לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ממשיכה במסע הרכישות המזורז שלה תחת המנכ"ל החדש, ויקטור וקרט. שתי המצטרפות החדשות לסל ההשקעות של לאומי הן חברת שירותי הבריאות והכושר מובמנט וחברת ההתחדשות העירונית שבשליטת יזם הנדל"ן צחי אבו (60%), בהן היא רוכשת נתח של כ-20%.

אתמול (ב') נודע כי לאומי פרטנרס, תשקיע סכום של כ-120 מיליון שקל במובמנט העוסקת בעולמות הכושר והבריאות. מרבית הסכום (80 מיליון שקל) יוזרם לקופת החברה בעוד היתרה (40 מיליון שקל) תיכנס לכיסו של הבעלים אלי דהאן. על פי ההערכות בשוק, תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה להתרחבות בתחומי פעילותה. בתוך כך, כניסתה של לאומי עשויה להוות שלב מקדים למהלך של הנפקת מניות חברה בבורסה בת"א בשנים הקרובות.

מספר שעות קודם לכן, דווח כי לאומי פרטנרס תשקיע כ-70 מיליון שקל בחברת ההתחדשות העירונית גפן מגורים . במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לחברה הלוואה המירה של 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות במחיר נמוך משערן הנוכחי (75 אגורות). זה יאפשר לה לשמור על החזקה של 20% מהמניות (השיעור המקסימלי שיכולה לאומי פרטנרס להחזיק), גם במקרה שבו גפן תבצע גיוסי הון בעתיד.

בנוסף, במסגרת העסקה יוקמו שתי חברות בנות חדשות בבעלות גפן מגורים, אשר 20% מהמניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס. אחת החברות תפעל בתחומי השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול באישור תב"עות וקבלת היתרים. החברה הנוספת תפעל ברכישה של מתחמי פינוי־בינוי והתחדשות עירונית. לזו תעמיד לאומי פרטנרס הלוואות בהיקף כ־150 מיליון שקל, עם אופציה לחוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך, לצורך מימון פעילותה ובעיקר עבור רכישת מתחמי פינוי־בינוי והתחדשות עירונית.

העסקה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הצליח אבו לצקת את פעילות ההתחדשות העירונית שבבעלותו אל תוך גפן מגורים, הנסחרת לפי שווי של כ־261 מיליון שקל. מדובר במהלך שאותו ניסה לקדם מאז כניסתו לחברה בשנת 2022, אך נתקל בהתנגדות מצד הדירקטורים החיצוניים שטענו כי השווי אינו אטרקטיבי דיו. לבסוף, בתום משא־ומתן ולאחר שהתפשר על השווי, הצליח אבו למזג לגפן את הפעילות הפרטית שלו, הכוללת החזקות בשישה פרויקטי התחדשות עירונית שבתכנון באשדוד, בהיקף של כ־2,500 דירות.

"אין לי ספק שהחיבור בין לאומי פרטנרס לבין קבוצת גפן יהווה מכפיל כוח משמעותי ויסייע לחברה להוציא לפועל פרויקטי התחדשות עירונית איכותיים בהיקפים גדולים", העריך ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס. "החברה צפויה להוות פלטפורמה חזקה וארוכת טווח עם יכולת לייצר ערך מוסף לדיירים, ליזמים ולמשקיעים - וכך לתרום לפיתוח המרקם העירוני בישראל".

צחי אבו / צילום: יונתן בלום

"ההנהלה באה להחזיר עטרה ליושנה"

עבור לאומי פרטנרס מדובר בעסקה האחרונה בשורה ארוכה של מהלכים שבוצעו תחת המנכ"ל החדש, שנכנס לתפקידו באוקטובר האחרון. תחת וקרט, שכיהן בעבר כמנכ"ל החטיבה המסחרית של קשת, מקדמת לאומי פרטנרס עסקאות בעלות פרופיל תקשורתי גבוה, תוך שהיא שולחת ידיים לתחומים מגוונים החל בנדל"ן, עובר בתשתיות וכלה בתחום המסעדות. כך, היקפן הכולל של העסקאות המתוכננות, שחלקן עדיין בשלבי משא־ומתן, מגיע כבר למעל מיליארד שקל.

