתאמה (לעומת 51 אלף אשתקד). זאת על אף ששכרם של השניים אושר מחדש רק בשנה שעברה.

שכרה החודשי של הילה יעקובי־בוהדנה (עוזרת חשב בחטיבה הטכנולוגית), בתו של פיני, עתיד לעלות לכ-40 אלף שקל בחודש לעומת 32 אלף שקל אשתקד. גיסו של פיני, יניב פרנקל (מנהל תחום פרויקטים טכנולוגיים מורכבים בחברה הבת) אמור לקבל מענק נוסף לשכר של עד 200 אלף שקל, בהתאם לעמידה ביעדים. לבסוף מבקשת החברה להעלות גם את שכרו של אחיהם של פיני ואמיר, שי, המשמש כאחראי אדמיניסטרציה (אזור דרום) בחברה הבת.

מניית יעקובי אמנם עלתה מתחילת השנה בכ-73%, אך היא נסחרת לפי שווי של כ-120 מיליון שקל, נמוך בהרבה משווי של כ-350 מיליון שקל אשר לפיו הונפקה ב-2017.

2 דיגיטל

במשרדי בלוסטון LIVE NATION הושקה חברת הדיגיטל והמשפיענים החדשה MIND, שקמה מתוך GOAT TLV. בראש החברה, שבבעלות משותפת של קבוצת גיתם, קבוצת בלוסטון ואיש העסקים רונן מיילי, עומדת המנכ"לית ליאת בקייר. באירוע לקחו בין היתר מעין שריג ראש תקשורת מטא, נטלי זיו סמנכ"לית תקשורת טיקטוק אירופה, דנה זרמון, עידן תלם ועוד.

ליאת בקייר עם מעין שריג ראש תקשורת מטא, שהשתתפה באירוע / צילום: עמית נעים

3 מינויים חדשים

אמיל (עמנואל) איליונסקי מונה למנהל בית החולים השיקומי האינטגרטיבי "מדיקל קר", המופעל על ידי עמותת אמפא. קודם לכן ניהל את רשת המרכזים הרפואיים "אסותא כלניות".

אמיל איליונסקי / צילום: יח''צ מדיקל קר

רואי הסינג מונה למנכ"ל מכבי תנועה עולמית. בשמונה השנים האחרונות הוא מכהן כמנכ"ל המכביה.

בר שורק שם טוב מונתה לסמנכ"לית וחברת הנהלה בישר אדריכלים.