איזה משרדים שיגרו הכי הרבה פיינליסטים לתחרות הפרסום גרנות?

כמעט כל משרדי הפרסום בישראל ניגשו לתחרות הקריאייטיב העצמאית גרנות - למעט מקאן ת"א, ראובני פרידן, NO NO NO NO NO YES וגליקמן שמיר סמסונוב - שתתקיים השנה בפעם החמישית. למעשה, זוהי התחרות היחידה בשוק הישראלי מלבד האפי המודד שיווק אפקטיבי, והיא מתקיימת ביוזמת איש הפרסום מירן פחמן.

בסך הכול נרשמו מעל ל-120 הגשות לתחרות, המעלה על נס מהלכים פרסומיים יצירתיים, בדומה למספר ההגשות בשנה שעברה. באומן בר ריבנאי הוביל עם 11 הגשות, מנצ' עם 8, וליאו ברנט ובלאנקו עם 7 כל אחד. מתוך ההגשות, כ-50 הוכרזו כפיינליסטיות. המשרדים ששיגרו את מספר הפיינליסטים הגדול ביותר, 5 כל אחד, הם מנצ', ליאו ברנט ובלאנקו.

התחרות כוללת 17 קטגוריות, בהן כמה ברוח התקופה, כמו השימושים הטובים ביותר במשפיענים, ב־AI ובדאטה. "הבחירה להפריד את המשפיענים מקטגוריות הדיגיטל והסושיאל מגיעה קודם מהביקוש מהשטח", מסביר פחמן.

על הגידול במספר המשרדים המשתתפים הוא אומר כי "יש משמעות לזה שאתה עושה משהו עקבי ורואים שזה נקי, יש אימפקט והפרסים מאוד נחשבים כי קשה לזכות. היה גם שינוי לטובה בענף, לא רק מחזמרים ומערכוני ארץ נהדרת, אלא יותר ויותר עבודות עם רעיון - וזה משרת אותם כרגע. בהתחלה לא היה להם מה להגיש, ועכשיו יש יותר".

השיפוט בתחרות גרנות דומה לזה של תחרות הפרסום העולמית בקאן: לאחר שלב ההגשות, מתקיים תהליך שיפוט של in-out, שבו כל אחד מהשופטים בוחר מהן העבודות שעולות לגמר. לאחר מכן מתקיים שלב שיפוט סופי - דיון פתוח בין השופטים שמביעים את עמדתם ומחליטים ביחד מי זוכה בפרסים.

המודל העסקי מבוסס על תשלום של 2,000 שקל לכל עבודה שמוגשת וכן על מכירת כרטיסים לאירוע עצמו. התחרות תתקיים ב-24 בדצמבר בסינמטק תל אביב.

יניב סנה, 45, מנכ"ל חברת המדיה OMD, נציגת אומניקום בישראל, מונה לשותף בחברה שנמצאת בבעלות משרדי הפרסום גיתם BBDO ויהושע TBWA. לפני הצטרפותו ל-OMD שימש סנה כמשנה למנכ"ל יוניברסל מקאן. אומניקום היא קבוצת הפרסום המובילה והגדולה בעולם, שמחזיקה במותגים כמו DDB ,TBWA ,BBDO ועוד, ולאחרונה השלימה את רכישת המתחרה IPG.

יניב סנה / צילום: באדיבות גיתם BBDO

לדברי עדו הר טוב, שותף ומנכ"ל קבוצת גיתםBBDO, "יניב הוא איש המדיה הטוב בישראל, ואנו שמחים כי הוא ימשיך כשותף לפתח את החברה ולהמשיך בתנופת היצירה שלה. רמי יהושע, שותף ומנכ"ל יהושעTBWA , ציין כי הוא "נרגש ומאושר מהפיכתו של יניב לשותף שלנו. זכינו".