בשוק מספרים, כי מסע הרכישות של וקרט נובע מרצון של לאומי לחזור לעמדת דומיננטיות בשוק, שאפיינה אותה עד לפני מספר שנים: "לאומי פרטנרס הייתה עד לפני שלוש שנים גורם מאוד מאוד חזק בשוק", מספר גורם בכיר בשוק שעבד עם החברה בשנים האחרונות. "מאז שאבי אורטל עזב (המנכ"ל עד 2023, א"ג), בשלוש השנים האחרונות היא די דשדשה. אבל בזמן האחרון הם הביאו חבר'ה מקצוענים שבאו 'להחזיר עטרה ליושנה', ואני חושב שחילופי הבכירים שם העירו את החברה".

כזרוע ההשקעות הריאליות הבנקאית הגדולה בשוק, מתמקדת לאומי פרטנרס בניהול תיק זה של הבנק באמצעות השקעות ישירות ועקיפות בחברות, פרויקטים וקרנות השקעה פרטיות. עד לשנה האחרונה החזיקה לאומי פרטנס גם בפעילות חיתום וייעוץ עצמאית, אותה החליטו בבנק למזג לחברת החיתום המובילה ברק קפיטל, בניהולו של צביקה מנס.

מהדוחות לשנת 2024 עולה כי לאומי פרטנרס ביצעה במהלכה השקעות בהיקף של כ־1.5 מיליארד שקל, אשר הביאו את תיק ההשקעות של החברה לרמה של כ־5.6 מיליארד שקל (כאמור בשלושת החודשים האחרונים היא מקדמת עסקאות בהיקף כמיליארד שקל). בשורה התחתונה נהנתה לאומי פרטנרס מרווח נקי גבוה של כ־461 מיליון שקל, שנבע בעיקר ממימוש השקעות.

מרוץ החימוש של לאומי

עבור הבנק, הכניסה לגפן מגורים מהווה השקעה שלישית בתחום הנדל"ן בחודשים האחרונים. לפני כחודשיים חתמה לאומי פרטנרס על עסקה לרכישת 10% בחברת הנדל"ן היזמי יוסי אברהמי, תמורת 144 מיליון שקל, במה שעשוי להוות שלב מקדים להנפקה של החברה. כמה ימים לאחר מכן היא סיכמה על רכישת 10% ממניות חברת הנדל"ן היזמי הציבורית נתנאל, תמורת 45 מיליון שקל.

עסקה משמעותית יותר מבחינת היקפה הכספי נחתמה לפני כחודש, אז נכנסה לאומי פרטנרס לשותפות אסטרטגית עם איש העסקים עופר ינאי, המייסד ובעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י . במסגרת העסקה, קיבלה לאומי 20% ממניות חברה שבאמצעותה מחזיק ינאי בשליטה בנופר, כנגד השקעה של כ־150 מיליון שקל והעמדת הלוואה של 450 מיליון שקל.

כמה שבועות לאחר מכן הודיעה החברה הבנקאית שמוביל וקרט על השקעה בזרוע לטיפול בפסולת של קרן התשתיות הציבורית ג'נריישן קפיטל. במסגרתה, לאומי תשקיע 171 מיליון שקל בתמורה ל־15% בחברה החדשה, שתפעל בתחום הפסולת הביתית, נייר וקרטון, אריזות ובקבוקים ופסולת צמיגים. בנוסף, באותה העת דווח כי היא חברה לקבוצת משקיעים בראשות חברת הביטוח כלל, המבקשת לרכוש את השליטה (75%) בחברת התחבורה דן לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל.

אוטובוס של דן / צילום: Shutterstock

מג'פניקה ועד שסטוביץ: פעילה גם בשוק הפרטי

במקביל, ביצעה לאומי פרטנרס שורה של מהלכים גם בשוק הפרטי, ובשבוע שעבר דווח כי יחד עם יבואנית מוצרי הצריכה שסטוביץ היא במשא־ומתן לרכישת 15% מסוכנות הביטוח המובילה פרופיט תמורת כ־100 מיליון שקל. את המניות היא צפויה לרכוש מידי צמד המייסדים, אסף בנאי ושלומי אלברג, ואיש העסקים יוסי סגול.

שתי השקעות אלה מצטרפות לדיווחים כי לאומי פרטנרס מקיימת מגעים לרכישת 20% מקבוצת המסעדנות לאנדורה, המחזיקה בשורה של רשתות כולל ג'פניקה, דון פדרו וסוסו אנד סאנס, מידי איש העסקים ברק אברמוב, תמורת 170 מיליון שקל. קודם לכן השקיעה לצד בית ההשקעות מור בקבוצת המסעדות "נונו מימי", בהיקף כולל של 120 מיליון שקל.