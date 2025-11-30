1 הפתרונות הישראלים למחיר האמיתי של בלאק פריידי: בעיית ההחזרות

טירוף ההנחות של ימי הקניות בנובמבר הגיע לשיאו בסוף השבוע עם מבצעי הבלאק פריידיי, אבל המחיר האמיתי של הקמעונאים ייחשף רק בינואר, כשייערמו החבילות של הפריטים שהצרכנים רכשו אבל מבקשים להחזיר מסיבות שונות.

אם בשנת 2023 טיפלו קמעונאים בארה"ב בהחזרות בשווי 743 מיליארד דולר, נתון שעמד על כ-5% מהמכירות, ב-2024 עמד הסכום על 890 מיליארד דולר, שמהווים כ-17% מהמכירות. "מה שנראה כצמיחה נהדרת בנובמבר הופך לשורות אדומות בדוחות של ינואר, תופעה שאנליסטים בתעשייה מכנים 'Returnuary'", אומר דור גולן, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הפינטק Grain Finance.

האתגר בהחזרות הוא לא רק לוגיסטי, אלא גם כזה הקשור בתנודות המטבע. לפי גריין פייננס, כ-16% מהרכישות בממוצע הן לא מאתרים מקומיים, ולכן "מספיק ששער האירו לדולר משתנה מ-1.20 ל-1.25, אם יש אלפי החזרות, התנודתיות הזו יכולה למחוק עד חמישית מרווחי נובמבר", אומר גולן.

גם התנהגות הצרכנים מחמירה את הבעיה. לא מעט מהקונים עוסקים כיום ב"ברקטינג": קנייה של כמה צבעים או מידות, לרוב באופנה ובהנעלה, מתוך כוונה מראש להחזיר את רובם. בגריין פייננס משתמשים בבינה המלאכותית לפתרון הבעיה: החברה פיתחה מערכת המאחדת אלפי עסקאות קטנות בזמן אמת ומנתחת את שערי המטבע ואת דפוסי ההחזרות, ומאפשרת לקמעונאי לייצר תמחור מאוזן.

"עד היום, הקמעונאי קבע מראש מחיר גבוה יותר, כדי להגן על עצמו ממקרים שבהם המטבע זז נגדו ביום ההחזרה", מסביר גולן. "אנחנו פיתחנו מערכת מבוססת AI שיודעת לחזות את ההסתברות שצרכן יחזיר את המוצר, להסתכל על הסיכון בהחזרה ולנעול את שער ההמרה. לכל צרכן יש מחיר נעילה שונה, בהתאם להיסטוריה הצרכנית שלו. זה קצת כמו ביטוח לנהגים - יש נהג שלא עושה תאונות וכמעט אין לו אירועים, ויש נהג אחר שהוא יותר משוגע, ועלות הביטוח שלו גבוהה יותר".

גם במשביר לצרכן מצאו פתרון, פשוט יותר: שימוש בלוקרים. החל מהשנה, ניתן להחזיר את המוצרים שנרכשו בדיוק מהלוקר שבו נאספו. כך מתייתר השימוש בשליחים שיגיעו עד הבית של כל לקוח, ונחסכות העלויות הנלוות.

2 תעופה

המתנה למזוודות לאחר טיסה עשויה להיות מתישה, והיא גם מהווה זמן "מת" שלא קורה בו דבר. לכן, בקרוב ייפתח בנתב"ג לראשונה בית קפה חדש באולם המזוודות של טרמינל 3 - כפי שקיים בשדות תעופה אחרים בעולם, בהם של שיקגו, מילווקי, פיניקס, דאלאס וסידני.

במקביל, רש"ת פרסמה מכרז חדש לבית קפה, שייפתח בזרוע E באולם היוצאים של טרמינל 3. המפעיל שייבחר יקים בית קפה בשטח של כ־80 מ"ר, עם אזורי ישיבה, מטבח ומחסן. לצד התפריט הרגיל יהיה סל מוצרים בסיסי במחיר מפוקח. הדרישות במכרז מחייבות ניסיון של רשת עם לפחות שלושה סניפים פעילים, ומחזור מכירות מצטבר של יותר מ-10 מיליון שקל.

לפי נתוני רש"ת, שנת 2025 אמורה להסתיים עם כ־19 מיליון נוסעים בנתב"ג, וב־2030 צפויים לעבור כ־30 מיליון נוסעים. נציין כי בשנת 2024 עמד מחזור ענף ההסעדה בנתב"ג על כ-234 מיליון שקל.

נתב''ג / צילום: Shutterstock

3 פרסום

תקציב מותג הרכב החשמלי הסיני מקסוס, בהיקף של 8 מיליון שקל בשנה, עובר למשרד הפרסום זרמון - שיהיה אחראי על האסטרטגיה, הקריאייטיב, הסושיאל והמדיה, בעוד שאינסייט תנהל את תחום הפרפורמנס. מקסוס נכנס לישראל בינואר 2025, באמצעות היבואנית חברת אוטו חן, מקבוצת בליליוס.

לדברי טל ברין, מנכ"ל אוטו חן רכב, "מותג MAXUS מוביל את קטגוריות רכבי העבודה ורכבי הפנאי המשפחתיים הגדולים החשמליים בישראל, ואנו רואים חשיבות אדירה בשיווק שמציג לא רק טכנולוגיה מתקדמת, אלא גם את האנשים שמאחוריה. החיבור בין היצירתיות של זרמון לבין הדיוק והביצועיות של אינסייט יוצר עבורנו מנוע צמיחה חדש ומבטיח קפיצת מדרגה ממשית".

מקסוס / צילום: רונן טופלברג

4 מינויים חדשים

ד"ר איתמר כספי יכהן כמנהל האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל.

ד''ר איתמר כספי / צילום: דוברות בנק ישראל

חברת הדאטה לגיימינג Mavens מבצעת שורה של מינויים: שרון אסא מונתה למשנה למנכ"ל, גיל רונן מונה לסמנכ"ל דאטה, דפנה אלטמן מונתה לסמנכ"לית שיווק מוצר וסיון דגן מונתה לסמנכ"לית תפעול עסקי.