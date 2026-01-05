לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, תשקיע 70 מיליון שקל בחברת ההתחדשות העירונית גפן מגורים, בתמורה ל-20% בחברה שבשליטת איש העסקים צחי אבו (60%).

במסגרת מסמך העקרונות בין הצדדים, נקבע כי החברה תקצה ללואמי פרטנרס מניות במחיר של 85 אגורות למניה, נמוך בכ-6% משער הבסיס של המנייה הבוקר. במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לחברה הלוואה המירה של 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות לפי מחיר של 75 אגורות למניה או לפי שער המניה בבורסה במועד ההמרה, הנמוך מביניהם.

בנוסף, במסגרת העסקה, יוקמו שתי חברות בנות חדשות בבעלות גפן מגורים, כאשר 20% מהון המניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס. אחת החברות תפעל בתחום השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול באישור תב"עות וקבלת היתרים. החברה הנוספת תפעל בתחום רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית, לאומי פרטנרס תעמיד לה הלוואות בהיקף של כ-150 מיליון שקל עם אופציה לחוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך לצורך מימון פעילותה ובעיקר עבור רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית.

העסקה עם לאומי מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הצליח אבו לצקת את פעילות ההתחדשות העירונית שבבעלותו אל תוך גפן מגורים. מהלך אותו הוא ניסה לקדם מאז כניסתו לחברה בשנת 2022, אך נתקל בהתנגדות מצד הדירקטורים החיצוניים שטענו כי השווי אינו אטרקטיבי דיו. לבסוף, בתום מו"מ ולאחר שהתפשר על השווי הצליח אבו לצקת את הפעילות הכוללת החזקות בשישה פרויקטי התחדשות עירונית בתכנון באשדוד בהיקף של כ-2,500 דירות.

"במשך השנתיים האחרונות פעלנו בארגון השורות בחברה, באיסוף ומיזוג פרויקטים חדשים ופרויקטים בקבוצת אבו", מסר בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים, צחי אבו. "כעת, הגיעה העת להרחיב את השותפות ארוכת השנים בין קבוצת אבו לבנק לאומי לשותפות עסקית עם חברת גפן בתחום ההתחדשות העירונית, ולפרוץ עם החברה קדימה לגבהים חדשים"

שורת עסקאות בעלות פרופיל גבוה

מצדה של לאומי פרטנרס מדובר בעסקה אחת מתוך שורה ארוכה של מהלכים שבוצעו תחת המנכ"ל החדש ויקטור וקרט, שנכנס לתפקיד לפני מספר חודשים. תחת וקרט השקיעה לאומי בשורה של עסקאות בעלות פרופיל תקשורתי גבוה. לפני כחודש נכנסה לאומי לשותפות עם עופר ינאי המייסד ובעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י. בנוסף, היא נכנסה להשקעה בזרוע לטיפול בפסולת של קרן התשתיות הציבורית ג'נריישן קפיטל.

במקביל, ביצעה החברה שורה של השקעות בשוק הפרטי, כאשר רק השובע דווח כי היא מקיימת מגעים לרכישת 20% מקבוצת המסעדנות לאנדורה, המחזיקה בין היתר ברשת המסעדות ג'פניקה מידי איש העסקים ברק אברמוב, תמורת 170 מיליון שקל. השקעה שצפויה להצטרף להשקעה נוספת בתחום אותה ביצעה יחד עם בית ההשקעות מור בקבוצת המסעדות "נונו מימי" בהיקף כולל של 120 מיליון שקל.

״אני שמח מאוד על השותפות שלנו עם קבוצת גפן ומודה באופן אישי לצחי אבו על הבעת האמון. אין לי ספק שהחיבור בין לאומי פרטנרס לבין קבוצת גפן יהווה מכפיל כוח משמעותי ויסייע לחברה להוציא לפועל פרוייקטי התחדשות עירונית איכותיים בהיקפים גדולים. החברה צפויה כעת להוות פלטפורמה חזקה וארוכת טווח עם יכולת לייצר ערך מוסף לדיירים, ליזמים ולמשקיעים - וכך לתרום לפיתוח המרקם העירוני בישראל״, מסר מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט בעקבות העסקה המסתמנת בגפן.