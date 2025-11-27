לא רק בנקים וחברות תעופה: א.ל.מ נכנסת לעולם סוכני ה-AI

1 לקנות מכונת כביסה עם סוכן ה-AI

בשנה החולפת הוטמעו לא מעט סוכני AI באתרים ישראלים, במטרה לסייע לגולשים בקבלת החלטות - בין אם זה בבנק, חברת תעופה או חברת ביטוח. כעת מצטרפת גם רשת מוצרי חשמל ראשונה, א.ל.מ, המשיקה סוכן שלומד את העדפות הלקוח, מנתח את צרכיו, משווה דגמים ועונה על שאלות מורכבות.

הסוכן ממוקם בצד הימני התחתון של האתר, ובלחיצה עליו מופיעה ההודעה "שלום! אני א.ל.מ ai - העוזר הדיגיטלי שלכם", עם ארבע שאלות אפשריות שעשויות לעניין את הלקוח - היכן הסניפים, איך יוצרים קשר עם שירות לקוחות, מה המבצעים ואיזה מסכי טלוויזיה ניתן לרכוש.

לצד זאת ניתן גם להשיק שאלה ספציפית. בתחתית המסך ישנה התראה, המלמדת כי עדיין לא מומלץ לסמוך על הטכנולוגיה בעיניים עצומות: "תשובותיו של הבוט אינן מחייבות, מאחר שמדובר בבוט ניסיוני. אם ברצונכם לקבל תשובות מוסמכות או יותר מפורטות נא פנו לנציג אנושי".

לדברי מנכ"ל א.ל.מ אורי להב, "זו אינה רק השקת מוצר טכנולוגי, אלא ביטוי לחזון שלנו לעצב מחדש את חווית הקנייה. הסוכן החדש שלנו מביא את ה'אקסטרה מייל' האישי גם לפלטפורמה המקוונת".

2 נדל"ן

הצורך הבוער בהאצת פרויקטי תשתיות לאומיים, בין היתר באמצעות פתרונות חדשניים, עמדו במרכז ועידת איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות שהתקיימה באקספו ת"א. את הוועידה הובילו היו"ר רונן גינזבורג מנכ"ל דניה סיבוס, ומנכ"לית האיגוד בשמת פלג סרצ'נסקי - בתמונה, השניים עם יו"ר האיגוד יגאל גוברין.

רונן גינזבורג מנכ''ל דניה סיבוס, ומנכ''לית האיגוד בשמת פלג סרצ'נסקי עם יו''ר האיגוד יגאל גוברין / צילום: שאולי לנדנר

3 אמנות

סטודיו באובאב משיק מכירה פומבית מקוונת של כ-100 עבודות של אמנים מישראל, אירופה וארה"ב, בכדי לתמוך בנפגעי המלחמה - בהם חיילי צה"ל, משפחות שפונו מבתיהן ואזרחים ותיקים. במכירה, שנקראת BAOBART ותתקיים עד 31.12, ייכללו גם יצירות של משתתפי סדנאות השיקום של באובאב.

מערך הסדנאות הנייד של סטודיו באובאב פועל כיום ב-27 מוקדים ברחבי הארץ, ומתוכנן להתרחב ל־45 מוקדים עד תחילת שנת 2026.

עבודה של סשה גליצקי / צילום: סטודיו באובאב

4 מינויים חדשים

ח"כ לשעבר אלכס קושניר, שכיהן כיו"ר ועדת הכספים, מונה למנכ"ל ISFI - מכון האסטרטגי לעתיד ישראל, מיסודם של פרופ' יוג'ין קנדל ורון צור.

ח''כ לשעבר אלכס קושניר / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ד"ר אמיר בושנסקי ועו"ד דניאל אינטרקט יעמדו בראש תחום בלוקצ'יין, קריפטו וחוזים חכמים במשרד ד"ר גדעון פישר ושות', ואת התחום ילווה ערן יעקב, לשעבר מנהל רשות המסים והממונה על השכר באוצר.