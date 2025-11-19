שלמה קרמר משיק קרן תמיכה באמנים: "רציתי לעשות תיקון"

מייסד צ'ק פוינט יעניק מלגות לאמנים ישראלים

היזם שלמה קרמר, מנכ"ל קייטו נטוורקס וממייסדי צ'ק פוינט ואימפרבה, הקים יחד עם פרופ' נעמה פרידמן, נוירופסיכולוגית קוגניטיבית, את קרן קודה - מיזם פילנתרופי חדש, שמטרתו לתמוך באמנים ותיקים. מדובר באמנים שתרמו תרומה משמעותית לתרבות הישראלית, אך לא זכו לביטחון כלכלי בשנותיהם המאוחרות. בשלב הראשון יעמוד תקציבה על 5 מיליון שקל לשלוש שנים, במימון מלא של קרמר.

הקרן תעניק לאמנים מלגות וליווי מקצועי, כדי לאפשר להם להמשיך ליצור ללא דאגות קיום. בשלב זה הקרן מתוכננת לתמוך בו־זמנית ב-5-10 אמנים מתחומי המוזיקה, השירה והקולנוע, ולכסות הן את תהליך היצירה (שעות אולפן, ציוד צילום ועריכה, ליווי אמנותי), והן את הוצאות המחיה בסיסיות.

"יש בישראל אמנים שתרמו תרומה עצומה לתרבות, אבל זה לא תמיד התרגם לביטחון כלכלי", מסביר קרמר לגלובס. "הם רוצים להמשיך ליצור, אבל קשיי הקיום פשוט מונעים זאת. רציתי לעשות תיקון, לאפשר לאנשים שיצרו עבור כולנו להמשיך ליצור גם בגיל מאוחר".

לדברי קרמר, הרעיון לקרן נולד מתוך עבודה של פרופ' פרידמן עם אמן ותיק ומוכר, שנמצא במצוקה כלכלית. הליווי הוביל אותו להוציא תקליט חדש, ולחזור להופיע. "דרך הסיפור הזה התחברנו", הוא מספר. "העבודה של נעמה התחברה לרעיון ותיק שהיה לי, והיא לקחה על עצמה לקדם אותו".

לדבריו, קודה שואפת לגדול מעבר לתקציב הראשוני. "אני מקווה שאני הראשון, אבל לא האחרון. הקרן תשמח לצרף משקיעים נוספים, כדי להרחיב את התמיכה. יש הרבה אמנים שזקוקים לזה. בתחום שבו אני נמצא, הייטק, יש יצירה שמתורגמת לביטחון כלכלי - אם אתה מצליח. בעולם האמנות, זה לא תמיד קורה. זו הזדמנות של החברה הישראלית להגיד תודה לאנשים שנתנו לה כל כך הרבה". האמנים שייבחרו יקבלו פרטיות מלאה, וזהותם לא תיחשף. תהליך המיון יתבצע בידי פרידמן וצוות יועצים מומחים.

קולינריה

אל ענף המסעדות הצפוף מצטרפת שחקנית חדשה: קבוצת מסעדנים, בהם איש העסקים שוקי ביטון ואשתו הזמרת עדן בן זקן, השקיעו 10 מיליון שקל בפתיחת לוצ'אנה - מסעדה איטלקית כשרה בראשון לציון, אחות למסעדה הוותיקה הפועלת בממילא ירושלים. המסעדה, שתתפרס על פני 800 מ"ר ותכלול כ־275 מקומות ישיבה, תיפתח ב־25 בנובמבר.

מינויים חדשים

אווה טבקה מונתה לסגנית נשיא וסמנכ"לית הפיתוח של חברת הסייבר זפרן.

אסף ציפורי מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הדפוס הדיגיטלי לטקסטיל קורנית דיגיטל.

עו"ד אלישע שור מונה ליועץ המשפטי הראשי של עמיתים.