1 איש העסקים שחוזר לאצטדיון ילדותו

קבוצת הנדל"ן בראל של אריאל בבלי וז'ק בר (מבעלי טמפו) צפויה לקחת חסות על אצטדיון גרין שבנוף הגליל, שייקרא מעתה "אצטדיון בראל".

במהלך חנוכה יעבור האצטדיון מיתוג מחדש, במסגרת הסכם חסות שגובש בין העירייה לקבוצה, לאחר מכרז. שווי העסקה עומד על כ-1.5 מיליון שקל לשלוש שנים, עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות. ההסכם כולל מתן חסות והחלפת שם האצטדיון, מיתוג חזותי ושדרוגים חווייתיים במתחם.

מאחורי המהלך עומד בבלי, שגדל בנוף הגליל כמה מאות מטרים בלבד מהאצטדיון שהוקם בשנת 1965, ומכיל כ־5,200 מקומות ישיבה. כעת הוא חוזר אליו כיזם, ובכוונתו להשקיע גם בקבוצת הכדורגל הפועל נוף הגליל. "בעיניי מדובר במהלך טבעי, בייחוד שזהו חלק מהמרחב הקהילתי בו גדלתי", אומר בבלי. "האצטדיון והפועל נוף הגליל מייצגים את העיר ואת רוח המקום, ואני שמח לקחת חלק במהלך שתומך במתקן ובספורט המקומי כאחד".

אצטדיון גרין / צילום: עיריית נוף הגליל

2 טכנולוגיה ושיווק

טכנולוגיית הדפוס הדיגיטלי של HP Indigo הישראלית עומדת בלב קמפיין חג המולד בספרד למותג השוקולד Suchard של תאגיד המזון האמריקני הענק מונדלז (אוריאו, טובלרון ומילקה). בחברה השתמשו במכונה של HP אינדיגו כדי להדפיס כרטיסי הגרלה ממוספרים על יותר מ-6.8 מיליון אריזות שוקולד, עם פרסים עד 50 אלף אירו.

לדברי מני גנץ, מנהל תחום פיתוח שוק ב-HP Indigo, "הפרויקט מוכיח את הכוח האמיתי של דפוס דיגיטלי: להפוך אריזה לחוויה, רגש וסיפור מותג. הוא ממחיש איך טכנולוגיה כחול-לבן מאפשרת למותג בינלאומי כמו Suchard לספר סיפור אחר - ייחודי לכל לקוח. אפשר להריץ מיליוני עטיפות שונות, לנהל קמפיין מבוסס מספרים ייחודיים ופרסים, ועדיין לשמור על זהות מותגית אחידה ואיכות הדפסה שמצופה ממותג מוביל של מונדלז".

קמפיין חג המולד בספרד למותג השוקולד Suchard. השתמשו במכונה של HP אינדיגו / צילום: HP Indigo

3 מינויים חדשים

יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובכיר במערכת הפיננסית, מונה ליו"ר עמותת "בית לכל ילד".

יאיר אבידן / צילום: ברק אבידן

אבי יעקובוביץ, שסיים בתחילת השנה את תפקידו כמנכ"ל גב-ים, מונה לדירקטור ברב בריח.

בועז מעוז, מנכ"ל Google Cloud ישראל, מונה ליו"ר הוועד המנהל של עמותת תפוח.