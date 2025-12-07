מנהל ההשקעות של דויטשה בנק ביקר בישראל. זה מה שהוא חושב

1 בלעדי: מנהל ההשקעות של דויטשה בנק ביקר בישראל

מנהל ההשקעות הראשי של דויטשה בנק, כריסטיאן נולטינג, ביקר בישראל כדי להציג בפני לקוחות מובילים את תחזית שוקי ההון של הבנק לשנת 2026. לפי התחזית, הצמיחה הגלובלית צפויה להישאר חזקה, אך בעולם קיימים סיכונים גיאופוליטיים מתמשכים, אינפלציה וחוב ממשלתי גבוה.

● אסטרטגיית הצמיחה של BBB: הופכים מסעדה מקסיקנית לרשת

● 1.5 מיליון שקל לשלוש שנים: איש העסקים שלוקח חסות על אצטדיון ילדותו

לדברי נולטינג, "ניהול סיכונים אקטיבי ותיק השקעות מפוזר היטב יהיו חיוניים עבור משקיעים המחפשים יציבות והזדמנויות בשנה הקרובה". עוד נאמר בתחזית 2026 כי כדאי לנצל את ההזדמנויות הטמונות בבינה המלאכותית, אך תוך פיזור ומודעות חדה לסיכונים הגלובליים.

2 כרטיסי אשראי

במטרה להגדיל את נתח השוק שלו, בנק מרכנתיל בחר להתמקד בבעיית יוקר המחיה שמטרידה ישראלים רבים, ולהשיק את Mercantile First - כרטיס אשראי המעניק 10% הנחה ברשתות המזון קארפור, ויקטורי, קינג סטור ודבאח. מרכנתיל פירסט יינתן ללא דמי כרטיס חודשיים עד מרץ 2027.

מדובר בכרטיס נטען בשיטת "תו דיגיטלי", כך שלאחר הזמנת הכרטיס יש להיכנס לאפליקציה או לאתר הבנק ולטעון בו כסף. על טעינת 500 השקלים הראשונים בכל חודש מקבלים 10% הנחה, ועל טעינת 1,500 שקל נוספים מקבלים 5% הנחה. בסך הכול ניתן לטעון עד 2,000 שקל בחודש קלנדרי.

לדברי ורד אביטן, סמנכ"לית ומנהלת החטיבה הקמעונאית, "כרטיס האשראי תורם משמעותית להתמודדות עם יוקר המחיה, ומאפשר ליהנות מהנחות מותאמות אישית ללא צורך להשתייך למועדון לקוחות".

מרכנתיל פירסט / צילום: מרכנתיל

3 טכנולוגיה

כחלק מהניסיון לשדרג את יכולות האבטחה בישראל, מנהלי התעשיות הביטחוניות ויזמי טכנולוגיה נפגשו בכנס הגילדה השנתי 2025. בין היתר, קבוצת צוות 3 בהובלת המנכ"ל אבנר בן אריה הציגה את טכנולוגיית Lumana למפכ"ל לשעבר קובי שבתאי. מדובר במערכת בינה מלאכותית שלומדת דפוסי התנהגות, מזהה כוונות פליליות עוד לפני שהן מתממשות, ומחוברת ישירות למוקדי האבטחה כדי לשגר התרעות בזמן אמת. כיום מוטמעת לומנה באתרים אסטרטגיים ובמוסדות חינוך, ובחברה אומרים כי נרשמת ירידה במקרי פריצה וונדליזם לצד עלייה בתחושת הביטחון.

כנס הגילדה השנתי / צילום: צוות 3

4 שיווק

כחלק מהשקת פרטנר tv+, החליטו בחברת התקשורת לשתף פעולה עם שלישיית "מה קשור", שאחראית לסרט המצליח ביותר בישראל השנה, "לשחרר את שולי 2". במשרד הפרסום מקאן ת"א יצרו טיזר בכיכובם של חברי השלישייה יחד עם הפרזנטור סטטיק, אשר השיג כ-2.5 מיליון צפיות ברשתות החברתיות, ויהפוך החל מהשבוע לקמפיין פרסום טלוויזיוני.

סטטיק ושלישיית ''מה קשור'' / צילום: מיכה לובטון