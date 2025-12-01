1 רשת פקטורי 54 פותחת בית קפה בביג פאשן גלילות

בהשראת מותגי היוקרה בעולם, רשת פקטורי 54 פותחת השבוע בית קפה בסמוך לחנות שלה בביג פאשן גלילות. הסניף מתפרש על שטח של כ-60 מ"ר, בהשקעה של מיליון שקל.

במקביל, במהלך דצמבר ייפתח סניף נוסף של פקטורי קפה בקניון TLV, ועד סוף 2026 צפויה הרשת לפתוח שלושה סניפים חדשים נוספים - וזאת כחלק מהאסטרטגיה להביא את חוויית המותג גם לקהל הרחב.

לדברי יפעת אירני, מבעלי פקטורי 54, המהלך "מרחיב את גבולות הריטייל המסורתי, מייצר חיבור טבעי בין אופנה, קהילה ותרבות, והופך את חוויית המותג למלאה ושלמה. המוצרים שמוצעים בקפה נאצרו בדומה לדרך שבה אנחנו עורכים קניינות אופנה".

היועץ האסטרטגי אמיר בבלר מסביר כי קונספט בתי הקפה בתוך חנויות המותגים, או בסמוך אליהן, תפס תאוצה בשנתיים האחרונות. בין מובילי הטרנד נמנים המותגים דיור וראלף לורן. אחריהם הגיעו גם מותגים הפונים יותר להמונים, כמו יוניקלו והרשת הקנדית אוריציה.

"הכול סופר-ממותג, מהכוסות ועד הקרואסונים", אומר בבלר. "זה יושב על עולמות החוויה הפיזית, במטרה לגרום לצרכן לבלות יותר בחנות, וגם להוציא את הטלפון. כוס קפה ממותגת שכתוב עליה יוניקלו זה מגניב, מכיוון שזה לא מגיע מתוך עולם התוכן שאנו מצפים מהם, אז מצלמים אותה וזה מייצר שיח".

בבלר הוסיף כי עולם הריטייל עובר שינוי. "מותגים הבינו שמה שמוכר זה לא המוצר, אלא התחושה שהוא נותן. הצרכנים לא באים רק לקנות אלא גם להיות חלק מחוויה, במקום לצפות בה מהצד. בית הקפה הוא שכבת חוויה נוספת, שהופכת את המבקר בחנות ליוצר תוכן. וזה מה שהמותגים רוצים - שהחוויה תתחיל בקפה ותסתיים בסטורי".

2 השקעה עירונית

מתקן המשחקים הגדול ביותר בארץ הושק באשקלון, בהשקעה של כמה מיליוני שקלים שביצעה העירייה. המתקן המעוצב כאריה משתרע על פני 1.5 דונם ומתנשא לגובה של כ-13 מטר, והוא נבנה על-ידי חברת אלו את ניצן, המתמחה בעיצוב תכנון ובנית מתקני משחק וכושר.

מתקן המשחקים הגדול ביותר בארץ הושק באשקלון / צילום: בניה כהן

3 נאסד"ק

20 שנה לאחר ההנפקה בנאסד"ק, הוזמנו בני משפחת שרצקי (האחים אייל, ניר וגיל), בעלי חברת איתוראן, לצלצל בפעמון פתיחת המסחר של הבורסה.

"זהו כבוד עצום ורגע משמעותי לאיתוראן, לציון 30 שנה להקמתה ו-20 שנה להנפקה", אומר אייל שרצקי. "בהתבוננות קדימה, החברה - שלה יותר מ-2.6 מיליון לקוחות - נשארת ממוקדת בחדשנות, ובשנים אחרונות השקענו רבות בטכנולוגיות חדשות".

מ-2021 ועד היום עלתה מניית איתוראן בנאסד"ק ב-170%.

4 סייבר

סוכן AI שממליץ על תרופות שלא קיבלו אישור FDA, סוכנים שעלולים לחשוף את המשתמש למתקפה, וסוכנים שמובילים ל"ציות לאדון הלא נכון" (הגולש מקבל הנחיות לעשות פעולות הפוכות ממה שביקש, מבלי שיידע זאת) - כל אלה נידונו בכנס חוקרי הסייבר INTENT שקיימה חברת סייברארק במטה בפתח תקווה. בכנס לקחו חלק חוקרים מקאטו נטוורק, זניטי, אסטריקס, CardinalOps ועוד.

5 מינויים חדשים

פרופ' בריאן רוזן מונה למדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתיות. רוזן הוא חוקר בתחומי האנרגיה, החומרים המתקדמים והחדשנות המדעית, ומשמש כפרופסור מן המניין במחלקה למדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב. בנוסף הוא הקים שלושה סטארט-אפים בתחום האנרגיה, שניים מהם נרכשו.

פרופ' בריאן רוזן / צילום: אוניברסיטת תל אביב

נוי לוינסון מונתה למנהלת האסטרטגיה והפעילות העסקית של מעבדת הבינה המלאכותית דקארט. בין היתר, לוינסון תקים ותנהל את מחלקת ה-Go-To-Market. בנוסף, חלק מרכזי בתפקידה יהיה להקים את משרדי דקארט בניו יורק ולפתח את פעילות ה-B2B העולמית. היא מגיע לתפקיד עם ניסיון בחברת הענן של אמזון ובקבוצת Team8.

עמית חן מונה למשנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים והלקוחות במבטח סימון. בעשור האחרון כיהן כסמנכ"ל בכיר בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים.